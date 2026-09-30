Bộ KH&CN đẩy nhanh nhiệm vụ công nghệ chiến lược, AI và hạ tầng số

Bộ KH&CN khẳng định đồng thời thúc đẩy nhiệm vụ công nghệ chiến lược, làm sạch và kết nối dữ liệu, mở rộng AI trong công vụ và xử lý các điểm lõm sóng, hướng tới phát triển đồng bộ hạ tầng số.

Đẩy nhanh nhiệm vụ công nghệ chiến lược

Ngày 30/9, trong lần đầu chủ trì họp báo Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Trần Trung Tính khẳng định trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tập trung hoàn thiện 4 dự án Luật theo Chương trình lập pháp năm 2026, gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, Bộ sẽ hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung 5 Nghị định hướng dẫn Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đối với các nhiệm vụ công nghệ chiến lược (CNCL), Bộ sẽ đẩy nhanh phê duyệt và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đủ điều kiện; hoàn thành thẩm định các hồ sơ còn lại, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, bố trí kinh phí và ký hợp đồng.

Bộ cũng tiếp tục phân loại, tích hợp 160 đề xuất của địa phương, ưu tiên hình thành các nhiệm vụ có phạm vi dùng chung, liên vùng, với sản phẩm, chỉ tiêu kỹ thuật, địa chỉ ứng dụng và khả năng huy động nguồn lực rõ ràng.

Song song với đó, Đề án phát triển hệ thống trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia sẽ được triển khai.

Hoàn thành 14 nhiệm vụ trong kế hoạch hành động 100 ngày

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Bộ đặt mục tiêu hoàn thành 14/20 nhiệm vụ còn lại của Kế hoạch hành động 100 ngày.

Các nhiệm vụ tiếp theo tập trung vào làm sạch, kết nối, chia sẻ dữ liệu; triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và hướng dẫn Khung kiến trúc số cấp bộ, cấp tỉnh.

Việt Nam bắt đầu hình thành mô hình chatbot trên một số cổng dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: UNDP Việt Nam.

Bộ cũng mở rộng ứng dụng AI hỗ trợ công vụ, gắn với các yêu cầu về an toàn, chất lượng dữ liệu, hiệu quả sử dụng và khả năng nhân rộng.

"Một nhiệm vụ được đặt ra là tập trung xử lý 273 thôn, bản lõm sóng và 209 điểm trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục, y tế công lập lõm sóng hoặc sóng yếu", Thứ trưởng Trần Trung Tính nói.

Cùng với đó, tiếp tục thúc đẩy IPv6/IPv6-only, phát triển hạ tầng dữ liệu và các nền tảng số dùng chung; nghiên cứu kết hợp trạm BTS với giải pháp vệ tinh tạm thời tại các khu vực đặc biệt khó khăn.

Triển khai Chiến lược quốc gia về AI đến năm 2045

Thứ trưởng Trần Trung Tính cho biết Bộ tiếp tục triển khai Kết luận số 51-KL/TW và Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030; đồng thời tổ chức triển khai Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28/8/2026.

Trọng tâm là nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ và ứng dụng AI; đồng thời nâng cao năng lực hạ tầng chất lượng quốc gia.

Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp quy, tiêu chuẩn, quy chuẩn và Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân. Hợp tác quốc tế về công nghệ nguồn, nghiên cứu chung, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng được tăng cường.

Các nhóm nhiệm vụ trên được triển khai đồng thời với yêu cầu tập trung nguồn lực, xác định rõ sản phẩm và hiệu quả ứng dụng, qua đó tạo cơ sở thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thời gian tới.