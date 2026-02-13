Bốn anh em cùng đăng ký hiến tạng cứu mẹ nguy kịch

Một bệnh nhân suy gan cấp nguy kịch đã được cứu sống nhờ ca ghép gan khẩn cấp tại Bệnh viện Đà Nẵng. Người hiến gan chính là con trai bệnh nhân, sau khi cả bốn anh em cùng đăng ký hiến tạng cho mẹ.

Bệnh nhân là bà Trần Thị Th. (56 tuổi), trú xã Sông Vàng, TP Đà Nẵng. Theo lời kể, khoảng 1 tháng nay, bà Th. có biểu hiện triệu chứng mệt mỏi, ăn uống kém, vàng da tăng dần.

Bà Th. được chẩn đoán suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính và đã điều trị tích cực hỗ trợ chức năng gan và thay huyết tương 8 lần tại các bệnh viện khác nhau trên địa bàn. Tuy nhiên, tình trạng bệnh vẫn không cải thiện, người bệnh nhiều lần rơi vào hôn mê gan, tiên lượng rất nặng.

Hết cách, gia đình quyết định chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đà Nẵng với hy vọng cuối cùng là được ghép gan.

Nhận định đây là trường hợp khẩn cấp, tiên lượng tử vong rất cao nếu không ghép gan kịp thời, Ban Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng đã chỉ đạo hội chẩn đa chuyên khoa, triển khai song song hồi sức tích cực cho người bệnh và khẩn trương hoàn tất toàn bộ quy trình đánh giá tiền phẫu ghép gan cho cả người nhận và người hiến.

“Thời gian là yếu tố sống còn trong những trường hợp suy gan cấp. Chúng tôi đã tổ chức đồng bộ từ hồi sức, xét nghiệm, đánh giá chức năng gan, thể tích mảnh ghép, đến hoàn thiện thủ tục pháp lý, nhằm đảm bảo phẫu thuật được tiến hành sớm nhất nhưng vẫn tuyệt đối an toàn”, TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho hay.

Trước tình huống nguy cấp, bà Th. hôn mê lần thứ 2, anh Nguyễn Văn H. (con trai bà Th. cùng 3 người anh em đăng ký hiến tạng cứu mẹ. "Cả gia đình rất lo sợ. Nếu mẹ rơi vào hôn mê thêm một lần nữa, có thể chúng tôi sẽ không còn cơ hội gặp lại mẹ. Tết đến gần càng khiến cả nhà thêm hoang mang, lo lắng. Bốn anh em tôi cùng làm xét nghiệm, may mắn tôi đủ điều kiện hiến gan nên đã ký giấy đồng ý ngay, không do dự”, anh Nguyễn Văn H. chia sẻ.

Bà Trần Thị Th. sau ca ghép gan từ con trai hiến tạng.

Với sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ca phẫu thuật ghép gan đã thành công. Sau 4 ngày hậu phẫu, sức khoẻ bà Th. đã cải thiện, tình trạng vàng da giảm rõ rệt, không còn hội chứng não gan, chức năng mảnh ghép hoạt động tốt. Người hiến gan (con trai người bệnh) có thể tự ăn uống, đi lại sinh hoạt bình thường và dự kiến xuất viện trước Tết.

"Việc thực hiện ghép gan thành công ở bệnh nhân suy gan cấp trong bối cảnh thời gian chuẩn bị vô cùng gấp rút không chỉ là một thành tựu chuyên môn mà còn là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm cao của tập thể y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng", TS.BS Lê Đức Nhân chia sẻ thêm.

Với thành công này, kể từ tháng 10/2025, Bệnh viện Đà Nẵng đã thực hiện thành công 4 ca ghép gan, mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân trên địa bàn.