Điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ trao giải VDA 2025 do ảnh hưởng của bão số 11 – MATMO

Ban Tổ chức Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) 2025 vừa thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ trao giải do ảnh hưởng của bão số 11 – MATMO gây mưa lớn và ngập lụt nhiều tuyến đường tại Hà Nội.

Ban Tổ chức VDA 2025 cho biết theo kế hoạch ban đầu, chương trình Lễ trao giải VDA 2025 sẽ diễn ra vào chiều nay, ngày 7/10. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão MATMO, sáng 7/10, Hà Nội ghi nhận mưa lớn kéo dài, khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông gián đoạn, điều kiện tổ chức không đảm bảo an toàn. Vì vậy, Ban Tổ chức quyết định hoãn sự kiện sang 14h15 ngày mai 8/10 (thứ tư). Các nội dung khác liên quan đến chương trình vẫn giữ nguyên như đã thông báo qua email tới đại biểu và các tổ chức tham dự.

“Ban Tổ chức VDA 2025 mong nhận được sự thông cảm và phối hợp từ quý đại biểu, quý tổ chức để buổi lễ diễn ra thành công, an toàn”, đại diện Ban Tổ chức nói.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam được tổ chức thường niên dưới sự chỉ đạo của Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) và sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ, giao cho Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức thực hiện.

Năm 2025, Giải thưởng VDA được phát động từ ngày 15/4/2025, với thông điệp "Vì một Việt Nam số", nhằm phát triển kinh tế số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thực hiện Nghị quyết 57–NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.