Gần 100.000 nhân viên công nghệ Mỹ bị mất việc từ đầu năm nay do AI

Ngành khoa học máy tính (Computer Science), từng được coi là bảo chứng cho một công việc ổn định với mức lương cao, giờ đây đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng.

Việc ứng dụng nhanh chóng trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay thế các công việc của lập trình viên mới vào nghề, trong khi làn sóng sa thải nhân viên trong ngành công nghệ vẫn tiếp diễn, làm ảnh hưởng thêm đến thị trường việc làm, đặc biệt là với những người mới tốt nghiệp.

Theo trang Observer, TrueUp Tech Layoff Tracker cho thấy với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI, kể từ đầu năm 2025 đến nay, gần 4.000 công ty công nghệ đã thông báo sa thải nhân viên, liên quan đến gần 94.000 người. "Nhiều vị trí trong số này đã bị thay thế trực tiếp hoặc gián tiếp do hiệu quả ngày càng tăng của công nghệ AI".

Tại một hội nghị về AI gần đây ở Thung lũng Silicon, phóng viên Observer đã gặp một tình nguyện viên tóc muối tiêu. Ban đầu, phóng viên nghĩ rằng anh ta là một nhân viên quản lý của ban tổ chức hoặc chủ sở hữu của một công ty khởi nghiệp tham gia sự kiện. Thật bất ngờ, người này thú nhận rằng mình đã làm việc trong ngành công nghệ nhiều năm nhưng gần đây đã bị sa thải. Hiện anh ta đang được đào tạo về công nghệ AI với sự tài trợ của Sở Phát triển Việc làm California (EDD) với hy vọng tìm lại được cơ hội việc làm. Tham gia tình nguyện tại hội nghị cũng là một cơ hội tốt để anh tìm hiểu về các xu hướng mới nhất trong ngành.

Trên các nền tảng mạng xã hội người Hoa, nhiều chuyên gia trong ngành công nghệ, sau khi bị sa thải, đã bày tỏ quyết tâm rời bỏ ngành công nghệ và đang nhắm đến những nghề nghiệp ổn định có mức lương cao như cảnh sát và điều dưỡng viên. Một người thậm chí còn thường xuyên đăng tải thông tin cập nhật về hành trình thi vào ngành cảnh sát của mình, nhận được sự ủng hộ và công nhận rộng rãi.

Trong khi đó, triển vọng việc làm cho những người mới tốt nghiệp khá ảm đạm. Techcrunch, một trang web theo dõi ngành công nghệ, đã trích dẫn dữ liệu từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính và kỹ thuật máy tính Mỹ trong độ tuổi từ 22 đến 27 lần lượt là 6,1% và 7,5%, gấp đôi so với tỷ lệ của sinh viên các ngành sinh học và lịch sử nghệ thuật.

Tranh biếm do AI vẽ về AI "cướp" việc làm của các lập trình viên máy tính.

﻿Ảnh: IThome.



Một bài báo gần đây trên tờ New York Times đưa tin về một sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính 21 tuổi, lớn lên gần Thung lũng Silicon và đặt mục tiêu có được mức lương sáu con số với bằng khoa học máy tính của mình. Sau một năm tìm việc và thực tập, cô không nhận được lời mời làm việc nào từ bất kỳ công ty công nghệ nào. Cuộc phỏng vấn duy nhất mà cô nhận được là tại chuỗi bán đồ ăn nhanh Chipotle. Bài báo cũng cho rằng một số sinh viên tốt nghiệp đã rơi vào "vòng tuần hoàn ngày tận thế của AI" - sử dụng AI để ứng tuyển hàng loạt, để rồi bị các công ty ứng dụng AI nhanh chóng từ chối.

Trong các cộng đồng cư dân mạng người gốc Trung Quốc, với tình trạng sa thải liên tục của ngành công nghệ trong những năm gần đây, quan điểm cho rằng "lập trình không còn là con đường tắt dẫn đến thành công" đang ngày càng gia tăng.

Đã qua rồi thời kỳ chỉ cần tham gia một khóa huấn luyện lập trình ngắn hạn (coding boot camp), bất kể trình độ và chuyên ngành trước đó là có thể đảm bảo có được việc làm tại một công ty công nghệ lớn. Nhiều sinh viên đã thất nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp.

Ngay cả những sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính giàu kinh nghiệm cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, trong khi nhiều người trong ngành tin rằng chỉ những chuyên gia có chuyên môn về các công nghệ cốt lõi như AI và học máy mới có nhiều cơ hội trên thị trường việc làm hiện nay.