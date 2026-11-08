Shark Bình xin lỗi bị hại, bạn gái Mr Pips bật khóc vì làm liên lụy anh trai

Trước khi bước vào nghị án, Shark Bình bày tỏ mong muốn có cơ hội làm lại cuộc đời sau khi chấp hành án. Trong khi đó, bạn gái Phó Đức Nam bật khóc, xin lỗi anh trai vì những sai phạm khiến cả hai cùng vướng vòng lao lý.

Khoảng 19h ngày 8/11, sau 13 ngày xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips) và các đồng phạm, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) là người cuối cùng được nói lời sau cùng tại TAND TP Hà Nội.

Trước HĐXX, Shark Bình gửi lời xin lỗi các bị hại, đồng thời chia sẻ những bài học rút ra sau khi vướng vòng lao lý và bày tỏ mong muốn có cơ hội làm lại cuộc đời sau khi chấp hành án.

Bị cáo gửi lời cảm ơn HĐXX, đại diện Viện kiểm sát, các luật sư, lực lượng cảnh sát, cán bộ trại giam và lực lượng cảnh sát bảo vệ tư pháp đã làm việc vất vả trong suốt hơn hai tuần xét xử.

Shark Bình cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình và các đồng nghiệp đã luôn động viên, giúp đỡ, trở thành chỗ dựa tinh thần cho bị cáo trong giai đoạn khó khăn nhất. Cảm ơn người thân, đồng nghiệp đã luôn đồng hành, tin tưởng và chờ đợi mình.

Nhìn nhận về vụ án, bị cáo cho biết bản thân rút ra nhiều bài học sâu sắc, không chỉ đối với cá nhân mà còn với lĩnh vực nghề nghiệp và những người khác. Theo bị cáo, trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ, luôn tồn tại những rủi ro cần được nhận diện và cân nhắc kỹ lưỡng. Chỉ một vài sơ suất, lơ là hoặc sai phạm nhỏ cũng có thể dẫn đến những hệ lụy dây chuyền, hậu quả khó lường.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: N.H.

Shark Bình cũng nhắn nhủ những người trẻ đang tìm kiếm việc làm cần tìm hiểu kỹ về tổ chức, doanh nghiệp trước khi quyết định gia nhập. Nếu lơ là không tìm hiểu kỹ, có thể phá hỏng toàn bộ tương lai của bản thân và gia đình...

Sau cùng, Shark Bình dành lời động viên các bị cáo khác, mong mọi người giữ tinh thần lạc quan, ổn định tâm lý để chấp hành án và trở thành chỗ dựa tinh thần cho gia đình.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Hòa Bình bị VKSND TP Hà Nội đề nghị mức án 9-10 năm tù về tội Rửa tiền.

Trước đó, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Phó Đức Nam, Mr Pips) bật khóc gửi lời xin lỗi gia đình và anh trai Nguyễn Thanh Phong (cựu cán bộ công an tham gia "tổ tư vấn pháp lý" cho Mr Pips). Tâm cho rằng đây là sai phạm lớn nhất trong cuộc đời mình, khiến bản thân vô cùng day dứt, ân hận trong thời gian qua.

Bạn gái Mr Pips tại phiên tòa. Ảnh: N.H.

Tâm cho biết từ khi bị bắt đến nay, cô chưa một lần dám gọi điện nói chuyện với mẹ vì quá ân hận. Trong những ngày xét xử, qua người thân, cô biết mẹ đau lòng vì cả hai con cùng bị truy tố, đã đổ bệnh và có ý định quyên sinh.

Nữ bị cáo gửi lời xin lỗi các bị hại và anh trai, chính mối quan hệ của mình với Mr Pips đã khiến anh trai bị liên lụy, đánh mất sự nghiệp và tương lai. Bị cáo mong HĐXX xem xét khoan hồng cho hai anh em để sớm có cơ hội trở về chăm sóc mẹ.

Trong khi đó, trình bày lời nói sau cùng trước HĐXX, bị cáo Nguyễn Thanh Phong cho biết bản thân cảm thấy tủi nhục, xấu hổ với gia đình và cơ quan.

Theo bị cáo Phong, khi mới quen biết Phó Đức Nam, anh ta là một thanh niên hiền lành, lễ phép. Chính sự chủ quan và tin tưởng của bản thân đã dẫn đến hậu quả như hiện nay, khiến bị cáo phải đứng trước tòa với hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng.

Bị cáo chia sẻ để hai anh em có được điều kiện ăn học như ngày hôm nay không chỉ nhờ công sức của cha mẹ mà còn có sự hỗ trợ của cả gia đình nội ngoại hai bên. Vì vậy, Phong chưa từng nghĩ có ngày cả hai anh em cùng phải đứng trước tòa trong một vụ án.



Từ khi các con bị bắt, sức khỏe cha mẹ bị cáo suy giảm, thường xuyên phải nhập viện. Theo Phong, hình phạt nặng nề nhất không chỉ là số năm tù mà còn là việc đánh mất tương lai, sự nghiệp, hoài bão và những nhiệm vụ còn dang dở mà bị cáo khó có cơ hội thực hiện lại.

Cuối lời nói sau cùng, bị cáo cảm ơn các luật sư đã tin tưởng, đồng hành từ những ngày đầu và mong HĐXX xem xét toàn diện, khách quan các tình tiết của vụ án.

Bị cáo nhấn mạnh bản án không chỉ quyết định trách nhiệm pháp lý mà còn liên quan trực tiếp đến số phận của một con người.

Kết thúc 13 ngày xét xử, chủ tọa Trần Nam Hà cảm ơn các cơ quan tố tụng, luật sư, phóng viên báo chí, lực lượng cảnh sát tư pháp và các bị hại đã phối hợp, hỗ trợ phiên tòa.

HĐXX bước vào thời gian nghị án kéo dài, dự kiến tiếp tục làm việc chiều 16/11.