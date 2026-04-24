Kỷ lục cổ đông, quỹ lớn đồng hành, vốn ngoại mở rộng: Niềm tin bền bỉ, sự chuyển mình và tầm vóc SHB

Yến Linh
Gần 3.000 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội không chỉ tạo nên một kỷ lục đáng chú ý trong mùa đại hội ngân hàng năm nay, mà còn phản chiếu khá rõ một thực tế lớn hơn: SHB đang sở hữu sức hút thị trường vượt ra ngoài khuôn khổ của một kỳ họp cổ đông thông thường.

Với một ngân hàng thuộc Top 5 TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, có hơn 160.000 cổ đông, cổ phiếu nằm trong rổ VN30, duy trì thanh khoản top đầu, đồng thời liên tục mở rộng năng lực tăng vốn và tiếp cận dòng vốn tổ chức, kỷ lục tại đại hội năm nay có thể được xem như một chỉ dấu về tầm vóc, độ phủ và sức hấp dẫn của SHB trên thị trường vốn. Vừa qua, các quỹ ngoại lớn đã hoàn tất thanh toán tiền mua cổ phần trong đợt phát hành riêng lẻ của ngân hàng, mang về nguồn thặng dư vốn hơn 1.300 tỷ đồng cho SHB.

Nếu chỉ nhìn ở bề mặt, một đại hội đông cổ đông là câu chuyện về quy mô tổ chức. Nhưng trong thị trường tài chính hiện đại, số lượng cổ đông hiện diện trực tiếp còn phản ánh mức độ quan tâm thực chất của nhà đầu tư đối với doanh nghiệp. Điều này càng có ý nghĩa hơn với một ngân hàng đã có hơn 160.000 cổ đông, thuộc nhóm ngân hàng có cơ cấu sở hữu đại chúng lớn nhất thị trường. Quy mô cổ đông lớn như vậy cho thấy SHB không chỉ là một mã ngân hàng được quan tâm bởi các tổ chức đầu tư lớn, mà còn có độ phủ sâu trong cộng đồng nhà đầu tư cá nhân – yếu tố tạo nên sức lan tỏa mạnh trên thị trường chứng khoán và trong không gian truyền thông tài chính. Chính nền cổ đông rộng, bền và có mức độ gắn kết cao là một phần quan trọng tạo nên sức nóng cho kỳ đại hội năm nay.

Từ đại hội nhìn sang thị trường chứng khoán, sức hút ấy được nâng đỡ bằng một nền tảng giao dịch rất đáng chú ý. SHB là một trong những ngân hàng niêm yết cổ phiếu sớm nhất, hiện thuộc rổ VN30 – nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có mức độ quan tâm cao nhất trên thị trường. Không dừng ở đó, cổ phiếu SHB còn duy trì vị thế top đầu về thanh khoản. Riêng năm 2025, mã này ghi nhận nhiều phiên giao dịch trên 100 triệu đơn vị, mức thanh khoản hiếm có ngay cả với các doanh nghiệp quy mô lớn. Trên thực tế, một mã cổ phiếu có thanh khoản cao, có độ phủ rộng trong cộng đồng đầu tư, liên tục hiện diện trong nhóm giao dịch sôi động nhất sẽ luôn tạo ra sức hút rất lớn mỗi mùa đại hội. Nhà đầu tư đến dự không chỉ để lắng nghe các chỉ tiêu kinh doanh hay biểu quyết các tờ trình, mà còn để đánh giá trực tiếp năng lực quản trị, tầm nhìn lãnh đạo và triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp mà họ đang nắm giữ. Với SHB, gần 3.000 cổ đông dự đại hội vì thế là hệ quả tự nhiên của một mức độ hiện diện thị trường đã được tích lũy trong thời gian dài.

