Mảng thịt của Masan ghi nhận lợi nhuận năm 2025 tăng gấp gần 25 lần so với cùng kỳ

Yến Linh
Sau nhiều năm đầu tư, tái cấu trúc và kiên trì xây dựng nền tảng vận hành, Masan MEATLife (UPCOM: MML) đã bước sang một chương mới trong năm 2025 khi lợi nhuận tăng gần 25 lần so với cùng kỳ. 

Đằng sau con số ấn tượng này là một chiến lược chuyển dịch rõ ràng: Rời xa mô hình doanh nghiệp thịt truyền thống để từng bước trở thành nền tảng đạm tiêu dùng hiện đại, tận dụng sức mạnh sản phẩm chế biến và lợi thế phân phối độc đáo trong hệ sinh thái bán lẻ của Masan.

Sự bứt phá của Masan MEATLife không chỉ mang ý nghĩa cải thiện kết quả kinh doanh ngắn hạn. Quan trọng hơn, nó cho thấy mô hình kinh doanh đang dần hoàn thiện, khả năng sinh lời trở nên ổn định hơn và dư địa tăng trưởng dài hạn đang mở ra rõ nét hơn.

Từ phục hồi lợi nhuận đến nâng cao chất lượng tăng trưởng

Năm 2025, Masan MEATLife ghi nhận doanh thu 9.230 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 619 tỷ đồng, tăng gấp gần 25 lần. Riêng quý IV, doanh thu đạt 2.437 tỷ đồng, tăng 10,6%, và lợi nhuận sau thuế đạt 153 tỷ đồng, tăng gần 80%, cho thấy đà tăng trưởng được củng cố qua từng quý. Đồng thời, biên EBIT đạt 5,5%, cải thiện 330 điểm cơ bản, phản ánh hiệu quả vận hành tiếp tục được nâng cao.

Điểm đáng chú ý không nằm ở tốc độ tăng trưởng đơn thuần, mà ở sự cải thiện về chất lượng doanh thu. Thay vì phụ thuộc nhiều vào thịt tươi, trang trại-lĩnh vực vốn chịu biến động giá và biên lợi nhuận mỏng, Masan MEATLife đang dần nâng tỷ trọng các sản phẩm chế biến, tiện lợi và có giá trị gia tăng cao. Trong năm 2025, các sản phẩm đổi mới đóng góp khoảng 31% doanh thu ngành hàng, tăng từ mức 18% của năm 2024, cho thấy đổi mới đang trở thành động lực tăng trưởng thực chất thay vì chỉ mang tính thử nghiệm.

Sự chuyển dịch này không chỉ giúp cải thiện biên lợi nhuận, nâng cao khả năng xây dựng thương hiệu tiêu dùng và mức độ gắn bó của khách hàng, mà còn tạo nền tảng để doanh nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững trong những năm tới, thay vì chỉ dựa vào mở rộng sản lượng.

Lợi thế phân phối – “đường băng” cho mở rộng quy mô

Một trong những khác biệt lớn nhất của Masan MEATLife so với phần lớn doanh nghiệp thịt trên thị trường là khả năng tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng thông qua hệ sinh thái bán lẻ WinCommerce. Với 4.592 cửa hàng trên toàn quốc, hệ thống này không chỉ giúp sản phẩm nhanh chóng phủ rộng thị trường mà còn tạo ra lợi thế rõ rệt về tốc độ, chi phí và dữ liệu tiêu dùng. Trong năm 2025, doanh thu bình quân từ các sản phẩm Masan MEATLife tại mỗi cửa hàng WinCommerce đạt khoảng 2,1 triệu đồng/ngày, tăng 13,7% so với cùng kỳ.

Khi kênh phân phối nằm trong cùng một hệ sinh thái, Masan MEATLife có thể thử nghiệm sản phẩm mới nhanh hơn, điều chỉnh danh mục phù hợp với nhu cầu địa phương và tối ưu chuỗi cung ứng một cách linh hoạt. Mức độ gắn kết này được phản ánh rõ qua việc Masan MEATLife hiện chiếm khoảng 61% thị phần nhóm sản phẩm đạm trong hệ thống WinCommerce, tăng thêm 600 điểm cơ bản, tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu ở cả mảng thịt tươi và thịt chế biến. Sự phối hợp chặt chẽ giữa sản xuất và bán lẻ giúp rút ngắn độ trễ đưa sản phẩm ra thị trường, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành tổng thể.

Tuy nhiên, lợi thế này cũng đòi hỏi kỷ luật trong quản trị, bởi tốc độ mở rộng nhanh luôn đi kèm với yêu cầu kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tồn kho và chi phí. Việc Masan MEATLife duy trì được tăng trưởng song song với cải thiện lợi nhuận cho thấy mô hình tích hợp đang được vận hành tương đối cân bằng và có khả năng mở rộng bền vững.

Sự chuyển dịch từ một doanh nghiệp thịt truyền thống sang nền tảng đạm tiêu dùng hiện đại không diễn ra trong một sớm một chiều. Đây là quá trình đòi hỏi đầu tư dài hạn vào thương hiệu, đổi mới sản phẩm, hệ thống phân phối và năng lực vận hành. Những kết quả đạt được trong năm 2025 cho thấy chiến lược này đang đi đúng hướng, nhưng vẫn cần thời gian để chứng minh độ bền vững trong nhiều chu kỳ kinh doanh.

Hành trình tăng trưởng của Masan MEATLife vẫn cần thêm thời gian để khẳng định tính bền vững, từ khả năng duy trì đà mở rộng của mảng thịt chế biến, độ ổn định của biên lợi nhuận, cho đến hiệu quả vận hành của hệ sinh thái bán lẻ trong môi trường cạnh tranh ngày càng cao. Đồng thời, những biến động của thị trường như chi phí nguyên liệu, sức mua và tốc độ mở rộng mạng lưới cũng sẽ ảnh hưởng đến nhịp phát triển trong từng giai đoạn.

Tuy vậy, việc lợi nhuận tăng mạnh cùng với sự cải thiện rõ rệt về cấu trúc kinh doanh cho thấy Masan MEATLife đã bước qua giai đoạn “xây nền” và đang tiến vào giai đoạn “gặt quả”. Nếu doanh nghiệp tiếp tục giữ được kỷ luật vận hành, duy trì đổi mới sản phẩm và khai thác hiệu quả lợi thế phân phối, Masan MEATLife có cơ hội trở thành một nền tảng đạm tiêu dùng có khả năng tăng trưởng và sinh lời bền vững trong dài hạn.

Masan MEATLife (UPCOM: MML) là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) – tập đoàn tiêu dùng – bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Doanh nghiệp tập trung phát triển các sản phẩm thịt tươi và thịt chế biến có thương hiệu, đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc. Masan MEATLife hiện sở hữu và phát triển các thương hiệu tiêu biểu như MEATDeli, Ponnie, cùng nền tảng gia cầm 3F Việt, đồng thời có liên kết chiến lược với Vissan. Thông qua hệ sinh thái bán lẻ và năng lực vận hành tích hợp của Masan, Masan MEATLife từng bước xây dựng nền tảng thực phẩm đạm hiện đại, hướng đến phục vụ nhu cầu thiết yếu của hàng triệu gia đình Việt Nam.

