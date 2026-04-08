Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc vụ tranh chấp môi giới bất động sản lớn nhất miền Trung

Vụ tranh chấp hợp đồng môi giới bất động sản giữa 2 công ty Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam đang được UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo tháo gỡ, làm rõ vướng mắc pháp lý và tiến độ triển khai các dự án liên quan.

Địa phương tích cực hỗ trợ, tháo gỡ

Tại họp báo tình hình kinh tế xã hội Quý I/2026 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, Sở Xây dựng và Sở NN&MT TP Đà Nẵng đã có trả lời về tình hình các dự án liên quan đến vụ án tranh chấp hợp đồng môi giới bất động sản (BĐS) lớn nhất miền Trung giữa Công ty CP Bách Đạt An (chủ đầu tư) và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (môi giới).

Theo ông Võ Tấn Hà, Phó giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, vụ tranh chấp giữa Công ty CP Bách Đạt An và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam, liên quan đến 3 dự án gồm: Khu đô thị 7B mở rộng, Hera Complex Riverside, Bách Đạt tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ) đang được các sở ngành tháo gỡ.

Ông Hà cho biết qua theo dõi, các dự án đã cơ bản hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư (chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng) theo quy định.

Ông Võ Tấn Hà, Phó giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng trả lời báo chí tại họp báo.

Đến nay, dự án Khu đô thị Bách Đạt đã được giao đất, triển khai xây dựng trên phần diện tích được giao đợt 1 (5,72 ha/8,17 ha), hiện chưa được nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên phần diện tích được giao.

Các dự án còn lại, gồm Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside chưa được giao đất.

Qua rà soát, các dự án không phát sinh thủ tục hành chính và không có vướng mắc liên quan thủ tục hành chính do Sở Xây dựng giải quyết; Vướng mắc chủ yếu của các dự án ở công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tiến độ hoàn thành dự án phụ thuộc phần lớn vào tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và năng lực của nhà đầu tư; các nội dung này không thuộc phạm vi giải quyết của Sở Xây dựng.

Còn ông Nguyễn Trường Sơn, Phó giám đốc Sở NN&MT TP Đà Nẵng cho biết đây là vụ việc khiếu kiện đông người kéo dài được đưa vào diện theo dõi của Thành uỷ. Để giải quyết vụ việc, UBND TP Đà Nẵng cũng đã thành lập tổ công tác tháo gỡ do Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng chủ trì.

“UBND TP Đà Nẵng luôn quan tâm, theo dõi sát tình hình triển khai các dự án và đã, đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện cho Nhà đầu tư tiếp tục triển khai dự án theo đúng quy định.

Đồng thời, thành phố đã thống nhất phân kỳ tiến độ thực hiện đối với từng dự án, tạo cơ sở pháp lý để xử lý dứt điểm các tồn tại, đặc biệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất”, ông Sơn cho hay.

​Sai phạm quy định về đất đai

Cũng theo ông Sơn: Ngày 2/3/2026, Công ty CP Bách Đạt An đã nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất của 3 dự án là: Khu đô thị 7B mở rộng; Khu đô thị Bách Đạt và Khu đô thị Hera Complex Riverside.

Tuy nhiên vấn đề của các dự án này là trước đây thực hiện giao chủ đầu tư dự án có sử dụng đất không qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; giao/cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật đất đai, pháp luật đấu thầu.

Sai phạm được tại dự án đã được Thanh tra Chính phủ kết luận tại Kết luận thanh tra số 114/KL-TTCP ngày 9/4/2025. Do đó, Sở NN&MT không thể căn cứ các văn bản về dự án đầu tư trước đây để tiếp tục tham mưu UBND TP giao đất, cho thuê đất.

Bên cạnh đó, Sở NN&MT đã tham mưu UBND TP có văn bản gửi Bộ Tài chính và báo cáo Chính phủ để xem xét giải quyết cho 126 dự án trên địa bàn, trong đó có 3 dự án tranh chấp này theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tiếp tục thực hiện, kết thúc dự án.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó giám đốc Sở NN&MT TP Đà Nẵng.

“Vấn đề của Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam với khách hàng là vấn đề về dân sự, chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Bách Đạt An phải có trách nhiệm để hoàn thành thủ tục và giải quyết quyền lợi cho các khách hàng.

Về phía Sở NN&MT với vai trò là cơ quan chuyên môn giúp UBND TP trong công tác quản lý đất đai, đã có hướng dẫn cho Công ty Cổ phần Bách Đạt An các thủ tục để thực hiện việc giao đất, cho thuê đất của các dự án.

