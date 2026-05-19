close Đăng nhập

Sôi sục trước “giờ G”: 12.000 môi giới rầm rộ hội quân, chờ bùng nổ với Vinhomes Sài Gòn Park

Yến Linh
Yến Linh

Sau cú hích từ lễ ra mắt chính thức ngày 16/5, toàn bộ thị trường bất động sản phía Nam đang hướng sự chú ý về Vinhomes Sài Gòn Park.

Lượng booking đổ về từ khắp cả nước cho thấy sức hút mãnh liệt của siêu đô thị 1.080 ha - lớn nhất Tây Bắc TP.HCM. Sức nóng càng tăng lên khi cận kề ngày 20/5 - thời điểm diễn ra lễ kick-off quy mô lớn chưa từng có, với sự tham gia của 12.000 chiến binh kinh doanh từ cả hai miền Bắc, Nam.

a1-43.jpg
Các đại lý từ Bắc vào Nam đang rầm rộ tuyển dụng, đào tạo liên tục cho môi giới về dự án Vinhomes Sài Gòn Park.

Văn phòng môi giới mở mới liên tục, lãnh đạo đại lý chuyển hẳn vào TP.HCM

Từ mấy ngày trước khi dự án Vinhomes Sài Gòn Park chính thức ra mắt, không khí tại xã An Thới Sơn, TP.HCM đã trở nên sôi động. Hàng loạt văn phòng đại lý mới được mở ra quanh khu vực dự án. Bên trong, các buổi đào tạo chuyên sâu liên tục diễn ra nhằm trang bị cho môi giới kiến thức đầy đủ nhất về dự án trước khi tư vấn khách hàng.

“Ngoài chuẩn bị lực lượng lớn về nhân sự, chúng tôi đã xây dựng hai văn phòng lớn tại khu vực gần dự án và gần sân bay để đón đầu làn sóng khách hàng quan tâm đến khu Tây Bắc”, ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch HĐQT Đông Tây Land, phấn khởi chia sẻ.

Sức nóng “nghẹt thở” trước giờ G phản ánh cơn khát nguồn cung chất lượng cao của thị trường Tây Bắc TP.HCM suốt nhiều năm qua.

“Khách hàng hiện tại cần một dự án có pháp lý vững vàng, hệ sinh thái toàn diện. Vinhomes Sài Gòn Park ra đời ngay lúc này chính là 'điểm rơi' hoàn hảo. Nhiều nhà đầu tư tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung đang đếm ngược từng ngày để hoàn tất thủ tục ngay trong đợt mở bán đầu tiên”, ông Bình phân tích thêm.

Chủ tịch Đông Tây Land cũng khẳng định, dòng tiền thông minh của các nhà đầu tư đang hướng mạnh về khu vực có dư địa tăng trưởng cao và còn ở “vùng trũng giá” như Tây Bắc.

a2-38.jpg
Vinhomes Sài Gòn Park sở hữu nhiều lợi thế về quy mô, hạ tầng kết nối và tiện ích đồng bộ

Sức hút của siêu dự án lớn đến mức nhiều lãnh đạo sàn bất động sản quyết định “đóng đô” dài hạn tại đây.

“Đợt này, chúng tôi đầu tư liền lúc 3 văn phòng quy mô tại TP.HCM, gồm khu vực Thủ Đức, Quận 12 cũ và ngay tại dự án ở Hóc Môn. Bản thân tôi cùng gia đình cũng chuyển hẳn vào TP.HCM sinh sống để đồng hành xuyên suốt cùng Vinhomes Sài Gòn Park trong thời gian tới”, ông Hà Thanh Tùng, đại diện Minh Minh Group, cho biết.

Không chỉ thị trường miền Nam, giới đầu tư miền Bắc cũng đang đứng ngồi không yên trước thời khắc trọng đại của siêu phẩm này.

“Dự án sở hữu nhiều nét tương đồng với các đại đô thị vệ tinh từng thành công vang dội tại miền Bắc với biên độ tăng giá vượt bậc nhờ quy mô khổng lồ, nằm tại cửa ngõ thành phố, đón đầu các hạ tầng giao thông chiến lược như tuyến Metro số 2, Quốc lộ 22 mở rộng kết nối đi Tây Ninh và các khu công nghiệp. Điều này khiến khách hàng liên tưởng ngay đến mô hình thành công của Vinhomes Ocean Park tại Hà Nội”, bà Nguyễn Mai Khanh, Chủ tịch HĐQT VHS, nhận định.

