Cơ sở vật chất chưa đảm bảo

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm liên ngành của TP. Hà Nội đã tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất bánh trung thu Hương Trà có địa chỉ ở số nhà 18, ngõ 167 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Xưởng sản xuất bánh trung thu Hương Trà (Ảnh: Minh Thúy)

Ông Trần Văn Chung - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm TP. Hà Nội – cho biết: Xưởng sản xuất bánh trung thu Hương Trà đã xuất trình được những giấy tờ cần thiết, đặc biệt là giấy khám sức khỏe của nhân viên và nguồn gốc, xuất xứ của nguyên liệu làm bánh. Tuy nhiên, cơ sở vật chất để sản xuất bánh trung thu của Hương Trà chưa đảm bảo, sắp xếp các vật dụng chưa gọn gàng, chưa có kho để bột, đường; đường điện bị đen, bẩn; nhân viên làm bánh còn dùng tay trần để nặn nhân bánh.

Nhân viên làm bánh tại Xưởng sản xuất bánh trung thu Hương Trà (video: Minh Thúy)

Đáng chú ý, “khu vực để nướng bánh của cơ sở ngay cạnh đường rãnh nước thải, có cửa đóng nhưng không thể đóng liên tục, có thể mở ra được, có lỗ thông ra bên ngoài.” – ông Chung nói.

Khu vực để nướng bánh của cơ sở ngay cạnh đường rãnh nước thải (Ảnh: Minh Thúy)

Từ thực tế kiểm tra tại xưởng sản xuất bánh trung thu Hương Trà, ông Chung nhấn mạnh yêu cầu chủ cơ sở phải khắc phục cơ sở vật chất, sắp xếp lại đồ đạc, không để côn trùng vào khu vực làm bánh. Nếu xưởng sản xuất không khắc phục được những tồn tại, đoàn kiểm tra sẽ giao hồ sơ cho Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm quận Tây Hồ để xử phạt đúng theo quy định.

Ông Trần Văn Chung yêu cầu chủ xưởng sản xuất bánh trung thu Hương Trà phải khắc phục ngay vấn đề về cơ sở vật chất khi làm bánh (Ảnh: Minh Thúy)

Ông Chung yêu cầu: “Xưởng sản xuất bánh trung thu Hương Trà phải khắc phục ngay những tồn tại ở xưởng. Quận Tây Hồ cần rà soát lại những quy định để xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời, kiểm tra sát sao xưởng sản xuất bánh trung thu Hương Trà để theo dõi, xử lý”.

Trao đổi với PV VietTimes, bà Phạm Thị Thanh Hằng – chủ xưởng sản xuất bánh trung thu Hương Trà – cho hay: Xưởng sản xuất các loại bánh trung thu từ bánh nướng đến bánh dẻo nhân đậu xanh, nhân thập cẩm với nguyên liệu chính được lấy từ làng Xuân Đỉnh. Mỗi ngày xưởng sản xuất khoảng 100-200 chiếc bánh phân phối cho 2 cơ sở là nhà hàng Tuyết Lan và Bùi Quang Trung ở phố Hàng Bồ. Xưởng sản xuất có bán bánh online trên mạng nhưng số lượng không nhiều. Máy nướng bánh của cơ sở đã sử dụng được 3 năm, mới thay 1 lò.

Tại cơ sở kinh doanh bánh trung thu Anh Hòa có địa chỉ ở 429 Âu Cơ, quận Tây Hồ, Đoàn kiểm tra đã tiến hành xem xét tình hình thực tế kinh doanh cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch COVID-19 của cơ sở.

Kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh trung thu Anh Hòa (Ảnh: Minh Thúy)

Cơ sở kinh doanh Anh Hòa trang bị đầy đủ nước rửa tay cho người đến mua hàng và người bán hàng, có vạch quy định về khoảng cách. Tuy nhiên, kho để bánh sắp xếp chưa gọn gàng, để lẫn lộn các bao bì và quần áo của người bán hàng. Vì thế, đoàn kiểm tra đề nghị cơ sở phải sắp xếp lại ngay kho để hàng.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu bánh ở xưởng sản xuất bánh trung thu Hương Trà và cơ sở kinh doanh bánh trung thu Anh Hòa để xét nghiệm.

Tăng cường kiểm tra, xử lý triệt để vi phạm

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn quận Tây Hồ có tổng cộng 20 cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, trong đó có 12 cơ sở sản xuất, 8 cơ sở kinh doanh bánh trung thu.

Ông Phạm Xuân Tài – Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ - cho biết: Do sắp tới dịp Tết trung thu nên UBND quận Tây Hồ đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là bánh trung thu trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, một số cơ sở có thái độ chống đối như: đóng cửa, không cho đoàn kiểm tra vào khu vực kinh doanh. Không chỉ vậy, công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm chưa bao phủ rộng khắp, không ít người dân vẫn còn dễ dãi khi mua và sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, dùng sản phẩm chế biến đựng trong dụng cụ không đảm bảo an toàn thực phẩm, nhận thức của các đơn vị chế biến, kinh doanh còn hạn chế khiến tình trạng vi phạm an toàn thực phẩm vẫn diễn ra.

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND quận Tây Hồ (Ảnh: Minh Thúy)

Để khắc phục tình trạng trên, từ nay đến cuối năm UBND quận sẽ kiểm tra 100% cơ sở sản xuất trên địa bàn. Với những cơ sở có hành vi chống đối sẽ cho dừng hoạt động với tinh thần quản lý chặt chẽ, tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm, xử lý triệt để vi phạm.

Ngoài ra, UBND quận Tây Hồ kiến nghị UBND TP. Hà Nội công bố thủ tục hành chính về ký cam kết an toàn thực phẩm vì hiện nay quy trình chỉ thực hiện tại phòng y tế và phòng kinh tế, không có trong quyết định bộ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ở quận.

Sau khi lắng nghe ý kiến của UBND quận Tây Hồ, ông Chung nhấn mạnh: “Ngoài việc kiểm tra của quận, các phường cũng cần tiến hành kiểm tra, xử phạt nghiêm vi phạm. Việc các hộ sản xuất có thái độ chống đối không hợp tác đối với các đoàn kiểm tra cần phải có biện pháp khắc phục. Do sắp đến Tết trung thu nên việc kiểm tra cần đẩy mạnh hơn nữa, nhất là đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu cũng như các cơ sở sản xuất bánh kẹo khác.”