Đại hội cổ đông SHB ghi nhận số lượng người tham dự kỷ lục

Điểm đáng nói là sức hút đó không đứng riêng lẻ, mà được hậu thuẫn bởi kết quả kinh doanh thực chất. Năm 2025, SHB ghi nhận tổng tài sản 892.009 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm và hoàn thành 107% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 15.021 tỷ đồng, tăng 30% và vượt 4% kế hoạch; dư nợ cấp tín dụng đạt 619.538 tỷ đồng, tăng 16%; trong khi tỷ lệ chi phí trên thu nhập duy trì ở mức 22,1%, thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành. Cùng với đó, ngân hàng dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 ở mức 16%, gồm 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Đây là các dữ liệu cho thấy câu chuyện SHB không chỉ được dẫn dắt bởi kỳ vọng, mà được củng cố bằng hiệu quả vận hành, quản trị chi phí, kiểm soát chất lượng tài sản và khả năng duy trì lợi ích cổ đông. Với thị trường, đó là lớp nền quan trọng nhất của niềm tin.

Tại đại hội, SHB tiếp tục đưa ra kế hoạch kinh doanh 2026 theo hai kịch bản, tương ứng với hạn mức tăng trưởng tín dụng được phê duyệt, qua đó thể hiện tư duy điều hành chủ động, linh hoạt nhưng vẫn nhất quán về nguyên tắc tăng trưởng đi cùng an toàn. Ở kịch bản thuận lợi hơn, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 19.165 tỷ đồng, tăng 28%; đồng thời tiếp tục duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, nâng vốn điều lệ lên 58.786 tỷ đồng và dự kiến cổ tức 2026 ở mức 18%. Với nhà đầu tư, đây là thông điệp rõ ràng: SHB không theo đuổi quy mô bằng mọi giá, mà đang chủ động chuẩn bị nguồn lực để tăng trưởng trên nền tảng vốn mạnh hơn, chuẩn an toàn cao hơn và chất lượng tài sản tốt hơn. Chính sự kết hợp giữa tốc độ tăng trưởng và kỷ luật tài chính là yếu tố giữ chân cổ đông hiện hữu và đồng thời hấp dẫn dòng vốn mới.

Xuyên suốt đại hội, Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển luôn thể hiện tình yêu, trân quý và đồng hành với các cổ đông không chỉ qua các câu nói mà cả hành động bên lề.

Những cổ đông ngoại gắn bó

Nếu gần 3.000 cổ đông trực tiếp dự đại hội phản ánh niềm tin của nhà đầu tư đại chúng, thì diễn biến tăng vốn gần đây cho thấy SHB cũng đang thu hút sự quan tâm mạnh của dòng vốn tổ chức chuyên nghiệp. Ngày 9/4 tại Hà Nội, SHB tổ chức lễ ký kết hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ với sự tham gia của nhiều tổ chức, quỹ đầu tư uy tín trong và ngoài nước.

Theo thông tin công bố, ngân hàng phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương đương khoảng 4,35% tổng số cổ phiếu trước đợt phát hành. Nhiều tên tuổi lớn đã tham gia, bao gồm các quỹ liên quan đến Dragon Capital, nhóm quỹ thuộc Korea Investment Management, cùng PVI Asset Management, Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI, FPT Capital, HPP và nhiều tổ chức khác. Chính Ban điều hành SHB cũng nhấn mạnh, việc thu hút các nhà đầu tư lớn không chỉ khẳng định uy tín và vị thế của ngân hàng trên thị trường tài chính, mà còn tạo nền tảng để tăng tốc phát triển trong giai đoạn tới thông qua việc nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng tốt hơn các chuẩn mực quốc tế.

Các quỹ ngoại ký kết mua cổ phần phát hành riêng lẻ của SHB

Không dừng ở thị trường vốn trong nước, sức hút của SHB còn được mở rộng trên bình diện quốc tế. Trong các tài liệu nội bộ và định hướng truyền thông năm 2026, câu chuyện “ngân hàng tăng vốn vững mạnh, tài chính vươn tầm khu vực – cổ phiếu SHB vào rổ FTSE” được xác định là một chuyên đề lớn, cho thấy SHB đang được đặt trong quỹ đạo nâng chuẩn hiện diện trên thị trường vốn quốc tế. Cùng với đó, các tài liệu dự án cũng nhấn mạnh việc SHB đáp ứng các tiêu chí về quy mô, thanh khoản và mức độ minh bạch theo chuẩn FTSE, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam hướng tới nâng hạng. Song song, năm 2025 SHB đã huy động thành công hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí ESG với tổng quy mô 600 triệu USD, đồng thời đang triển khai và đàm phán các kế hoạch huy động vốn nước ngoài với tổng hạn mức lên tới 1 tỷ USD. Những dữ kiện này cho thấy sức hút của SHB không chỉ đến từ tính sôi động của cổ phiếu trên sàn, mà còn từ năng lực tiếp cận dòng vốn quy mô lớn và mức độ tín nhiệm ngày càng cao trong mắt các định chế tài chính, nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức đánh giá quốc tế.