Cũng theo bà Khanh, concept “đô thị tri thức” là điểm cộng cực kỳ mới mẻ. Việc quy tụ các trường đại học, trung tâm giáo dục, công nghệ cao và khởi nghiệp sẽ tạo ra tiềm năng khai thác cho thuê khổng lồ, tương tự như đòn bẩy VinUni từng thúc đẩy thanh khoản tại Vinhomes Ocean Park 1.

“Cơn lốc” booking sẵn sàng “quét sạch” bảng hàng

Dưới góc nhìn của đơn vị phân phối lớn, ông Bùi Hiền, Tổng Giám đốc Southern Homes Group, tự tin dự đoán về một kịch bản bùng nổ: “Vinhomes Sài Gòn Park chắc chắn sẽ chứng kiến lượng booking kỷ lục. Tâm lý chung của các nhà đầu tư lão luyện là không ai muốn bỏ lỡ giai đoạn đầu tiên - thời điểm được tối ưu hóa về giá, nhận nhiều chính sách ưu đãi khủng từ chủ đầu tư và dễ dàng chọn được những vị trí đắc địa nhất.”

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Linh, Giám đốc Kinh doanh AlphaReal, đánh giá cao tính khan hiếm của dự án. Từ trước đến nay, khu Tây Bắc TP.HCM chưa từng có một đại đô thị đúng nghĩa đáp ứng được tiêu chuẩn sống chất lượng cao cho người dân.

“Vinhomes Sài Gòn Park là dự án hiếm hoi có quy mô tầm cỡ được phát triển bởi một chủ đầu tư uy tín như Vinhomes. Với định hướng trở thành thành phố công viên tri thức đẳng cấp quốc tế, dự án vừa là bến đỗ an cư hoàn hảo, vừa sở hữu tiềm năng khai thác dòng tiền và tăng giá cực tốt”, ông Linh phân tích.

Trước đó, tại Vinhomes Ocean Park 1, giá căn hộ giai đoạn đầu chỉ khoảng 30-35 triệu đồng/m², nay đã chạm mốc hơn 70 triệu đồng/m². Dòng sản phẩm thấp tầng thậm chí tăng giá gấp 3 đến 4 lần sau chưa đầy 8 năm dự án ra mắt.

“Đây chính là minh chứng rõ nét cho tỷ suất sinh lời vượt trội của các dự án mang thương hiệu Vinhomes”, bà Mai Khanh đúc kết.

a1-41.jpg
Giới đầu tư đang nhìn thấy tiềm năng sinh lời gấp 2, 3 lần tại Vinhomes Sài Gòn Park giống như tại Vinhomes Ocean Park 1

Lễ kick-off ngày 20/5 không đơn thuần là một sự kiện bán hàng, mà chính là tiếng còi khai cuộc, kích hoạt toàn bộ “long mạch” kinh tế và tri thức của khu Tây Bắc TP.HCM. Sự cộng hưởng giữa uy tín thương hiệu Vinhomes, tiến độ thi công thần tốc và tâm lý “mua sớm lời sâu” đang đẩy sức nóng của sự kiện lên đỉnh điểm.

Giới chuyên môn nhận định, những bảng hàng đầu tiên được tung ra nhiều khả năng sẽ “bốc hơi” trong thời gian tính bằng phút, thiết lập nên những kỷ lục bán hàng mới cho thị trường năm nay.

“Hiện tại tất cả nguồn lực của chúng tôi đều đang đổ dồn để tập trung nhận booking từ các khách hàng thật sự muốn an cư và đầu tư. Tôi tin, con số có thể lên tới hàng nghìn booking chỉ trong vài giờ kick-off dự án”, bà Nguyễn Thùy Dung, Chủ tịch HĐQT SSM Group, nhận định.

