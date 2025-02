Edward Coristine: Thần đồng hay nguy cơ cho nước Mỹ?

Gần đây, Edward Coristine trở thành một trong những nhân vật đáng chú ý nhất trong chính trường Mỹ, đặc biệt sau khi gia nhập Bộ Hiệu quả chính phủ (DOGE) do Elon Musk sáng lập.

19 tuổi, sở hữu kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, nhưng anh ta cũng bị bóc mẽ về "thành tích" bất hảo trong quá khứ. Liệu Coristine là một tài năng trẻ hứa hẹn, hay là nguy cơ tiềm tàng đối với an ninh chính phủ?

Tài năng về công nghệ

Theo thông tin trên trang Fortune, Edward Coristine (2025) đã dành phần lớn thời niên thiếu của mình trên Internet.

Đến năm 17 tuổi, Coristine đã thành lập ít nhất 3 công ty trách nhiệm hữu hạn, tất cả đều được đăng ký tại ngôi của gia đình ở Connecticut. Những công ty đó bao gồm Mistdeck LLC, DiamondCDN LLC và Tesla.Sexy LLC, một dịch vụ lưu trữ hình ảnh. Trong đó, chỉ có Tesla.Sexy vẫn còn hoạt động.

Edward Coristine hiện là sinh viên ngành kỹ thuật cơ khí và vật lý tại Đại học Northeastern, Boston. Ngay từ những năm trung học, cậu đã bộc lộ tài năng vượt trội về công nghệ và an ninh mạng.

Năm 18 tuổi, Coristine đã đạt được cơ hội hiếm hoi khi thực tập tại Neuralink, công ty giao diện não-máy tính do Elon Musk đồng sáng lập.

Sự nghiệp của Coristine bắt đầu có chuyển biến lớn khi được chính Elon Musk chiêu mộ để tham gia vào Bộ Hiệu quả chính phủ (DOGE) nhằm đưa ra những giải pháp cải tiến hiệu suất các cơ quan liên bang. Sự xuất hiện của Coristine trong Bộ này ngay lập tức gây tranh cãi.

Nghi vấn về đạo đức

Dù được ca ngợi là một nhân tài trẻ, quá khứ của Edward Coristine không hoàn toàn trong sáng.

Năm 2022, khi làm việc tại Path Network, một công ty an ninh mạng, cậu bị sa thải do rò rỉ thông tin nội bộ cho đối thủ. Bloomberg cũng tiết lộ rằng sau khi bị sa thải, Coristine khoe khoang về việc vẫn giữ quyền truy cập hệ thống Path Network, làm dấy lên lo ngại về đạo đức nghề nghiệp và tính an toàn của nhân vật này trong vai trò mới.

Nhiều chính trị gia và chuyên gia an ninh mạng bày tỏ lo ngại về quy trình tuyển dụng của DOGE và việc người trẻ như Coristine được giao phó những nhiệm vụ quan trọng liên quan chính phủ Mỹ. Liệu kinh nghiệm còn hạn chế và quá khứ bê bối có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn quốc gia?

Sự tin tưởng của Elon Musk

DOGE là sáng kiến mới của Elon Musk trong việc tối ưu hóa các quy trình hành chính của chính phủ Mỹ. Nhóm quy tụ nhiều nhân tài trẻ từ các lĩnh vực công nghệ, nhưng việc tuyển dụng không qua quy trình chuẩn của chính phủ khiến nhiều người nghi ngờ về tính minh bạch.

Ông Musk vẫn quyết định trao cơ hội cho Coristine, gửi tín hiệu rằng ông tin tưởng vào khả năng của chàng trai trẻ tuổi này.

Liệu Coristine có chứng minh được giá trị trong DOGE hay sẽ trở thành mối đe dọa? Câu trả lời vẫn chưa rõ ràng, nhưng sự kết hợp giữa công nghệ và chính sách của Musk có thể định hình một xu hướng mới trong việc quản lý chính phủ tương lai.