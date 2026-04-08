Bắt khẩn cấp người hành hung nhân viên gác chắn đường sắt

Công an phường Thanh Khê (Đà Nẵng) vừa ra Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc (SN 1989, trú phường Thanh Khê) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 8/4, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Thanh Khê đã ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc (SN 1989, trú phường Thanh Khê) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 20h05 ngày 6/4, tại khu vực gác chắn đường sắt Thanh Khê, khi chị Trương Thị Diệp Thúy (SN 1989, trú phường An Khê) và chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền (SN 1982, trú phường Hải Châu) đang thực hiện nhiệm vụ đóng chắn tàu, thì Phúc điều khiển phương tiện vượt qua.

Bị ngăn lại, Phúc cự cãi, sau đó cùng con gái là N.P.H.Q (SN 2008) dùng mũ bảo hiểm tấn công 2 nhân viên gác chắn. Người dân can ngăn nhưng 2 mẹ con Phúc vẫn tiếp tục hành hung, gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Đối tượng Phạm Thị Hồng Phúc tại cơ quan công an.

Hậu quả, 2 nạn nhân bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, hiện đang điều trị.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thanh Khê đã xác minh, làm rõ vụ việc và tạm giữ Phạm Thị Hồng Phúc. Con gái của Phúc chưa đủ 18 tuổi và đang mang thai nên cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.