Từ khóa:

#bất động sản #Vinhomes #môi giới #hội quân #thị trường

Đừng bỏ lỡ

Thông tin cần biết

ROX Group - 3 thập kỷ tiên phong kiến tạo, đưa giá trị Việt vươn xa

ROX Group - 3 thập kỷ tiên phong kiến tạo, đưa giá trị Việt vươn xa

Ngày 19/5/2026 đánh dấu cột mốc tròn 30 năm ROX Group đồng hành cùng những chuyển động phát triển của đất nước. Từ những khu công nghiệp đầu tiên gắn với khu dân cư, các khu đô thị hạnh phúc đến những cánh đồng pin mặt trời, hành trình kiến tạo ấy được viết bằng tinh thần tiên phong, nội lực bền bỉ và khát vọng đưa giá trị Việt vươn xa.

LNG Quỳnh Lập - Động lực mới cho an ninh năng lượng Bắc Trung Bộ

LNG Quỳnh Lập - Động lực mới cho an ninh năng lượng Bắc Trung Bộ

Trong dòng chảy chuyển dịch năng lượng toàn cầu, khi bài toán tăng trưởng kinh tế luôn song hành cùng yêu cầu phát triển bền vững, những dự án điện khí LNG đang mở ra hướng đi mới cho ngành công nghiệp - năng lượng Việt Nam. Tại Nghệ An, dự án Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập đang từng bước được hiện thực hóa như một biểu tượng cho khát vọng phát triển xanh, hiện đại và bền vững của khu vực Bắc Trung Bộ.

Eximbank triển khai giải pháp thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp lớn và FDI

Eximbank triển khai giải pháp thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp lớn và FDI

Trong bối cảnh doanh nghiệp xuất nhập khẩu ngày càng chú trọng tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và quản trị dòng tiền, chi phí thanh toán quốc tế đang trở thành một cấu phần vận hành cần được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt đối với nhóm doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có tần suất giao dịch cao.

HSBC nâng định giá MSR

HSBC nâng định giá MSR

Theo báo cáo mới nhất từ HSBC Global Research, Masan High-Tech Materials (thành viên Tập đoàn Masan, UPCoM: MSR) hiện được định giá khoảng 54,8 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ USD, trong mô hình định giá tổng hợp (SoTP) của Tập đoàn Masan.

MB được Moody’s nâng hạng tín nhiệm lên mức Ba2

MB được Moody’s nâng hạng tín nhiệm lên mức Ba2

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) vừa công bố nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB; HoSE: MBB) từ Ba3 lên Ba2, tương đương mức trần xếp hạng quốc gia của Việt Nam. Triển vọng được duy trì ở mức “Ổn định”.

Bất động sản nhu cầu ở thực thu hút nhà đầu tư nhờ các chính sách đặc quyền lãi suất

Bất động sản nhu cầu ở thực thu hút nhà đầu tư nhờ các chính sách đặc quyền lãi suất

Thị trường bất động sản đang bước vào một giai đoạn tái định hình rõ rệt – nơi quyết định xuống tiền không còn được dẫn dắt bởi những “cơn sóng”, mà bởi mức độ phù hợp với một hành trình sống dài hạn. Trong bối cảnh đó, các chính sách tài chính không chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mà đang dần trở thành một phần trong trải nghiệm sở hữu nhà ở.

VietABank thông qua kế hoạch tăng vốn hơn 55%, lợi nhuận gần 2.000 tỷ đồng

VietABank thông qua kế hoạch tăng vốn hơn 55%, lợi nhuận gần 2.000 tỷ đồng

Sáng 25/4 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank – Mã: VAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua toàn bộ các Tờ trình và Nghị quyết quan trọng, nổi bật là kế hoạch tăng hơn 55% vốn điều lệ lên 12.688 tỷ đồng, tái cấu trúc danh mục và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Lãi suất vay mua nhà tại MB từ 9,5%/năm

Lãi suất vay mua nhà tại MB từ 9,5%/năm

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi có xu hướng hạ nhiệt, nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và mua nhà đang dần gia tăng trở lại. Nắm bắt diễn biến này, MB đã triển khai nhiều gói tín dụng với mức lãi suất cạnh tranh

Kỷ lục cổ đông, quỹ lớn đồng hành, vốn ngoại mở rộng: Niềm tin bền bỉ, sự chuyển mình và tầm vóc SHB

Kỷ lục cổ đông, quỹ lớn đồng hành, vốn ngoại mở rộng: Niềm tin bền bỉ, sự chuyển mình và tầm vóc SHB

Gần 3.000 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội không chỉ tạo nên một kỷ lục đáng chú ý trong mùa đại hội ngân hàng năm nay, mà còn phản chiếu khá rõ một thực tế lớn hơn: SHB đang sở hữu sức hút thị trường vượt ra ngoài khuôn khổ của một kỳ họp cổ đông thông thường.

