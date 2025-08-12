Gần 300 KOL dự hội nghị KOL toàn quốc, có Tùng Dương, Đen Vâu, hoa hậu Thanh Thủy tham gia

Gần 300 KOL cùng nhà quản lý, doanh nghiệp, nền tảng công nghệ hội tụ nhằm thúc đẩy vai trò của người có ảnh hưởng, góp phần phát triển bền vững môi trường số Việt Nam. NSND Xuân Bắc, ca sĩ Tùng Dương, rapper Đen Vâu... sẽ tham gia sự kiện.

Ngày 18/8, Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” (KOL summit 2025) do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

Sự kiện quy tụ gần 300 KOL tiêu biểu toàn quốc, đánh dấu lần đầu tiên một hội nghị cấp quốc gia dành riêng cho cộng đồng KOL được tổ chức tại Việt Nam - thông tin từ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

Vai trò thiết yếu của KOL trong kỷ nguyên số

Theo Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, chủ đề “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” nhằm phát huy vai trò tích cực của KOL trong việc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và môi trường số ngày càng mở rộng.

Sự kiện là diễn đàn thiết yếu để các KOL chia sẻ hành trình trở thành những “người dẫn dắt” trong cộng đồng, đồng thời trao đổi và tương tác trực tiếp với lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và nền tảng số.

Nhiều gương mặt nổi bật trong giới nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung sẽ góp mặt, bao gồm: NSND Xuân Bắc, ca sĩ Tùng Dương, rapper Đen Vâu, Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy, MC Khánh Vy, Huy NL và các tên tuổi khác từ nhiều lĩnh vực đa dạng.

Đồng hành cùng họ còn có các nền tảng số hàng đầu như TikTok, Meta và các doanh nghiệp lớn. Đây không chỉ là cơ hội để thúc đẩy sự ảnh hưởng có trách nhiệm của KOL mà còn mở rộng kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan nhằm phát triển bền vững môi trường số tại Việt Nam.

Thành lập Liên minh “Niềm tin số” và chương trình “Tín nhiệm người có ảnh hưởng”

Điểm nhấn quan trọng của hội nghị là sự kiện ra mắt Liên minh “Niềm tin số”. Liên minh sẽ tập hợp các KOL/KOC uy tín, doanh nghiệp, các cơ quan báo chí và nền tảng nhằm xây dựng chuẩn mực đạo đức, lan tỏa giá trị tích cực và tạo niềm tin trong cộng đồng số. Với vai trò cầu nối, Liên minh hướng đến thúc đẩy minh bạch, chuyên nghiệp và trách nhiệm trong mọi hoạt động trên không gian mạng.

Song song đó, chương trình “Tín nhiệm người có ảnh hưởng” cũng sẽ được khởi động chính thức. Đây là sáng kiến nhằm xây dựng các tiêu chuẩn và quy tắc đạo đức cho cộng đồng KOL, đồng thời phát triển hệ thống đánh giá, chứng nhận mức độ uy tín, minh bạch và trách nhiệm của người có ảnh hưởng trước công chúng và các doanh nghiệp. Chương trình này sẽ giúp các doanh nghiệp chọn lựa đối tác truyền thông phù hợp và góp phần bảo vệ người tiêu dùng tránh khỏi các nội dung sai lệch, quảng cáo trá hình trên không gian số.

Hoa hậu Việt Nam 2022, Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy dự kiến tham gia sự kiện. Ảnh: Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024.

Trong thời đại mà mỗi lượt xem, lượt thích hay chia sẻ có thể ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức và hành vi của nhiều người, trách nhiệm của KOL ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Hội nghị KOL toàn quốc 2025 mong muốn phát đi thông điệp mạnh mẽ: “Ảnh hưởng đi cùng trách nhiệm, giá trị thật quan trọng hơn con số ảo”. Đây là lời kêu gọi toàn thể cộng đồng KOL chung tay xây dựng một không gian mạng an toàn, văn minh, góp phần kiến tạo tương lai số vững bền cho dân tộc.