Tuấn Ân miền Bắc - đối tác đấu thầu quen mặt của các công ty điện lực trực thuộc EVN

Bộ Công an đang điều tra vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân, Công ty Điện lực Bình Thuận và các đơn vị liên quan.

C03 đã khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 17 bị can, trong đó có ông Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân.

Theo tìm hiểu của VietTimes, Công ty Tuấn Ân Hà Nội - đơn vị thành viên của Tập đoàn Tuấn Ân - với vai trò liên danh hoặc độc lập đã liên tiếp trúng nhiều gói thầu của các công ty điện lực thuộc Tổng công ty điện lực Hà Nội (EVNHANOI). Còn công ty Tuấn Ân miền Bắc là đối tác quen mặt của nhiều công ty điện lực trực thuộc EVN.

Tham gia đấu và trúng thầu ít nhất 242 gói thầu

Theo tìm hiểu, ngoài Công ty TNHH Tuấn Ân Hà Nội, trong hệ sinh thái của Tập đoàn Tuấn Ân còn xuất hiện một cái tên đáng chú ý khác là Công ty TNHH Tuấn Ân miền Bắc. Giống Tuấn Ân Hà Nội, Tuấn Ân miền Bắc cũng đặt trụ sở công ty tại thửa BT3-3 Khu đấu giá Quyền sử dụng đất Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Người đại diện pháp luật của công ty là Huỳnh Ngọc Phương Trinh. Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Tuấn Ân miền Bắc và Tuấn Ân Hà Nội cùng đặt trụ sở tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Dữ liệu của PV cho thấy, Tuấn Ân miền Bắc đã từng tham gia đấu và trúng thầu ít nhất 242 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 1.182,16 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập hơn 45 tỷ đồng và tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh hơn 1.136 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nếu như Tuấn Ân Hà Nội là nhà thầu “quen mặt” tại nhiều gói thầu của các công ty điện lực trực thuộc EVNHANOI, thì Tuấn Ân miền Bắc lại là cái tên thân quen của các đơn vị công ty điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Trúng nhiều gói thầu của các công ty trực thuộc EVN

Tại Công ty Điện lực Nghệ An, theo dữ liệu của VietTimes, ngày 15/12/2023, Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An, chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Bành Hồng Hiển, ký quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị các loại đợt 5 năm 2024, thuộc công trình: I - cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn sau tiếp nhận trên địa bàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; II – Cải tạo các TBA kiểu trong nhà để đảm bảo vận hành an toàn ổn định khu vực huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, nhà thầu trúng thầu gói thầu trên là Liên danh: Tuấn Ân miền Bắc – Công ty TNHH dây và cáp điện Đại Thanh – CTCP cơ điện HAECO, với giá trúng thầu hơn 8,23 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu hơn 8,35 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 8/11/2023, Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An, chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Bành Hồng Hiển, ký quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị các loại đợt 4 năm 2023, thuộc các công trình: I - Cải tạo mạch vòng trung áp khu vực huyện Quỳnh Lưu gồm: Mạch vòng 35kV của ĐZ 371E15.5 và ĐZ 372E15.5 sau TBA 110kV Quỳnh Lưu; II - Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp 22kV sau TBA 110kV Yên Thành (E15.21) giữa ĐZ 476E15.21, ĐZ 477E15.21 theo phương án đa chia - đa nối; III - Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp 22kV sau TBA 110kV Yên Thành (E15.21) giữa ĐZ 472E15.21, ĐZ 474E15.21 theo phương án đa chia - đa nối.

Theo đó, Liên danh: Tuấn Ân miền Bắc – CTCP Thiết bị điện Hàn Quốc – CTCP điện công nghiệp Hà Nội, trúng thầu với giá hơn 10,34 tỷ đồng; giá dự toán hơn 10,48 tỷ đồng.

Giám đốc Điện lực Thanh Hóa phê duyệt gói thầu giá trị hơn 6,6 tỷ đối với Công ty Tuấn Ân miền Bắc.

Tại Công ty Điện lực Thanh Hóa, ngày 7/11/2023, PGĐ Công ty điện lực Thanh Hoá, chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Nghiêm Đình Sơn ký quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị, dự án chống quá tải, giảm tổn thất lưới điện hạ áp Điện lực Nghi Sơn; chống quá tải, giảm tổn thất lưới điện hạ áp Điện lực Hậu Lộc; chống quá tải, giảm tổn thất lưới điện hạ áp Điện lực Thạch Thành.

Theo đó, Liên danh: Tuấn Ân miền Bắc – Công ty TNHH dây và cáp điện Đại Thanh – CTCP thiết bị điện MBT, trúng thầu với giá hơn 6,26 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu hơn 6,28 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 7/11/2023, PGĐ Công ty điện lực Thanh Hoá, chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Nghiêm Đình Sơn ký quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu: Mua sắm thiết bị, thuộc dự án Chống quá tải, giảm tổn thất lưới điện hạ áp Điện lực Yên Định; chống quá tải, giảm tổn thất lưới điện hạ áp Điện lực Bá Thước; chống quá tải, giảm tổn thất lưới điện hạ áp Điện lực Thiệu Hoá; chống quá tải, giảm tổn thất lưới điện hạ áp Điện lực Thường Xuân; chống quá tải, giảm tổn thất lưới điện hạ áp Điện lực Vĩnh Lộc; chống quá tải, giảm tổn thất lưới điện hạ áp Điện lực Hoằng Hoá.

