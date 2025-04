Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân hối lộ bao nhiêu tiền cho nhóm cựu lãnh đạo điện lực Bình Thuận?

Chủ tịch tập đoàn điện lực móc ngoặc, chi "hoa hồng" khủng để trúng thầu

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận, đề nghị viện kiểm sát truy tố bị can Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch kiêm Giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân, về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Trong vụ án, có 4 người là cựu lãnh đạo, cán bộ Công ty Điện lực Bình Thuận (PC Bình Thuận) bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ” gồm 2 cựu Giám đốc Trần Ngọc Linh và Nguyễn Thành Ngôn; cựu Phó giám đốc Trương Tấn Đạt; cựu Trưởng Phòng Kế hoạch vật tư Lê Quang Nghĩa.

Ngoài ra, 5 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; 5 người bị cáo buộc “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; 10 bị can bị đề nghị truy tố về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Bị can Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân. Ảnh: Bộ Công an.

Theo kết luận điều tra, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân (thành lập năm 2009, trụ sở tại Long An) có vốn điều lệ 80 tỷ đồng, do bị can Huỳnh Tuấn Ân cùng hai con gái làm cổ đông. Tập đoàn này sở hữu hai nhà máy đặt tại huyện Bình Chánh (TP.HCM) và huyện Đức Hòa (Long An), chuyên sản xuất thiết bị ngành điện.

Đến cuối năm 2016, Tập đoàn Tuấn Ân tiếp cận, cung cấp thiết bị cho Công ty Điện lực Bình Thuận (PC Bình Thuận). Từ đây, Huỳnh Tuấn Ân chủ động gặp bị can Trần Ngọc Linh – Giám đốc PC Bình Thuận khi đó – để đặt vấn đề, nhờ tạo điều kiện trúng thầu các gói thiết bị. Đổi lại, Ân hứa sẽ “chi tiền ngoài hợp đồng” từ 5–6% giá trị gói thầu cho lãnh đạo công ty điện lực.

Sau thỏa thuận, Công ty Tuấn Ân trúng 26 gói thầu tại PC Bình Thuận, gây thiệt hại hơn 49 tỷ đồng. Để đạt được điều này, Ân đã chỉ đạo hệ thống công ty thành viên đàm phán, thỏa thuận chiết khấu trái quy định với lãnh đạo PC Bình Thuận.

Kết luận điều tra xác định, để trúng thầu, Huỳnh Tuấn Ân chi tiền hối lộ bị can Linh và các lãnh đạo, cán bộ tại PC Bình Thuận. Quá trình chỉ đạo Tập đoàn Tuấn Ân và các đơn vị thành viên hoạt động sản xuất kinh doanh, Huỳnh Tuấn Ân ban hành quy chế quản trị hàng năm, trong đó có chính sách bán hàng, khuyến khích các công ty thành viên trao đổi, thỏa thuận với khách hàng là các công ty điện lực.

Tại Điều 49 Quy chế thể hiện: “Công ty thành viên lập duyệt giá, thỏa thuận chiết khẩu và hoa hồng với khách hàng, xác định giá bán đảm bảo lợi nhuận mục tiêu. Ban Giám đốc Công ty thành viên được quyền quyết định duyệt giá chào thầu theo các mức chiết khẩu, lợi nhuận theo phân quyền nhưng phải báo cáo cho Ban kinh doanh trong vòng 24h để kiểm soát”.

Đồng thời, tại Tập đoàn Tuấn An quy định mức chi tiền ngoài hợp đồng theo tỷ lệ do Tuấn Ân ban hành qua các năm phân quyền quyết định tỷ lệ chi tiền ngoài hợp đồng từ Tổng giám đốc đến Giám đốc các công ty thành viên để yêu cầu thực hiện.

Tập đoàn Tuấn Ân đã thỏa thuận tiền hối lộ cho các lãnh đạo, cán bộ PC Bình Thuận để được trúng thầu sai quy định. Chỉ riêng tại PC Bình Thuận, bị can Trần Ngọc Linh đã nhận 2,3 tỷ đồng (5 lần); Nguyễn Thành Ngôn nhận 1,3 tỷ đồng; Trương Tấn Đạt nhận 4,1 tỷ đồng; Lê Quang Nghĩa nhận 460 triệu đồng từ Tuấn Ân.

Nâng giá qua 26 "công ty con", trốn thuế trăm tỷ

Theo kết quả điều tra, qua hành vi đưa hối lộ như trên, Tập đoàn Tuấn Ân cung cấp số thiết bị trị giá hơn 47 tỷ đồng cho PC Bình Thuận nhưng được thanh toán hơn 97 tỷ đồng nên gây thiệt hại hơn 49 tỷ đồng.

Kết luận điều tra cũng xác định, Tập đoàn Tuấn Ân có 26 công ty thành viên, hoạt động theo chuỗi sản xuất - phân phối - kinh doanh. Quá trình đấu thầu, cung cấp hàng hóa cho các đơn vị thuộc EVN, Huỳnh Tuấn Ân đã chỉ đạo các công ty thành viên thực hiện phương thức, thủ đoạn nâng giá.

Cụ thể, hàng hóa sản xuất được bán qua nhiều “công ty con – đại lý” nội bộ nhằm hợp thức hóa việc tăng giá. Mỗi khâu trung gian, giá sản phẩm được “kê lên” từ 20–40% trước khi đến tay PC Bình Thuận.

Với cơ chế này, Tuấn Ân thu lợi nhuận rất cao – trung bình trên 40%, riêng tại PC Bình Thuận là 45%. Để né thuế, bị can Ân chỉ đạo lập hai hệ thống kế toán: một để theo dõi thực tế, một để khai báo với cơ quan thuế.

Hậu quả, Nhà nước thất thu hơn 156 tỷ đồng, trong đó có hơn 48,3 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và hơn 107 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp. Tập đoàn Tuấn Ân còn bị cáo buộc mua bán 1.163 hóa đơn khống của 11 công ty, trị giá lên tới 544 tỷ đồng nhằm hợp thức hóa các khoản kê giá.