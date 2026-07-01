Chỉ từ 2,6 triệu đồng, bay đến Quy Nhơn ngắm đêm pháo hoa đầu tiên bên bờ Eo Gió

Chỉ từ 2.648.000 đồng, du khách đã có thể sở hữu trọn gói vé máy bay và kỳ nghỉ 5 sao tại Quy Nhơn đúng dịp diễn ra đêm pháo hoa đầu tiên bên bờ Eo Gió – một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của du lịch miền Trung mùa hè năm nay.

Nhân chương trình nghệ thuật đặc biệt “Eo Gió – Vũ điệu biển xanh” diễn ra tối 11/7/2026, Bamboo Airways và FLC Hotels & Resorts ra mắt combo bay – nghỉ dưỡng với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho tuần lễ sự kiện.

Theo đó, du khách đặt vé máy bay Bamboo Airways trên các đường bay Hà Nội – Quy Nhơn hoặc TP.HCM – Quy Nhơn, đồng thời lưu trú tối thiểu hai đêm tại quần thể FLC Quy Nhơn sẽ được hưởng mức giá ưu đãi chỉ từ 2.648.000 đồng (đã bao gồm thuế phí), áp dụng trong giai đoạn từ ngày 9/7 đến ngày 14/7/2026.

Bamboo Airways & FLC Hotels & Resort tung sản phẩm combo ưu đãi mừng đêm pháo hoa đầu tiên ở Eo Gió

Điểm khác biệt của chương trình nằm ở tính linh hoạt khi du khách có thể lựa chọn hành trình một chiều hoặc khứ hồi mà vẫn được hưởng đầy đủ ưu đãi. Điều này giúp hành trình đến Quy Nhơn trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt với những du khách muốn kết hợp nghỉ dưỡng với các điểm đến khác trong khu vực.

Bên cạnh đó, khách hàng mua combo còn được hưởng ưu đãi đặc biệt khi trải nghiệm sân golf tại quần thể FLC Quy Nhơn, mang đến một kỳ nghỉ trọn vẹn giữa nghỉ dưỡng, giải trí và thể thao.

Không chỉ sở hữu mức giá hấp dẫn, combo còn mang đến cơ hội hiếm có để du khách trở thành những người đầu tiên chiêm ngưỡng Eo Gió trong một diện mạo hoàn toàn mới – rực rỡ với âm nhạc, ánh sáng và những màn pháo hoa bên bờ biển.

Đêm pháo hoa đầu tiên bên bờ Eo Gió

Hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2026, tối 11/7/2026, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Eo Gió – Vũ điệu biển xanh” sẽ chính thức diễn ra với sân khấu ngoài trời bên biển, kết hợp âm nhạc, ánh sáng và pháo hoa.

Đây là lần đầu tiên Eo Gió trở thành sân khấu của một đại tiệc nghệ thuật quy mô lớn, mang đến cho du khách cơ hội chiêm ngưỡng một Eo Gió hoàn toàn khác – sôi động, rực rỡ nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp khoáng đạt và nguyên sơ vốn có.

Chỉ với hành trình hai đến ba ngày, du khách có thể khám phá Eo Gió, Kỳ Co, làng chài Nhơn Lý, thưởng thức hải sản tươi ngon và khép lại chuyến đi bằng một đêm nghệ thuật đáng nhớ bên bờ biển.

Eo Gió – điểm đến không thể bỏ qua khi đến Quy Nhơn

Quy Nhơn – khoảng nghỉ dịu dàng của miền Trung

Không quá ồn ào hay náo nhiệt như nhiều điểm đến biển khác, Quy Nhơn luôn có cách riêng để chinh phục du khách. Thành phố biển này liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng điểm đến hấp dẫn nhờ vẻ đẹp nguyên sơ, nhịp sống chậm rãi và những trải nghiệm đủ đầy.

Buổi sáng thức dậy cùng tiếng sóng, rong ruổi trên những cung đường ven biển, chiều ghé làng chài thưởng thức hải sản và tối lắng nghe tiếng gió trước biển – đó là nhịp điệu khiến nhiều người xem Quy Nhơn như một “khoảng nghỉ” đúng nghĩa của miền Trung.

Nếu Kỳ Co gây ấn tượng với làn nước xanh trong được ví như “Maldives của Việt Nam”, thì Eo Gió lại chinh phục du khách bằng vẻ đẹp hùng vĩ và khoáng đạt. Dãy núi đá ôm lấy biển, những cung đường ven sườn núi lộng gió và âm thanh của sóng vỗ tạo nên một khung cảnh vừa bình yên vừa đầy sức sống.

Có những khoảnh khắc chỉ diễn ra một lần. Và đêm pháo hoa đầu tiên bên bờ Eo Gió chính là một trải nghiệm đặc biệt như thế – nơi du khách không chỉ đến để nghỉ dưỡng mà còn để trở thành một phần của dấu ấn đáng nhớ trong mùa hè 2026.