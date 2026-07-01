Ngân hàng không chỉ để giao dịch: Xu hướng “gói tiện ích tài chính kết hợp trải nghiệm Lifestyle” lên ngôi

VietinBank chính thức ra mắt hai gói tiện ích tài chính mới V-Plus và V-Advance, mang đến hệ sinh thái ưu đãi Tài chính - Đầu tư - Lifestyle toàn diện dành cho khách hàng yêu thích trải nghiệm số hiện đại và tối ưu chi phí mỗi ngày.

Người dùng ngày càng quan tâm “giá trị sử dụng thực tế”

Theo xu hướng tài chính số hiện nay, người dùng không chỉ quan tâm đến dịch vụ tài chính cơ bản mà còn chú trọng các giá trị gia tăng đi kèm như hoàn tiền, ưu đãi Lifestyle, quyền lợi du lịch hay trải nghiệm dịch vụ cao cấp.

Đại diện VietinBank cho biết, hai gói combo dịch vụ tiện ích mới được phát triển theo định hướng “tài chính gắn với trải nghiệm sống”, giúp khách hàng “quản lý tài chính thông minh – tối ưu chi phí mỗi ngày”.

Điểm nhấn của V-Plus và V-Advance

V-Plus hướng đến nhóm khách hàng trẻ có thu nhập ổn định, mong muốn tối ưu chi phí. Với mức phí chỉ 20.000 VND/tháng, khách hàng được hưởng nhiều ưu đãi vượt trội như hoàn tiền khi chi tiêu thẻ, miễn phí thường niên thẻ, ưu đãi ẩm thực/khách sạn và ưu đãi lãi suất tiết kiệm & sản phẩm đầu tư.

Trong khi đó, V-Advance chỉ 1.000.000 VND/năm tập trung vào nhóm khách hàng yêu thích trải nghiệm cao cấp với các quyền lợi như phòng chờ sân bay, hotline & luồng phục vụ ưu tiên, Thẻ JCB Ultimate Vietnam Airlines, ưu đãi trải nghiệm tại hệ sinh thái Lifestyle cao cấp đa dạng, cùng những ưu đãi vượt trội đối với các sản phẩm ngân hàng như lãi suất tiết kiệm & sản phẩm đầu tư và miễn phí chuyển tiền ngoại tệ...

Thông qua hai gói tiện ích tài chính V-Plus và V-Advance, VietinBank hướng đến gia tăng lợi ích tài chính cho mọi đối tượng khách hàng, đồng hành cùng khách hàng quản lý tài chính số thông minh, nâng tầm trải nghiệm và tối ưu chi phí mỗi ngày.

Khách hàng có thể đăng ký ngay trên VietinBank iPay tại https://vietinbank.go.link/gUTxZ hoặc tại các CN/PGD VietinBank trên toàn quốc.

Chi tiết thể lệ đặc quyền khi tham gia gói tiện ích tài chính V-Plus & V-Advance xem tại đây.