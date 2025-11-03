Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam: Cần làm rõ cơ chế Nhà nước cho vay

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam

Cần làm rõ cơ chế Nhà nước cho vay

Phát biểu tại cuộc họp hôm 3/11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng việc trình Quốc hội một nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam là yêu cầu lớn. Trong đó cần xác định mối quan hệ giữa cơ chế, chính sách trong dự thảo nghị quyết với các cơ chế, chính sách được ban hành cho phương thức đầu tư công lĩnh vực hạ tầng thiết yếu; làm rõ các ưu đãi nổi trội dành cho hình thức đầu tư tư nhân, phương thức đối tác công tư (PPP); cơ chế kiểm soát rủi ro, bảo vệ an toàn nguồn vốn Nhà nước.

Khi đầu tư công, Nhà nước chịu trách nhiệm quản lý và rủi ro; khi đầu tư tư nhân, doanh nghiệp sẽ quản lý và phải chịu trách nhiệm tương ứng. Vì vậy, cơ chế, chính sách cần xác lập mối quan hệ hài hòa giữa quyền lợi và trách nhiệm, đảm bảo an ninh, an toàn tài chính.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo hoàn thiện cơ chế đặc thù cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Ảnh: VGP.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng thảo luận chi tiết liên quan tới công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời công trình điện; khai thác khoáng sản làm vật liệu, bãi đổ thải; công tác chuẩn bị đầu tư; khai thác nhà ga và khu vực phát triển đô thị theo hướng tuyến giao thông (TOD); các chính sách tài chính; phát triển khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực; phát triển công nghiệp và chuyển giao công nghệ.

Họ đều đề cập đến cơ chế phương án thu xếp vốn, giải ngân, bảo đảm đầu tư, ưu đãi về thuế, vận hành khai thác, cơ chế chia sẻ chênh lệch doanh thu thực tế và doanh thu trong phương án tài chính thời hạn dự án.

Về nguồn vốn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung đề nghị bổ sung cơ chế chia sẻ trách nhiệm nguồn lực với ngân sách địa phương, tương tự các dự án đường cao tốc đang triển khai. Đồng thời, trong trường hợp doanh nghiệp Nhà nước có khả năng tham gia đầu tư hạ tầng liên quan thì cần cho phép huy động vốn doanh nghiệp, thay vì quy định cứng toàn bộ từ ngân sách Trung ương.



Trong khi đó, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh cho rằng dự thảo cần làm rõ cơ chế Nhà nước cho vay trong trường hợp đầu tư theo hình thức đầu tư kinh doanh, đặc biệt là tỉ lệ cho vay và cách tính thời hạn trả nợ theo từng lần giải ngân. Ông đề xuất điều chỉnh một số quy định liên quan đến giới hạn cấp tín dụng và trách nhiệm giám sát, để đảm bảo tính khả thi và phù hợp.

Cùng quan điểm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho rằng các cơ chế tài chính quan trọng như tỷ lệ vốn Nhà nước cho vay hoặc giới hạn cấp tín dụng cần được đánh giá tác động kỹ lưỡng và tính khả thi, nhất là nguy cơ rủi ro, phòng ngừa tiêu cực và trục lợi chính sách.

Ngoài ra, dự thảo nghị quyết cũng cần bổ sung nội dung ràng buộc trách nhiệm, cam kết, và cơ chế xử lý nếu nhà đầu tư chậm tiến độ, vi phạm cam kết, mất khả năng tài chính hoặc phá sản.

Một số ý kiến khác cho rằng, việc đánh giá kinh nghiệm quốc tế là nội dung bắt buộc, nhằm tránh vướng mắc trong quá trình chuẩn bị, giúp lựa chọn mô hình đầu tư phù hợp, bảo đảm hiệu quả trong tổ chức đầu tư, vận hành và bảo trì.

Nội dung đánh giá tác động của dự án cần được thực hiện tổng thể, không chỉ trong giai đoạn xây dựng mà còn khi khai thác, vận hành và bảo trì hệ thống.

Nhà đầu tư phải xây dựng lộ trình rõ ràng

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng sớm hoàn thiện dự thảo đảm bảo bao quát cao, xác định rõ phạm vi, đối tượng áp dụng cho cả ba hình thức gồm đầu tư công, đầu tư tư nhân và PPP.

Bộ Xây dựng được giao làm rõ mối quan hệ giữa nghị quyết này với cơ chế đặc thù hiện hành cho ngành đường sắt, vật liệu xây dựng. Phó thủ tướng lưu ý những cơ chế hiệu quả cần được kế thừa, tích hợp, đồng thời nâng cấp các nội dung chưa đủ mạnh. Việc này nhằm bảo đảm nghị quyết thực sự có tính đột phá, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Với cơ chế Nhà nước cho vay trong đầu tư kinh doanh, Phó thủ tướng nói nghị quyết cần quy định trách nhiệm doanh nghiệp trong cả hai trường hợp, gồm rủi ro khách quan (thiên tai, dịch bệnh) và rủi ro chủ quan do yếu kém hoặc vi phạm. Theo đó, cơ quan soạn thảo cần tính tới cả phương án Nhà nước tiếp quản hoặc quốc hữu hóa tài sản khi cần thiết để bảo vệ lợi ích công.

Ngoài ra, năng lực công nghệ và chuyển giao công nghệ của nhà đầu tư là vấn đề then chốt. Nhà đầu tư phải xây dựng lộ trình rõ ràng từ tiếp nhận, vận hành, bảo trì đến tiến tới sản xuất, chế tạo từng bước. Việc này dựa trên khả năng hấp thụ công nghệ, năng lực nhân lực và quy mô thị trường nội địa; cam kết phương án chuyển giao công nghệ cụ thể, khả thi.

Dự thảo nghị quyết cũng cần làm rõ cơ chế quản lý, sở hữu tài sản, phương thức vận hành và trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong toàn bộ vòng đời dự án, tránh chồng chéo, tránh rủi ro pháp lý sau này.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Tổng công ty Đường sắt và Văn phòng Chính phủ thành lập tổ biên tập để rà soát, đánh giá tác động và hoàn thiện dự thảo nghị quyết.