Mr Pips mong được kết hôn trong tù, Shark Bình giải thích về thái độ tươi cười khi hầu tòa

Nói lời sau cùng, Mr Pips xin giảm án chung thân xuống 30 năm tù, mong được chữa bệnh tâm thần và kết hôn trong tù nếu có người yêu thương.

Chiều 8/11, sau 13 ngày xét xử tại TAND Hà Nội, Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) là những bị cáo đầu tiên được HĐXX cho nói lời sau cùng.

Mr Pips gửi lời xin lỗi tới tất cả bị hại, mong muốn được khắc phục hậu quả sớm nhất và được hưởng khoan hồng, xin mức án 30 năm tù thay vì chung thân như VKS đề nghị.

Mr Pips nói bản thân bị bệnh và xin được thường xuyên thăm khám trong thời gian ở trong tù. Trước khi kết thúc lời nói sau cùng, Mr Pips bộc bạch bản thân khi chấp hành một bản án dài, không biết có ai yêu thương không. Nếu có, Phó Đức Nam xin được kết hôn trong tù.

Trước đó, VKSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên phạt Mr Pips tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 10-11 năm tù về tội Rửa tiền, tổng hình phạt là tù chung thân.

Bị cáo Phó Đức Nam tại phiên tòa. Ảnh: N.H.

Trong khi đó, bị cáo Lê Khắc Ngọ cũng xin lỗi những nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản và xin được giảm án, khắc phục hậu quả. Bị cáo mong muốn được cùng Mr Pips có cơ hội trở về với xã hội.

Trong bản luận tội, cơ quan tố tụng đề nghị tòa phạt Mr Hunter tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 9-10 năm tù về tội Rửa tiền, tổng hình phạt là tù chung thân.

Trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Lê Thị Liễu, mẹ bị cáo Nam, dành gần 10 phút trình bày về tình trạng sức khỏe tâm thần của con trai và hoàn cảnh gia đình. Bà cùng chồng là ông Phó Đức Thắng đang bị VKS đề nghị 6-7 năm tù mỗi người về tội Rửa tiền.

Bị cáo Liễu mong được hưởng án tù treo để chăm sóc 2 mẹ già hơn 90 tuổi, cũng như lo cho con trai phải chịu một bản án dài.

Theo bị cáo, việc đánh giá tình trạng tâm thần của Nam chưa đúng quy chuẩn y học. Không thể chỉ dựa vào một buổi khám lâm sàng, lời khai của một số bị cáo hoặc những người tiếp xúc với Nam tại tòa để kết luận con trai bà hoàn toàn bình thường, như VKS hôm qua khẳng định.

Bị cáo mong HĐXX xem xét lại vấn đề giám định pháp y tâm thần để có căn cứ đánh giá đầy đủ tình trạng bệnh của con trai.

Về cáo buộc Rửa tiền, bị cáo Liễu khẳng định vợ chồng không cố ý tham gia hay bàn bạc, lên kế hoạch từ trước. Những hành động nhằm bảo vệ bản thân, con trai và tài sản của con không phải là hành vi được tính toán để phạm tội.

Hai vợ chồng bị cáo đều có công việc, thu nhập ổn định, "không sống bằng rửa tiền". Nhiều bất động sản của gia đình đã được hình thành từ các năm 1997, 1998, 2001 và 2007, khi Nam còn nhỏ, đang học mẫu giáo, phổ thông hoặc mới vào đại học.

Vợ chồng bị cáo cam kết sử dụng những tài sản được cho là hình thành hợp pháp để tích cực hỗ trợ khắc phục tối đa thiệt hại cho các bị hại.

Shark Bình nói về "điểm mù pháp lý" trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Trước đó, khi tự bào chữa tại tòa, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cho biết tại phiên xét xử trước, luật sư bảo vệ quyền lợi cho một số bị hại đã đề nghị HĐXX tuyên mức án cao hơn mức hình phạt 9-10 năm tù mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị đối với bị cáo.

Shark Bình cho rằng có thể các luật sư và bị hại không hài lòng khi thấy bị cáo vẫn giữ thái độ tương đối lạc quan, thậm chí có phần tươi tỉnh trong quá trình xét xử, dù đang đối diện với án tù. Lý giải về điều này, bị cáo cho biết đã bị tạm giam hơn một năm, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ thất vọng, buồn chán, căng thẳng đến dần chấp nhận thực tế và ổn định tinh thần.

Bị cáo xác định ra tòa là tù lâu, án dài. Bây giờ đi tù rồi, bị cáo cũng chẳng còn gì để mất, còn mỗi tinh thần. Nếu ở trong tù mà tinh thần không lạc quan sẽ kéo theo suy sụp, căng thẳng, trầm cảm, bệnh tật...

Bị cáo cho rằng nếu đã chủ động khắc phục toàn bộ hậu quả nhưng vẫn bị đề nghị mức án cao hơn, sẽ khó khuyến khích tinh thần tự nguyện khắc phục hậu quả của các bị cáo trong vụ án này cũng như những vụ án kinh tế khác.

Theo bị cáo, điều này không phù hợp tinh thần khuyến khích khắc phục hậu quả trong các vụ án kinh tế tại Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Bị cáo kính mong HĐXX, các luật sư, bị hại thông cảm cho tinh thần, thái độ của bản thân trong những ngày xét xử vừa qua.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: N.H.

Sau khi nghe bản luận tội và mức án 9-10 năm tù mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị, bị cáo Bình khai bản thân cảm thấy rất lo lắng, sợ hãi về tương lai.

Trải qua hơn 20 năm phát triển nhiều mô hình kinh doanh công nghệ đổi mới sáng tạo, Shark Bình cho rằng lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo có những rủi ro pháp lý đặc thù, cần được HĐXX xem xét khi lượng hình.

Một trong những rủi ro lớn nhất là những “điểm mù pháp lý”, khi doanh nghiệp đi đầu phát triển các sản phẩm, mô hình kinh doanh mới nhưng chưa có hành lang pháp lý hướng dẫn đầy đủ.

Điều này khiến hoạt động của doanh nghiệp nhiều khi nằm giữa ranh giới đúng và sai, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật.

Shark Bình lấy ví dụ Công ty Ngân Lượng khởi nghiệp từ năm 2008 nhưng đến năm 2017 mới được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động trung gian thanh toán và ví điện tử. Trong 9 năm trước đó, công ty nhiều lần bị cơ quan chức năng hiểu lầm là vi phạm pháp luật do có những người lợi dụng ví điện tử để nhận tiền lừa đảo.

Bị cáo mong HĐXX xem xét, phân biệt rõ những mô hình đổi mới sáng tạo thực sự mang lại giá trị cho xã hội với các hành vi lợi dụng công nghệ vào mục đích xấu, qua đó đưa ra bản án phù hợp, vừa đủ sức răn đe, vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo

Shark Bình cho biết Ngân Lượng là sản phẩm công nghệ ông dành nhiều tâm huyết xây dựng từ khoảng 15 năm trước, thuộc nhóm doanh nghiệp tiên phong về thanh toán điện tử và chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Công ty từng phục vụ hàng vạn khách hàng, trong đó có nhiều tổ chức lớn và cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, chỉ vì vướng vào khách hàng xấu, doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục hoạt động.

Đây là tổn thất rất lớn, không kém hình phạt tù, bị cáo mong HĐXX cân nhắc tinh thần khuyến khích đổi mới sáng tạo tại Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị khi lượng hình.

Shark Bình khẳng định đã nộp khắc phục toàn bộ khoản phí Công ty Ngân Lượng thu được từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hệ thống của Phó Đức Nam ngay trong giai đoạn điều tra.