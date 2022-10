Cuộc dịch chuyển của 500 tấn vàng từ phương Tây sang phương Đông

Hơn 527 tấn vàng đã được chuyển ra khỏi các hầm chứa ở New York và London và trở lại các thị trường lớn ở phương Tây, tờ Bloomberg dẫn số liệu từ CME Group Inc. Và London Bullion Market cho hay.

Đồng lúc, các nước tiêu thụ vàng lớn tại châu Á (kể như Trung Quốc) lại ghi nhận lượng nhập khẩu vàng ở mức cao nhất 4 năm trong tháng 8/2022.

Thị trường vàng đã lặp lại một chu kỳ trong nhiều thập kỷ qua.

Khi giá vàng giảm, lực cầu của người dân các nước châu Á tăng lên khiến kim loại quý này 'dịch chuyển' về phía Đông. Sau đó, khi giá vàng tăng trở lại, phần lớn trong số đó quay trở lại các hầm chứa của các nhà băng bên dưới các đường phố của New York, London và Zurich.

Theo Bloomberg, việc lãi suất tăng cao khiến cho vàng trở thành kênh đầu tư kém hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phương Tây. Giá vàng đã giảm 18% kể từ tháng 3/2022, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng mạnh lãi suất.

Một lượng vàng lớn, vì vậy, đang được rút ra khỏi những trung tâm tài chính như New York và hướng sang phía Đông nhằm đáp ứng nhu cầu dâng cao ở Thượng Hải hay Istanbul.

Tuy nhiên, dòng chảy của vàng chưa dịch chuyển đủ nhanh. Những thách thức liên quan đến việc vận chuyển khiến cho nhà đầu tư khó có thể mua đủ lượng vàng cần thiết. Hệ quả, vàng và bạc đang được bán với mức chênh lệch giá khá cao trên thị trường châu Á.

Vàng ở Dubai và Istanbul hoặc trên Sàn giao dịch vàng Thượng Hải đang được giao dịch với mức giá cao hơn so với sàn giao dịch ở London trong những tuần vừa qua, theo MKS PAMP.

"Nhu cầu thường tăng lên khi giá giảm nhưng lượng vàng nhập khẩu có thể không đáp ứng kịp, qua đó đẩy giá tăng lên", Philip Klapwijk - Giám đốc điều hành của công ty tư vấn Precious Metals Insights Ltd. có trụ sở tại Hồng Kông – lý giải.

Theo Nikkei Asia, Ấn Độ và Trung Quốc chiếm tới 60% nhu cầu vàng vật chất, cụ thể là vàng trang sức, vàng miếng và vàng xu.

Trước thềm lễ hội Diwali, nhu cầu vàng thỏi và vàng xu tại Ấn Độ được dự báo sẽ tăng mạnh. Cùng với đó, mùa cưới kéo dài từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau của quốc gia này cũng thúc đẩy nhu cầu mua vàng vật chất.

Bất chấp những khó khăn do đồng rupee yếu đi, các nhà phân tích cho rằng, nhu cầu nắm giữ vàng của người dân Ấn Độ vẫn sẽ rất mạnh. Giá vàng ở quốc gia này dao động quanh mức 139.000 rupee/ounce tính đến đầu tháng 10, tăng 1,2% so với ba tháng trước, trong khi giá vàng tính theo USD lại giảm 3% so với cùng kỳ./.

Nguồn tham khảo: Nikkei Asia, Bloomberg