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh: Tuấn Ân miền Bắc - CTCP thiết bị điện MBT – CTCP Vintec Group – Công ty TNHH dây và cáp điện Trường Thịnh, với giá trúng thầu hơn 9,01 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu hơn 9,03 tỷ đồng.

Ngày 2/10/2023, PGĐ Công ty điện lực Thanh Hoá, chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Nghiêm Đình Sơn ký quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị, thuộc dự án: Chống quá tải, giảm tổn thất lưới điện hạ áp Điện lực Quan Hóa; Chống quá tải, giảm tổn thất lưới điện hạ áp Điện lực Quan Sơn; Chống quá tải, giảm tổn thất lưới điện hạ áp Điện lực Mường Lát; Chống quá tải, giảm tổn thất lưới điện hạ áp Điện lực Triệu Sơn; Chống quá tải, giảm tổn thất lưới điện hạ áp Điện lực Đông Sơn; Chống quá tải, giảm tổn thất lưới điện hạ áp Điện lực Quảng Xương.

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh: Tuấn Ân miền Bắc – Công ty TNHH Thành Minh MTC – Công ty TNHH dây và cáp điện Đại Thanh, trúng thầu với giá hơn 4,85 tỷ đồng; giá dự toán hơn 4,89 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 19/12/2022, PGĐ Công ty điện lực Thanh Hoá, chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Lê Thành Bình, ký quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu: Mua sắm các loại VTTB cho SCL lưới điện trung, hạ áp năm 2023 - Điện lực Bá Thước, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Như Thanh, Quan Hóa, Mường Lát (TH22-28). Theo đó, Liên danh: Tuấn Ân miền Bắc – CTCP Công nghiệp Đông Hưng – Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân, trúng thầu với giá hơn 7,21 tỷ đồng; giá gói thầu hơn 7,44 tỷ đồng.

Cách đó chỉ đúng 1 ngày (ngày 18/12/2023), liên danh các nhà thầu có sự góp mặt của Tuấn Ân miền Bắc cũng được “chọn mặt gửi vàng” tại Gói thầu: Mua sắm các loại VTTB cho SCL lưới điện trung, hạ áp năm 2023 - Điện lực Hoằng Hóa, Bỉm Sơn, Như Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định, Hậu Lộc, Nga Sơn, Nghi Sơn (TH22-30). Giá trúng thầu hơn 6,69 tỷ đồng; giá gói thầu hơn 6,78 tỷ đồng.

Công ty Điện lực Phú Thọ phê duyệt kết quả lựa chọn liên danh có liên quan Tuấn Ân làm nhà thầu.

Tại Công ty Điện lực Phú Thọ, ngày 4/4/2023, Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ, chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Nguyễn Quang Lâm ký quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị, thuộc Công trình:Chống quá tải, giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng, cải thiện chất lượng điện áp lưới điện hạ áp khu vực huyện Thanh Ba, Đoan Hùng, Hạ Hòa năm 2023.

Theo đó, Liên danh: Tuấn Ân miền Bắc - Công ty TNHH dây và cáp điện Đại Thanh – CTCP chế tạo điện cơ Hà Nội – CTCP cơ điện HAECO, với giá trúng thầu hơn 5,62 tỷ đồng; giá gói thầu hơn 5,90 tỷ đồng.

Ngày 21/3/2023, Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ, chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Nguyễn Quang Lâm ký quyết định lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị thuộc Công trình: I - Chống quá tải, giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng, cải thiện chất lượng điện áp lưới điện hạ áp khu vực huyện Cẩm Khê, Yên Lập năm 2023; II - Chống quá tải, giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng, cải thiện chất lượng điện áp lưới điện hạ áp khu vực huyện Tam Nông, Thanh Thủy năm 2023; III - Nâng cao năng lực truyền tải mạch vòng 35kV giữa lộ 371 trạm 110kV Phố Vàng và lộ 375 trạm 110kV Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Liên danh nhà thầu trúng thầu là: Tuấn Ân miền Bắc - Công ty TNHH dây và cáp điện Thăng Long – CTCP chế tạo điện cơ Hà Nội – CTCP cơ điện HAECO, với giá trúng thầu hơn 9,41 tỷ đồng; giá gói thầu hơn 9,93 tỷ đồng.

Ngày 28/2/2023, Phó giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ, chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Phạm Văn Chúc, ký quyết định lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu MSHH31: Cung cấp vật tư, thiết bị công trình Xuất tuyến 35kV lộ 375 trạm 110kV Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh: Tuấn Ân miền Bắc - Công ty TNHH dây và cáp điện Thăng Long. Giá trúng thầu hơn 1,93 tỷ đồng; giá gói thầu hơn 2,04 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 14/1/2023, Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ, chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Nguyễn Quang Lâm ký quyết định lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu: Mua sắm VTTB phục vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty Điện lực Phú Thọ. Trong vai trò liên danh cùng 5 nhà thầu khác, Tuấn Ân miền Bắc trúng gói thầu này với giá hơn 20,24 tỷ đồng; giá dự toán hơn 20,60 tỷ đồng.

(Còn nữa)