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Khả năng “in tiền” của căn hộ Sun Group thời hạn 70 năm ở Phú Quốc

Yến Linh
Yến Linh

Sự thành công của giới đầu tư khi kinh doanh căn hộ lưu trú tại Nam Phú Quốc đang dần xóa nhòa định kiến về việc sở hữu bất động sản có thời hạn. Theo giới đầu tư, điều quan trọng không nằm ở việc tài sản tồn tại bao lâu, mà là trong thời gian sở hữu, tài sản đó tạo ra giá trị như thế nào?

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Thị trấn Hoàng Hôn tại Nam Phú Quốc được ví như “tọa độ vàng” du lịch. Ảnh: Ánh Dương.

Xu hướng đầu tư căn hộ có thời hạn

Tâm lý ưu tiên bất động sản sở hữu lâu dài vốn phổ biến tại Việt Nam. Với thói quen xem bất động sản là tài sản tích lũy, nên thời hạn sở hữu trở thành một trong những tiêu chí quan trọng nhất khi đầu tư.

Song với bất động sản nghỉ dưỡng, góc nhìn này đang dần thay đổi tại nhiều quốc gia. Tại Singapore, một trong những thị trường bất động sản minh bạch và phát triển hàng đầu châu Á, phần lớn nguồn cung căn hộ hiện nay được phát triển theo mô hình “leasehold 99 năm” (cho thuê 99 năm).

Tương tự, tại Phuket (Thái Lan) – điểm đến du lịch “on top” khu vực, phần lớn bất động sản nghỉ dưỡng được giao dịch dưới hình thức sở hữu có thời hạn hoặc cấu trúc thuê dài hạn. Dù vậy, thị trường này vẫn thu hút lượng lớn nhà đầu tư quốc tế nhờ nguồn khách ổn định quanh năm và khả năng tạo dòng tiền từ hoạt động lưu trú.

Thực tế cho thấy, đối với bất động sản nghỉ dưỡng, giới đầu tư quốc tế thường đặt câu hỏi: “Tài sản này có tạo ra tiền đều đặn hay không?”. Thay vì chỉ chú ý yếu tố sở hữu vĩnh viễn, giới đầu tư thường quan tâm nhiều hơn đến vị trí dự án, lưu lượng khách đến, khả năng cho thuê, lợi suất khai thác và cả dư địa tăng giá.

“Bất động sản sở hữu lâu dài nhưng không tạo ra dòng tiền sẽ khó phát huy hết giá trị đầu tư . Trong khi đó, một bất động sản có thời hạn nhưng nằm giữa hệ sinh thái du lịch vận hành hoàn chỉnh, liên tục tạo doanh thu từ lưu trú, dịch vụ và tiêu dùng lại được ví như một “cỗ máy in tiền” – có khả năng nuôi chính nó và tạo ra giá trị gia tăng cho chủ sở hữu”, Bà Trần Thị Thanh Tuyền, GĐKD Sun Property (thành viên Sun Group) nhận định.

Xu hướng này cũng đang dần xuất hiện tại nam đảo Phú Quốc – một trong những “tọa độ vàng” du lịch của Việt Nam. Theo thống kê từ Sở Du lịch An Giang, trong 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh đón hơn 13,3 triệu lượt khách, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng Phú Quốc đón khoảng 4,77 triệu lượt khách, tăng 34,2%. Đặc biệt, đảo ngọc đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới nhờ cú hích APEC 2027. Việc mở rộng sân bay, đầu tư trung tâm hội nghị quốc tế, nâng cấp hạ tầng giao thông cùng sự gia tăng các đường bay quốc tế được kỳ vọng sẽ đưa Phú Quốc bứt phá.

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Sun PhuQuoc Airways góp phần gia tăng kết nối Phú Quốc với các thị trường quốc tế. Ảnh: Ánh Dương.

Đáng chú ý, Sun PhuQuoc Airways vừa đón tàu bay thứ 11 trong cao điểm hè 2026 và dự kiến nâng quy mô đội bay lên 26 chiếc vào tháng 8/2026. Cùng với kế hoạch mở rộng mạng bay tới Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nga và các quốc gia CIS, đồng thời khai thác tối đa các đường bay nội địa, Phú Quốc được kỳ vọng đón lượng khách ngày càng lớn trong giai đoạn tới.

