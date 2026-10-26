Trung Quốc khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XX với trọng tâm quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện

Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX đã khai mạc tại Bắc Kinh sáng 26/10. Tổng Bí thư Tập Cận Bình đọc báo cáo công tác, trong khi chương trình nghị sự tập trung vào việc kiên trì thúc đẩy quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện.

Theo CCTV, Hội nghị toàn thể BCHTW lần 5 khóa XX diễn ra từ ngày 26 đến 29/10. Nội dung làm việc chính bao gồm: Tổng Bí thư Tập Cận Bình thay mặt Bộ Chính trị, trình bày báo cáo công tác trước hội nghị, đồng thời giải thích về dự thảo Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Trung Quốc về một số vấn đề trọng đại nhằm kiên trì thúc đẩy quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện.

Đồng thời hội nghị dự kiến sẽ chính thức thông báo và xác nhận các án phạt kỷ luật đối với nhiều quan chức cấp cao vừa ngã ngựa vì tham nhũng gần đây. Bên cạnh đó, dư luận quốc tế cũng đặc biệt theo dõi sát sao liệu hội nghị có đưa ra những sắp xếp nhân sự mang tính bước ngoặt đối với cục diện quyền lực thượng tầng hay không.

Chương trình nghị sự được điều chỉnh

Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức 5 năm một lần, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Trong mỗi nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Trung ương thường tổ chức bảy hội nghị toàn thể. Tuy nhiên, do một số hội nghị trước đó bị trì hoãn, Hội nghị Trung ương 5 khóa XX năm nay diễn ra muộn hơn thông lệ.

Hội nghị Trung ương 5 thường tập trung xác định những trọng tâm trong quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm tiếp theo. Nhưng tại Hội nghị Trung ương 4 hồi tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc đã thông qua kiến nghị xây dựng Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026–2030), tức giải quyết sớm một nội dung vốn thường thuộc chương trình nghị sự của Hội nghị Trung ương 5.

Vì vậy, việc hội nghị năm nay chuyển trọng tâm sang công tác xây dựng Đảng có thể được xem là sự điều chỉnh tiếp nối từ việc xử lý sớm nội dung quy hoạch 5 năm. Chủ đề xây dựng Đảng vốn thường được thảo luận nhiều hơn tại Hội nghị Trung ương 6.

Hôm 14/7 , Ủy viên Bộ Chính trị Ủy viên Bộ Chính trị ĐCS Trung Quốc Mã Hưng Thụy bị khai trừ đảng và cách chức, chuyển cơ quan viện kiểm sát truy tố. Ảnh: Zaobao.

Khoảng 45 người sẽ bị loại khỏi Ban chấp hành Trung ương

Theo thống kê chưa đầy đủ của báo chí Hong Kong, khoảng 45 ủy viên và ủy viên dự khuyết Trung ương có thể bị loại khỏi cơ quan lãnh đạo này — một con số được cho là có thể lập kỷ lục trong nhiều thập niên.

Hội nghị lần này dự kiến thông qua nghị quyết về “Kiên quyết quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện”. Tuy nhiên, số lượng cán bộ cấp cao bị xử lý, số người vắng mặt và số ủy viên dự khuyết có thể được bổ sung vào Trung ương đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong một năm qua, giới chức Trung Quốc đã công bố 22 ủy viên Trung ương và 6 ủy viên dự khuyết Trung ương bị điều tra, ngã ngựa hoặc bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân đại). Trong số này có hai cựu ủy viên Bộ Chính trị là Trương Hựu Hiệp và Mã Hưng Thụy.

Ngoài ra, hơn 10 ủy viên Trung ương thuộc quân đội hoặc bộ máy đảng và chính quyền đã vắng bóng trong thời gian dài. Tổng cộng, khoảng 45 người được dự đoán có thể bị loại khỏi Ban Chấp hành Trung ương tại hội nghị.

Một nhà quan sát tình hình chính trị Bắc Kinh được dẫn lời, với điều kiện giấu tên, cho rằng số ủy viên Trung ương và ủy viên dự khuyết bị xử lý trong đợt này có thể đạt mức cao chưa từng thấy, phù hợp với chủ trương “quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện”.

Tỷ lệ tham dự họp có thể tiếp tục lập mức thấp mới

Đại hội XX ĐCSTQ năm 2022 bầu ra 205 ủy viên Trung ương chính thức và 171 ủy viên dự khuyết, tổng số 376 người.

Tại Hội nghị Trung ương 4 hồi tháng 10 năm ngoái, chỉ còn 168 ủy viên chính thức và 147 ủy viên dự khuyết tham dự, tổng cộng 315 người, tương đương tỷ lệ 83,8%.

Báo cáo do Asia Society, một tổ chức nghiên cứu của Mỹ, công bố ngày 19/10/2026 cho biết tỷ lệ tham dự hội nghị năm ngoái là mức thấp nhất trong các kỳ Hội nghị Trung ương ĐCSTQ kể từ thời kỳ ông Mao Trạch Đông.