Sau khi được sự cho phép của Chính phủ, Sở NN&MT mới đủ cơ sở để tham mưu UBND TP giao đất, cho thuê đất cho Công ty Bách Đạt An”, ông Sơn chia sẻ.

Sau khi có kết quả cập nhật, Chính phủ chính thức ban hành thủ tục bổ sung đối với các nhóm dự án được áp dụng quy định tương tự thì Sở NN&MT sẽ tiếp hành các thủ tục giao đất và xác định giá đất. Chính vì vậy trong thời gian qua, Sở NN&MT giữ toàn bộ hồ sơ của các dự án này mà không trả cho nhà đầu tư và chờ kết luận của Chính phủ.

Tiến độ phụ thuộc vào năng lực chủ đầu tư

Ông Nguyễn Trường Sơn cho biết thêm thời gian qua UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát, tháo gỡ vướng mắc và hoàn thiện thủ tục pháp lý để tiếp tục triển khai. Cụ thể, trong tháng 12/2025, UBND TP đã ban hành các quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với cả 3 dự án, trong đó tiến độ thực hiện được điều chỉnh đến hết tháng 12/2026.

Hiện nay, nhà đầu tư là Công ty CP Bách Đạt An đang phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung triển khai các thủ tục tiếp theo, trọng tâm là hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại, đồng thời thực hiện các thủ tục giao đất để triển khai thi công các hạng mục của dự án theo phân kỳ.

Cụ thể, dự án Khu đô thị Bách Đạt 1 đã hoàn thành 100% công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; phân kỳ 2 còn khoảng 11.994 m2 của 51 hộ dân đang tiếp tục thực hiện. Khu đô thị Hera Complex Riverside đã hoàn thành 95% diện tích phân kỳ 1; phần còn lại đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xác định giá đất và lập phương án bồi thường cho các hộ dân.

Dự án Khu đô thị 7B mở rộng cũng đã hoàn thành 100% công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đang thực hiện thủ tục giao đất. Nhìn chung, đến thời điểm hiện nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của phân kỳ 1 tại cả 3 dự án đã cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo.

Hiện trường triển khai dự án Hera Complex Riverside tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ).

Cũng theo ông Sơn, theo các quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đã được UBND TP phê duyệt, tiến độ thực hiện các dự án được kéo dài đến hết tháng 12/2026.

Trên cơ sở đó, việc hoàn thành dự án, bàn giao đất và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai thực tế của nhà đầu tư, đặc biệt là việc hoàn tất các thủ tục pháp lý, nghĩa vụ tài chính và thi công xây dựng theo quy định.

Việc đánh giá năng lực tài chính của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật, trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp tại từng thời điểm. Sở Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thẩm định, đánh giá năng lực của nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo quy định.

“Trong trường hợp phát sinh tình huống nhà đầu tư không đảm bảo tiến độ hoặc năng lực thực hiện dự án, UBND thành phố sẽ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai và các quy định pháp lý có liên quan; đồng thời ưu tiên các giải pháp nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân theo nội dung các bản án đã có hiệu lực pháp luật”, ông Sơn nhấn mạnh.

Vụ tranh chấp hợp đồng môi giới bất động sản giữa Công ty CP Bách Đạt An (chủ đầu tư) và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (môi giới) liên quan đến khoảng 1.000 lô đất nền tại 3 dự án: Khu đô thị 7B mở rộng, Hera Complex Riverside, Bách Đạt tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), với số lượng người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan lên đến gần 1.000 người. Đây là vụ án chưa từng có ở Quảng Nam và các tỉnh miền Trung. ​Vụ tranh chấp xảy ra từ năm 2017 và sau khi các bên không tìm được tiếng nói chung đã đưa nhau ra toà. Tại các phiên xét xử, Toà án nhân dân các cấp đã tuyên án các bên tiếp tục thực hiện hợp đồng đặt cọc và phân phối đất nền, trong đó buộc Công ty CP Bách Đạt An phải làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, thực hiện nghĩa vụ chủ đầu tư của mình và ra sổ đỏ cho người dân theo thoả thuận giữa chủ đầu tư và môi giới. Tuy nhiên, suốt thời gian qua, quyền lợi của các khách hàng mua đất nền tại 3 dự án trên vẫn chưa được đáp ứng, kéo theo tình trạng khiếu kiện kéo dài, tập trung đông người gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương.

