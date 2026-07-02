Đô thị đồng bộ chính là “hạ tầng mềm” của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới

Trước những điều kiện phát triển mới đầy thuận lợi, Vĩnh Long sau sáp nhập đang đứng trước cánh cửa bước vào thời kỳ phát triển vượt bậc về cả kinh tế lẫn hạ tầng đô thị. Vậy đâu là lời giải cho một Vĩnh Long vừa phát triển hưng thịnh, vừa mang tính bền vững như chính tên gọi của vùng đất này?

Cực tăng trưởng mới của Đồng bằng Sông Cửu Long

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh và Vĩnh Long trước thời điểm thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh vào tháng 6/2025, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: Các thành tựu đạt được thời gian qua là tiền đề quan trọng để ba tỉnh (Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh - PV) tiến tới hợp nhất, hình thành một đơn vị hành chính - kinh tế mới có năng lực cạnh tranh cao, trở thành một trong những cực tăng trưởng nhanh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những thành quả phát triển của ba tỉnh miền Tây trước sáp nhập, mà còn là định hướng chiến lược cho một không gian phát triển mới là tỉnh Vĩnh Long hiện tại, nơi các lợi thế được cộng hưởng để tạo nên động lực tăng trưởng mạnh mẽ của toàn vùng.

Vĩnh Long sau sáp nhập sở hữu nhiều lợi thế phát triển để trở thành cực tăng trưởng mới của Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: Hoàng Anh)

Điểm đáng chú ý đầu tiên là quy mô không gian phát triển. Sau sáp nhập, tỉnh Vĩnh Long mới có diện tích khoảng 6.300 km², dân số trên 4,2 triệu người, trở thành một trong ba địa phương đông dân nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Quy mô này không chỉ mở rộng thị trường tiêu dùng nội vùng mà còn tạo ra nguồn lao động dồi dào, đa dạng, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ và logistics trong giai đoạn mới.

Trong khi đó, vị trí địa lý và hạ tầng là yếu tố tiên quyết cho những phát triển vượt bậc của tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn sắp tới. Là “trái tim” của Đồng bằng Sông Cửu Long, Vĩnh Long là cửa ngõ kết nối các tỉnh miền Tây với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ, nơi nhiều tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, Quốc lộ 1, Quốc lộ 53, Quốc lộ 54... đi qua. Trong tương lai, cùng với hệ thống cao tốc đang tiếp tục được đầu tư, địa phương sẽ có điều kiện trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của khu vực.

Hạ tầng được đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện tạo nền tảng để Vĩnh Long nổi lên như một "ngôi sao mới" trong thu hút đầu tư. (Ảnh: Hoàng Anh)

Không còn là một địa phương mang tính chất “vệ tinh” như trước đây, Vĩnh Long được giới chuyên gia quy hoạch về đầu tư, tài chính nhìn nhận là “ngôi sao mới” trong việc thu hút các nguồn vốn đầu tư, đặc biệt dòng vốn FDI với những lợi thế cạnh tranh về cả ngành nghề đặc thù lẫn nguồn lực phát triển vượt bậc. Có thể nói, sự cộng hưởng về quy mô, nguồn lực và lợi thế phát triển đang mở ra cơ hội để Vĩnh Long bứt phá mạnh mẽ, trở thành cực lực tăng trưởng mới cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đô thị cao cấp – lời giải “địa lợi” cho phát triển Vĩnh Long

Khi hội tụ đủ các yếu tố để phát triển, đặc biệt là hạ tầng và khả năng kết nối vùng, thì câu hỏi được đặt ra chính là những mảnh ghép để Vĩnh Long phát triển một cách bền vững?

Chia sẻ mới đây, TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam nhận định: “Muốn phát triển nhanh và bền vững, phải lấy đô thị làm một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Đô thị hoá gắn với phát triển kinh tế, tạo ra việc làm, tạo ra giá trị gia tăng; đồng thời nâng cao chất lượng sống của người dân, thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển xanh và trở thành trung tâm của đổi mới sáng tạo”

Đang có một không gian kinh tế quy mô lớn hơn, vì vậy Vĩnh Long hiện tại đòi hỏi phải có những đô thị trung tâm đủ sức đảm nhận vai trò điều phối, cung cấp dịch vụ chất lượng cao và tạo dựng môi trường sống đẳng cấp cho người dân địa phương cũng như cư dân nhập cư. Khi đó, đô thị không còn chỉ là nơi để ở mà trở thành hạ tầng mềm của nền kinh tế. Những khu đô thị được quy hoạch bài bản giúp thu hút chuyên gia, kỹ sư, doanh nhân, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của hệ thống thương mại, giáo dục, y tế và dịch vụ.