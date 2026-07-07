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Từ Thái Lan, Lào đến Singapore: VietinBank từng bước mở rộng “Bản đồ QR” xuyên biên giới

Yến Linh
Yến Linh

Nếu trước đây, để chuẩn bị cho một chuyến đi nước ngoài thường đồng nghĩa với nỗi lo số lượng ngoại tệ cần quy đổi, mang theo nhiều loại thẻ hay tìm hiểu về phương thức thanh toán ở xứ người, thì ngày nay một chiếc điện thoại cùng app tài khoản đang dùng của ngân hàng đang dần thay thế chiếc ví truyền thống trong nhiều chuyến đi quốc tế. Từ đặt vé, đặt phòng đến thanh toán hàng hoá dịch vụ tại các quốc gia, mọi trải nghiệm đều trở nên thuận tiện hơn trên cùng một ứng dụng.

Nhằm mang đến trải nghiệm tiện lợi cho Khách hàng, VietinBank đang từng bước mở rộng dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới trên ứng dụng VietinBank iPay, cùng trải nghiệm thanh toán liền mạch hiện đại, thuận tiện và an toàn trong mỗi hành trình quốc tế. Sau khi triển khai kết nối thanh toán QR tại Lào và Thái Lan, ngày 02/7/2026, VietinBank phối hợp cùng NAPAS và Liquid Group tổ chức Lễ công bố Dịch vụ Thanh toán QR Xuyên biên giới Việt Nam - Singapore, đánh dấu thêm một cột mốc mới trong hành trình mở rộng kết nối thanh toán số trong khu vực.

Sự kiện có sự tham gia của đại diện Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ VHTT&DL, Cục An ninh kinh tế (A04) - Bộ Công an, đại diện lãnh đạo 03 đơn vị đồng tổ chức gồm VietinBank, NAPAS, Liquid Group cùng đông đảo đối tác, khách hàng và các cơ quan thông tấn, báo chí. Không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác giữa các bên, sự kiện còn góp phần thúc đẩy kết nối hạ tầng thanh toán số giữa Việt Nam và Singapore, hướng tới xây dựng hệ sinh thái thanh toán xuyên biên giới ngày càng đa dạng, mang lại nhiều tiện ích cho người dân hai nước.

Theo đó, khách hàng từ Singapore khi đến Việt Nam có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử sẵn có tại nội địa để quét mã QR thanh toán trực tiếp các hàng hoá, dịch vụ tại các điểm chấp nhận thanh toán VietQR Global trên toàn quốc gia Việt Nam mà không cần mang theo tiền mặt hay đổi ngoại tệ.

Đại diện Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại diện lãnh đạo 03 đơn vị đồng tổ chức gồm VietinBank, NAPAS, Liquid Group
Đại diện Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại diện lãnh đạo 03 đơn vị đồng tổ chức gồm VietinBank, NAPAS, Liquid Group

Theo lộ trình triển khai, khách hàng dùng app VietinBank iPay sẽ sớm có thể thanh toán trực tiếp bằng tài khoản VND tại các đơn vị chấp nhận thanh toán thuộc mạng lưới RoamQR của Liquid Group tại Singapore. Khách hàng không cần đổi ngoại tệ trước chuyến đi, không cần mang theo thẻ vật lý và có thể thực hiện thanh toán nhanh chóng ngay trên ứng dụng VietinBank iPay.

Chính thức ra mắt dịch vụ thanh toán mã QR giữa Việt Nam và Singapore
Chính thức ra mắt dịch vụ thanh toán mã QR giữa Việt Nam và Singapore

Việc mở rộng kết nối với Singapore tiếp tục nối dài "bản đồ QR" xuyên biên giới của VietinBank, bên cạnh các kết nối đã được triển khai tại Lào và Thái Lan. Bên cạnh đó, VietinBank tiếp tục phát triển VietinBank iPay trở thành nền tảng ngân hàng số toàn diện, tích hợp đa dạng tiện ích trên cùng một ứng dụng, đồng hành cùng khách hàng từ các giao dịch tài chính hằng ngày đến nhu cầu học tập, công việc và du lịch.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Minh Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank cho biết, VietinBank xác định phát triển thanh toán số xuyên biên giới là một trong những định hướng chiến lược trong hành trình chuyển đổi số. Không chỉ đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ và mở rộng kết nối thanh toán khu vực, VietinBank còn hướng tới xây dựng một hệ sinh thái số toàn diện, nơi các dịch vụ tài chính được kết nối liền mạch cả trong nước và mở rộng ra các nước trong khu vực nhằm mang đến trải nghiệm ngày càng thuận tiện, an toàn và hiện đại cho khách hàng.

Trong thời gian tới, VietinBank sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, từng bước phát triển mạng lưới thanh toán QR xuyên biên giới tại nhiều quốc gia, hiện thực hóa thông điệp "CHẠM QR - MỞ THẾ GIỚI", góp phần mang đến hệ sinh thái thanh toán số ngày càng kết nối, thuận tiện và liền mạch cho khách hàng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ các chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc Tổng đài hỗ trợ khách hàng 1900 558 868, email: contact@vietinbank.vn

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