Nhìn từ tổng thể, kỷ lục cổ đông dự đại hội vì vậy không phải là một điểm nhấn mang tính hình thức. Đó là kết quả của nhiều lớp niềm tin đan vào nhau: niềm tin của quá trình chuyển đổi mạnh mẽ; niềm tin của cổ đông cá nhân thể hiện qua sự hiện diện đông đảo tại đại hội; niềm tin của thị trường thể hiện qua thanh khoản top đầu và vị thế VN30 của cổ phiếu SHB; niềm tin của dòng vốn tổ chức thể hiện qua thương vụ phát hành riêng lẻ với hàng loạt quỹ lớn; và niềm tin của thị trường tài chính quốc tế thể hiện qua khả năng huy động vốn ngoại quy mô lớn cũng như câu chuyện nâng chuẩn hiện diện toàn cầu của cổ phiếu SHB. Khi một ngân hàng đồng thời hội tụ đủ bốn lớp niềm tin đó, kỷ lục đại hội cổ đông không còn là một con số sự kiện, mà trở thành biểu hiện rõ ràng của tầm vóc và sức hút.

Sau 33 năm phát triển, SHB đang bước vào một giai đoạn mới với tham vọng lớn hơn, cấu trúc vốn mạnh hơn, định vị thương hiệu mới hơn và độ phủ thị trường rộng hơn. Vì thế, gần 3.000 cổ đông trực tiếp dự ĐHĐCĐ 2026 không chỉ nói lên quy mô của một kỳ họp, mà còn cho thấy SHB đang được nhìn nhận như một định chế tài chính lớn, có sức hút thật trên thị trường và có khả năng tiếp tục mở rộng ảnh hưởng trong chu kỳ phát triển tiếp theo. Ở góc nhìn đó, đại hội kỷ lục của SHB năm nay chính là một thước đo đáng tin cậy về vị thế ngân hàng trong mắt thị trường.

Trong kỷ nguyên mà sự kiệt sức trở thành "căn bệnh" của giới thành đạt, thước đo cao nhất của sự xa xỉ không còn là những vật phẩm hữu hình, mà là một tâm trí tĩnh tại và một cơ thể tráng kiện. Tại Regal Complex, Regal Group đã kiến tạo một hệ sinh thái Wellness độc bản – biến không gian sống thành một "trạm sạc" năng lượng vĩnh cửu với 4 liệu pháp phục hồi chuyên sâu.

Ngày 18/4, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Nghệ An với sự tham dự của các cổ đông chiếm tỷ lệ 96,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cùng đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và đại diện CBNV BAC A BANK.

Ngày 26/12/2025, Nhà máy điện gió Savan 1 chính thức đạt vận hành thương mại (COD). Từ cao nguyên gió Savannakhet, dòng điện được phát ra, đi theo tuyến truyền tải 220 kV riêng, vượt biên giới và hòa vào hệ thống điện Việt Nam tại Lao Bảo. Tính tới nay, nhà máy đã vận hàng ổn định, đưa 0,9 tỷ kWh mỗi năm về hệ thống lưới điện quốc gia – một kết quả đạt được trong thời gian được xem là kỷ lục với một dự án điện gió xuyên biên giới.

Khi trải nghiệm được thiết kế lại, giá trị của ngân hàng không còn nằm ở sản phẩm, mà ở cách các giá trị được kết nối và vận hành. Tại KienlongBank, những Priority Lounge cùng nền tảng công nghệ đang mở ra một cách làm nghề khác - nơi mỗi banker trở thành những chuyên gia tư vấn, đồng hành chiến lược trong quản trị tài sản của khách hàng thượng lưu và năng lực tư vấn được ghi nhận bằng thu nhập có thể đạt tới hàng tỷ đồng mỗi năm.

