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VietinBank thăng hạng 7 bậc trong Fortune Southeast Asia 500

Yến Linh
Yến Linh

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa được Tạp chí Fortune (Mỹ) vinh danh ở vị trí thứ 48 trong Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune Southeast Asia 500) năm 2026, tăng mạnh 7 bậc so với năm 2025.

VietinBank khẳng định vị thế vượt trội khi 3 năm liên tiếp góp mặt trong Top đầu doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo Tạp chí Fortune (Mỹ)
VietinBank khẳng định vị thế vượt trội khi 3 năm liên tiếp góp mặt trong Top đầu doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo Tạp chí Fortune (Mỹ)

Bảng xếp hạngFortune Southeast Asia 500 được đánh giá trên cơ sở doanh thu của năm tài chính gần nhất, nhằm tôn vinh 500 doanh nghiệp có quy mô doanh thu lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Theo Tạp chí Fortune, Bảng xếp hạng phản ánh vai trò ngày càng lớn của khu vực Đông Nam Á trong chuỗi cung ứng toàn cầu, sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư cũng như khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước biến động kinh tế.

Bảng xếp hạng năm nay có 72 doanh nghiệp đến từ Việt Nam. Đáng chú ý, VietinBank vươn lên vị trí thứ 48, tăng mạnh 7 bậc so với năm 2025. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp VietinBank được ghi nhận trong danh sách kể từ khi Fortune công bố bảng xếp hạng dành riêng cho khu vực vào năm 2024. Việc duy trì sự góp mặt liên tục trong bảng xếp hạng ngay từ những năm đầu tiên là minh chứng cho nền tảng tài chính vững mạnh, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh ngày càng được khẳng định của VietinBank.

Theo số liệu do Tạp chí Fortune công bố, doanh thu của VietinBank trong năm tài chính 2025 đạt hơn 6,8 tỷ USD, tăng 13,1% so với năm trước; lợi nhuận đạt hơn 1,3 tỷ USD, tăng 31,5% so với năm trước.

Sự thăng hạng này là kết quả đáng ghi nhận, đánh dấu vị thế và uy tín của VietinBank ở tầm khu vực và quốc tế. Kết quả này đồng thời phản ánh những nỗ lực của VietinBank trong việc nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động và phát triển hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ theo hướng ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu và trải nghiệm của khách hàng.

Góp mặt ở cả 3 kỳ xếp hạng liên tiếp trong Fortune Southeast Asia 500 không chỉ là một cột mốc mang tầm vóc quốc tế của VietinBank mà còn cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của doanh nghiệp Việt Nam trong nhóm những tổ chức đang đóng góp vào động lực tăng trưởng mới của Đông Nam Á.

Trong hành trình phát triển bền vững, VietinBank kiên định mục tiêu xây dựng ngân hàng hiện đại, đa năng, hiệu quả hàng đầu Việt Nam, từng bước nâng cao vị thế trong khu vực; đồng thời phát huy vai trò là một trong những ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực, luôn đồng hành hiệu quả cùng người dân và doanh nghiệp.

Kết thúc quý I/2026, tổng tài sản VietinBank đạt 2.924 nghìn tỷ đồng, tăng 5,7% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay đạt 2.028 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% so với cuối năm 2025; Tiền gửi khách hàng đạt 1.824 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với cuối năm 2025.

Chi tiết danh sách Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 xem tại: https://fortune.com/asia/ranking/southeast-asia-500/2026/

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