Sự gia tăng mạnh mẽ của dòng khách không chỉ tạo động lực cho ngành du lịch địa phương mà còn mở ra dư địa tăng trưởng đáng kể cho các nhà đầu tư kinh doanh lưu trú, nghỉ dưỡng. Khi công suất phòng được cải thiện, thời gian khai thác kéo dài và doanh thu vận hành được tối ưu, các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng ngày càng được nhìn nhận như những tài sản có khả năng tạo dòng tiền bền vững.

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Các show diễn nghệ thuật tại Thị trấn Hoàng Hôn thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi tối. Ảnh: Ánh Dương.

“Thay vì nhìn vào con số 70 năm, nhiều khách hàng đang chuyển sang đánh giá hiệu quả tài sản thông qua ba tiêu chí: khả năng tạo dòng tiền, thời gian hoàn vốn và dư địa tăng trưởng dài hạn. Xu hướng đầu tư này đã chứng minh được sự hiệu quả tại nhiều điểm đến ở Việt Nam và trên thế giới”, ông Bùi Đăng Nghĩa, Tổng Giám đốc SRT Việt Nam nhận định.

The Sunset – Lời giải cho bài toán dòng tiền

Nếu trước đây thời hạn sở hữu thường là yếu tố khiến nhiều người phải cân nhắc, thì câu chuyện của nhà đầu tư Hoàng Trung Anh tại thị trấn Hoàng Hôn, nam đảo Phú Quốc lại cho thấy một góc nhìn khác. Dù đang sở hữu các căn hộ có pháp lý lâu dài tại dự án Sun Grand City Hillside Residence, anh vẫn quyết định đầu tư thêm căn hộ The Sunset – dòng sản phẩm thương mại dịch vụ sở hữu 70 năm được Sun Property (thành viên Sun Group) ra mắt gần đây.

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Phân khu The Sunset tọa lạc trên sườn núi Ông Quán với không gian khoáng đạt, riêng tư. Ảnh minh họa: Sun Property.

Theo anh Trung Anh, quyết định này không xuất phát từ việc so sánh thời hạn sở hữu giữa hai sản phẩm, mà đến từ niềm tin vào khả năng sinh lời. Với anh, một bất động sản nghỉ dưỡng cần được nhìn nhận như một tài sản vận hành, nơi giá trị được quyết định bởi công suất khai thác, dòng khách, và tiềm năng gia tăng giá trị.

Theo đó, The Sunset hội tụ nhiều yếu tố để đáp ứng bài toán: vị trí trên sườn núi Ông Quán với tầm nhìn hoàng hôn “cực phẩm”; nằm giữa hệ sinh thái du lịch – giải trí đã vận hành hoàn chỉnh của Sun Group: Sun World Hon Thom với cáp treo 3 dây dài nhất thế giới – công trình tiêu biểu cho du lịch trải nghiệm; Sunset Town với Cầu Hôn – biểu tượng kiến trúc mang dấu ấn nghệ thuật và cảm xúc; chợ đêm VUI-Fest cùng hàng loạt show diễn ánh sáng, nhạc nước, pháo hoa đẳng cấp,…

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The Sunset sở hữu tầm nhìn trực diện Cầu Hôn – “biểu tượng checkin” tại Nam Phú Quốc. Ảnh minh họa: Sun Property.

Niềm tin càng được củng cố từ chính trải nghiệm đầu tư của anh tại Hillside. Sau thời gian vận hành, các căn hộ ghi nhận hiệu quả khai thác vượt kỳ vọng ban đầu. “Hai năm gần đây, công suất khai thác các căn hộ của tôi duy trì ở mức 80-90%, thậm chí vào mùa cao điểm gần như kín phòng nhờ lượng khách quốc tế tăng mạnh. Với mức giá cho thuê phổ biến từ 1-2 triệu đồng mỗi đêm, tôi tính toán chỉ mất khoảng 8 năm để thu hồi vốn. ”, anh Trung Anh chia sẻ.

Anh Trung Anh đánh giá The Sunset là tổ hợp căn hộ có tiềm năng đầu tư tốt với sự bảo chứng từ các căn hộ thuộc dự án Hillside trước đó. Nhìn rộng hơn, bất động sản thương mại dịch vụ có thời hạn tại Nam đảo có thể được xem là sự lựa chọn “đáng đồng tiền, bát gạo” trong bối cảnh quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm.

Từ khóa:

#Sun Group #Phú Quốc #căn hộ #đầu tư #bất động sản

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