Sau những định hướng được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2025, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) đã nhanh chóng phản ánh chiến lược vào kết quả kinh doanh thực tế. Báo cáo tài chính Quý 1/2026 ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 8,1% so với cùng kỳ, cho thấy đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì ngay từ đầu năm.

Hướng tới chuẩn sống cân bằng giữa thiên nhiên và sự tiện nghi, Pearl Residence Cửa Lò mang đến bộ sưu tập Premier Garden với 12 căn hộ giới hạn, kết hợp không gian xanh riêng tư, kiến tạo "khoảng vườn trên cao" hiếm có giữa trung tâm đô thị biển, đồng thời mở ra dư địa gia tăng giá trị trong dài hạn.

Việc Agribank chủ động giảm lãi suất cho vay, đồng thời vẫn duy trì các chương trình tín dụng ưu đãi, không chỉ là thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước mà còn khẳng định vai trò tiên phong, luôn nỗ lực hỗ trợ khách hàng, tích cực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc rõ nét hơn, dòng tiền không còn chảy đều vào mọi phân khúc mà tập trung mạnh vào những sản phẩm có giá trị sử dụng thực, vị trí rõ lợi thế và được phát triển bởi các thương hiệu có năng lực, An Bình Homeland đang là một trong những dự án đáng chú ý tại khu Tây Hà Nội.

Ngày 16/4, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) phối hợp cùng Tập đoàn Boston Consulting Group (BCG) tổ chức Diễn đàn Chiến lược Khách hàng Ưu tiên 2026, nhằm chia sẻ định hướng chuyển đổi mô hình cung cấp dịch vụ tài chính đơn lẻ sang kiến tạo mạng lưới giá trị đồng bộ cho giới tinh hoa.

Tối 15/4, trong khuôn khổ trao giải Cống Hiến lần thứ 20 – năm 2026, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã được vinh danh ở hạng mục Khát vọng cống hiến vì những đóng góp nổi bật trong công tác xã hội hóa thể thao; khơi gợi niềm đam mê, truyền cảm hứng và lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng, góp phần khích lệ sự phát triển của phong trào thể thao trên toàn quốc.

Trên bức tranh thị trường bất động sản Cửa Lò đang phát triển mạnh mẽ, Pearl Residence nổi lên nhờ khả năng vừa để ở vừa khai thác. Sở hữu vị trí trung tâm, tầm nhìn hướng biển rộng mở, hệ vận hành chuyên nghiệp, và pháp lý sở hữu lâu dài, dự án mở ra cơ hội đầu tư linh hoạt, đón đầu dư địa tăng trưởng của đô thị biển.

Vietnam Airlines vừa ký kết loạt thỏa thuận hợp tác với các đối tác Trung Quốc, tổng giá trị ước tính 50 triệu USD giai đoạn 2026–2030, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác ở cả hai mảng hành khách và vận chuyển hàng hóa, qua đó mở rộng hiện diện và củng cố vị thế của Hãng tại thị trường trọng điểm này.

Khi hiệu quả khai thác thực trở thành ưu tiên, nhà đầu tư đang dần rời bỏ tư duy "mua để giữ" để hướng đến những sản phẩm tạo dòng tiền bền vững. Trong xu hướng đó, Newtown Diamond nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý nhờ khả năng khai thác cho thuê và lợi thế đón dòng khách chi tiêu cao tại Đà Nẵng.

Tòa tháp The Sea được kiến tạo bởi BIM Land, xác lập chuẩn sống riêng tư và trải nghiệm hiếm có với số lượng giới hạn 159 căn hộ trực vịnh Hạ Long và mật độ vượt trội chỉ 6 căn hộ mỗi tầng. Sự cộng hưởng giữa tọa độ kế cận bến du thuyền và hệ tiện ích cao cấp, thiết lập một bến đỗ kiêu hãnh dành riêng cho cộng đồng ưu tú.