Vingroup hút về thành công 230 tỷ won trái phiếu Hàn Quốc

Vingroup đã phát hành thành công 230 tỷ won trái phiếu quốc tế, tương đương khoảng 4.500 tỷ đồng, với kỳ hạn 3 năm và lãi suất cố định 8%/năm. Lô trái phiếu có tài sản bảo đảm là cổ phiếu Vinhomes và/hoặc Vinpearl thuộc sở hữu của Vingroup và/hoặc bên thứ ba.

Ngày 24/10, Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) công bố các nội dung liên quan đến đợt phát hành trái phiếu quốc tế bằng đồng won Hàn Quốc. Giá trị phát hành thực tế đạt 230 tỷ won (khoảng 4.500 tỷ đồng).

Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, là loại không chuyển đổi, lãi suất danh nghĩa cố định 8%/năm. Tài sản bảo đảm là cổ phiếu Vinhomes và/hoặc Vinpearl thuộc sở hữu của Vingroup và/hoặc bên thứ ba.

Nguồn: Công bố thông tin của Vingroup.

Trước đó, ngày 11/8/2026, HĐQT Vingroup đã ban hành nghị quyết về việc phát hành, chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Đây là loại trái phiếu phát hành riêng lẻ, bằng đồng won Hàn Quốc, có bảo đảm, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, đồng thời xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Theo phương án được HĐQT thông qua, tổng giá trị phát hành dự kiến lên tới 455 tỷ won Hàn Quốc (tương ứng khoảng 8.400 tỷ đồng). Số lượng đơn vị trái phiếu phát hành tối đa là 49 đơn vị, với giá trị đăng ký điện tử của mỗi đơn vị là 1 tỷ won.

Lãi suất danh nghĩa cố định tối đa 8%/năm, phụ thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành và quyết định của Tổng Giám đốc Vingroup.

Các trái phiếu có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành. Vingroup dự kiến thực hiện đợt phát hành trong quý III hoặc quý IV/2026, trong đó thời điểm cụ thể sẽ do Tổng Giám đốc quyết định trên cơ sở điều kiện thị trường và phê duyệt của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo kế hoạch, số trái phiếu này sẽ được phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tại Hàn Quốc. Trái phiếu không được chào bán và niêm yết tại Việt Nam. Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư chứng khoán tại Hàn Quốc, được xác định theo quy định pháp luật liên quan của nước này.

Trên thị trường chứng khoán, tuần qua, cổ phiếu VIC của Vingroup đã tăng từ 215.000 đồng lên 236.500 đồng/cp. Đặc biệt, cổ phiếu này còn tăng trần trong phiên 21/10.

Hai thành viên khác trong hệ sinh thái Vingroup là VHM của Vinhomes và VPL của Vinpearl cũng có diễn biến tích cực, qua đó đóng góp lần lượt 6,2 điểm và 2,8 điểm cho mức tăng của chỉ số VN-Index.

Ngoài ra, VRE của Vincom Retail cũng góp mặt trong top 10 cổ phiếu mang về nhiều điểm số nhất cho VN-Index, với 1,1 điểm.