Regal Complex: Khi biểu tượng sống trở thành ''Nơi chữa lành'' và chuyển hóa lối sống nguyên bản

Regal Complex: Khi biểu tượng sống trở thành ''Nơi chữa lành'' và chuyển hóa lối sống nguyên bản

Trong kỷ nguyên mà sự kiệt sức trở thành "căn bệnh" của giới thành đạt, thước đo cao nhất của sự xa xỉ không còn là những vật phẩm hữu hình, mà là một tâm trí tĩnh tại và một cơ thể tráng kiện. Tại Regal Complex, Regal Group đã kiến tạo một hệ sinh thái Wellness độc bản – biến không gian sống thành một "trạm sạc" năng lượng vĩnh cửu với 4 liệu pháp phục hồi chuyên sâu.

Bac A Bank thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 11.500 tỷ đồng

Bac A Bank thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 11.500 tỷ đồng

Ngày 18/4, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Nghệ An với sự tham dự của các cổ đông chiếm tỷ lệ 96,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cùng đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và đại diện CBNV BAC A BANK.

Những cánh quạt gió của Dự án Savan 1 trên đất bạn Lào

Từ công trường ‘3 không’ đến dòng điện vượt biên giới: Cách Bầu Hiển làm nên kỳ tích Savan 1 trong 16 tháng

Ngày 26/12/2025, Nhà máy điện gió Savan 1 chính thức đạt vận hành thương mại (COD). Từ cao nguyên gió Savannakhet, dòng điện được phát ra, đi theo tuyến truyền tải 220 kV riêng, vượt biên giới và hòa vào hệ thống điện Việt Nam tại Lao Bảo. Tính tới nay, nhà máy đã vận hàng ổn định, đưa 0,9 tỷ kWh mỗi năm về hệ thống lưới điện quốc gia – một kết quả đạt được trong thời gian được xem là kỷ lục với một dự án điện gió xuyên biên giới.

KienLongBank Priority: Khi ngân hàng không chỉ là nơi làm việc, mà là nơi kiến tạo trải nghiệm tài chính đẳng cấp

KienLongBank Priority: Khi ngân hàng không chỉ là nơi làm việc, mà là nơi kiến tạo trải nghiệm tài chính đẳng cấp

Khi trải nghiệm được thiết kế lại, giá trị của ngân hàng không còn nằm ở sản phẩm, mà ở cách các giá trị được kết nối và vận hành. Tại KienlongBank, những Priority Lounge cùng nền tảng công nghệ đang mở ra một cách làm nghề khác - nơi mỗi banker trở thành những chuyên gia tư vấn, đồng hành chiến lược trong quản trị tài sản của khách hàng thượng lưu và năng lực tư vấn được ghi nhận bằng thu nhập có thể đạt tới hàng tỷ đồng mỗi năm.

EVF duy trì đà tăng trưởng, lợi nhuận quý I/2026 tăng 8,1%

EVF duy trì đà tăng trưởng, lợi nhuận quý I/2026 tăng 8,1%

Sau những định hướng được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2025, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) đã nhanh chóng phản ánh chiến lược vào kết quả kinh doanh thực tế. Báo cáo tài chính Quý 1/2026 ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 8,1% so với cùng kỳ, cho thấy đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì ngay từ đầu năm.

Căn hộ Premier Garden: “Khoảng vườn riêng” cho chuẩn sống tinh hoa

Căn hộ Premier Garden: “Khoảng vườn riêng” cho chuẩn sống tinh hoa

Hướng tới chuẩn sống cân bằng giữa thiên nhiên và sự tiện nghi, Pearl Residence Cửa Lò mang đến bộ sưu tập Premier Garden với 12 căn hộ giới hạn, kết hợp không gian xanh riêng tư, kiến tạo “khoảng vườn trên cao” hiếm có giữa trung tâm đô thị biển, đồng thời mở ra dư địa gia tăng giá trị trong dài hạn.