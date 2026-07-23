Giá vàng hôm nay 23/7: Vàng thế giới vượt mốc 4.120 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 23/7 giao dịch ở mức 4.123 USD/ounce, tăng khoảng 50 USD/ounce so với sáng 22/7. Kim loại quý tiếp tục nối dài đà tăng và vượt ngưỡng 4.120 USD/ounce, khi nhu cầu mua vàng để phòng ngừa rủi ro tiếp tục gia tăng.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.500 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,6 triệu đồng/lượng. Với mức tăng khoảng 50 USD/ounce, giá vàng quy đổi tăng khoảng 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên trên 4.120 USD/ounce trong phiên sáng 23/7. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng dao động quanh 4.000 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 123 USD/ounce, tương đương hơn 3%. Tuy nhiên, tính trong vòng 30 ngày, giá vàng vẫn giảm 1,44%, tương đương khoảng 59 USD/ounce.

Theo Reuters, giá vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn trong bối cảnh nhà đầu tư theo dõi các diễn biến địa chính trị và triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Bên cạnh đó, kỳ vọng Fed có thể cắt giảm lãi suất trong thời gian tới cũng góp phần củng cố sức hấp dẫn của kim loại quý.

Trong ngắn hạn, giới phân tích cho rằng giá vàng có thể tiếp tục duy trì ở vùng cao nếu nhu cầu trú ẩn vẫn ở mức mạnh. Tuy nhiên, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và các tín hiệu mới từ Fed sẽ tiếp tục là những yếu tố quyết định xu hướng của thị trường vàng.