Báo cáo dự đoán Hội nghị Trung ương 5 lần này có thể chỉ có khoảng 161 ủy viên chính thức và 130 ủy viên dự khuyết tham dự, tổng cộng 291 người. Tỷ lệ tham dự chỉ còn khoảng 77,4% so với tổng số 376 Ủy viên Trung ương và Ủy viên dự khuyết được bầu ban đầu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX, tiếp tục lập mức thấp mới.

Theo báo cáo, kể từ Hội nghị Trung ương 4, đã có 8 ghế ủy viên Trung ương bị bỏ trống. Nếu toàn bộ 15 ủy viên Trung ương đang bị điều tra đều bị khai trừ trước hoặc trong thời gian diễn ra hội nghị, số ủy viên dự khuyết có thể được bổ sung lên vị trí chính thức lên tới 23 người.

Báo cáo cũng cho biết trong 9 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã điều tra 71 quan chức dân sự cấp cao và tướng lĩnh quân đội. Con số cả năm được dự báo có thể vượt 77 người bị điều tra trong năm ngoái.

6 tướng quân đội được Bộ Chính trị phê chuẩn tham gia Quân ủy tại Đại hội Đảng lần thứ XX (10/2022) tuyên thệ trước Hiến pháp. Hiện 5 người đã bị bãi chức hoặc bị điều tra, người duy nhất còn lại là ông Trương Thăng Dân (bên trái). Ảnh: Xinhua.

Quân đội tiếp tục là tâm điểm của các đợt thanh lọc

Trong số 22 ủy viên Trung ương bị công bố ngã ngựa hoặc bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Nhân đại (Quốc hội) trong năm qua, có tới 14 người thuộc quân đội.

Hồi cuối tháng 8, các nhân vật gồm cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp, cựu Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Lưu Chấn Lập, cựu Tư lệnh Lực lượng Hỗ trợ chiến lược Cự Can Sinh và cựu Chủ nhiệm Văn phòng Quân ủy Trung ương Chung Thiệu Quân bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Nhân đại.

Đến cuối tháng 9, Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập bị khai trừ khỏi Đảng. Việc xử lý các trường hợp này dự kiến sẽ đưa ra Hội nghị Trung ương 5 để xác nhận theo quy trình của Đảng.

Bên cạnh đó, một số cựu quan chức cấp cao khác đã bị khai trừ khỏi Đảng và có thể được hội nghị chính thức xác nhận quyết định, gồm cựu ủy viên Bộ Chính trị Mã Hưng Thụy; cựu Chủ tịch Khu tự trị Quảng Tây Lam Thiên Lập; cựu Chủ tịch Khu tự trị Nội Mông Vương Lỵ Hà; cựu Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Dịch Hội Mãn; cựu Bí thư khu ủy Nội Mông Tôn Thiệu Sính; cựu Bí thư tỉnh ủy Chiết Giang Dịch Luyện Hồng và cựu Bộ trưởng Quản lý tình trạng khẩn cấp Vương Tường Hỷ.

6 ủy viên dự khuyết Trung ương đã ngã ngựa cũng được dự đoán có thể bị loại khỏi cơ cấu Trung ương, trong đó có cựu Bí thư thành ủy Tây An Phương Hồng Vệ, cựu Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy Quý Châu Ngô Thắng Hoa, cựu Cục trưởng Đường sắt quốc gia Phí Đông Bân, cựu Cục trưởng Quản lý Giám sát tài chính quốc gia Lý Vân Trạch, cựu Tư lệnh Lực lượng Bảo đảm hậu cần liên hợp Vương Kháng Bình và cựu Hiệu trưởng Đại học Thiên Tân Kim Đông Hàn.

Tầm quan trọng đặc biệt của Hội nghị Trung ương 5 khóa XX trước hết nằm ở thời điểm tổ chức. Giới quan sát quốc tế đánh giá, hội nghị này diễn ra khi chỉ còn chưa đầy 1 năm nữa là tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XXI (Đại hội XXI) vào năm 2027 — thời điểm sẽ hé lộ việc Tổng Bí thư Tập Cận Bình có tiếp tục tái nhiệm hay không, cũng như chứng kiến cuộc cải tổ quy mô lớn ở ban lãnh đạo tối cao.

Báo South China Morning Post (SCMP) cũng dành sự chú ý lớn cho bài toán nhân sự. Báo này chỉ ra rằng một trong những tâm điểm được các bên theo dõi sát sao là công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XXI diễn ra vào năm sau. Trọng tâm của đợt chuyển giao quyền lực này nằm ở đội ngũ cán bộ "Thế hệ thứ 7" (thường gọi là nhóm "7G", sinh từ cuối những năm 1960 đến thập niên 1970). Nhóm này được dự báo sẽ đảm nhận những vai trò nòng cốt hơn trong bộ máy lãnh đạo tiếp theo, và sự thăng tiến của thế hệ 7G có ý nghĩa quyết định trong việc định hình quỹ đạo chính trị tương lai của Trung Quốc.

Theo UDN, Zaobao