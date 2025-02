Công an Hà Nội sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo 3 giai đoạn

Ngày 11/2, Đảng ủy Công an TP Hà Nội tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo đó, đầu tháng 1, lãnh đạo Công an Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Tổ chức cán bộ và các phòng chức năng chủ động nghiên cứu, dự thảo các kế hoạch tổ chức thực hiện, đảm bảo triển khai được ngay khi Bộ Công an ban hành kế hoạch.

Đảng ủy Công an TP Hà Nội triển khai kế hoạch số 270.

Trên tinh thần khẩn trương "vừa chạy, vừa xếp hàng", ngay sau khi Đảng ủy Công an Trung ương ban hành kế hoạch số 282, Đảng ủy Công an TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 270 để triển khai thực hiện.

Kế hoạch 270 đã định ra tổng thể các công việc cần thực hiện xoay quanh ba vấn đề "việc - người - tài chính, tài sản" theo 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Rà soát, kiểm đếm, thống kê công việc, hồ sơ, cán bộ, tài chính, tài sản của công an cấp huyện.

Giai đoạn 2: Tiếp nhận việc, cán bộ (người), tài chính, tài sản từ công an cấp huyện về các phòng theo chức năng, nhiệm vụ.

Giai đoạn 3: Chuyển giao việc, cán bộ (người), tài chính, tài sản giữa các phòng với công an cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, phân công, phân cấp mới.

Công an Hà Nội cho hay, đến nay, cơ bản các đơn vị đã hoàn thành các phần công việc được phân công tại giai đoạn 1 của Kế hoạch 270.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu việc triển khai tổ chức, hoạt động của Công an Hà Nội theo mô hình mới bảo đảm nhanh, gọn, liên thông, đồng bộ về chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân cấp, bố trí lực lượng, công tác đảng, phương án bố trí cán bộ, công tác tài chính, tài sản, hồ sơ; bảo đảm tổ chức bộ máy mới hoạt động được ngay, không bị ngắt quãng, gián đoạn, không bỏ trống địa bàn, không bỏ sót, bỏ lọt vụ việc, đối tượng.

Ngoài ra, Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện tốt nhất chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ bị tác động, ảnh hưởng.