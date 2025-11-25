Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Khoa học - Công nghệ

NEAC chuyển đổi hạ tầng Root CA quốc gia, nâng tầm chữ ký số

Anh Lê
Anh Lê
Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) chính thức khởi tạo chứng thư gốc mới cho Root CA quốc gia, chuẩn hóa hạ tầng, nâng cao an toàn và tính pháp lý cho chữ ký số Việt Nam. Quy trình minh bạch, ổn định và không gián đoạn dịch vụ.

NEAC tạo bước chuyển đổi hạ tầng kỹ thuật then chốt để đồng bộ với tên gọi mới của Bộ Khoa học và Công nghệ sau quá trình sáp nhập.
NEAC tạo bước chuyển đổi hạ tầng kỹ thuật then chốt để đồng bộ với tên gọi mới của Bộ Khoa học và Công nghệ sau quá trình sáp nhập.

Ngày 25/11, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức Lễ tạo khóa và cấp chứng thư chữ ký số gốc cho Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử quốc gia (Root CA) theo tên Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sự kiện đánh dấu một bước chuyển đổi kỹ thuật quan trọng, nhằm đồng bộ với tên gọi cơ quan chủ quản sau khi các cơ quan quản lý được sáp nhập và thống nhất tên mới là Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây cũng là bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật nền tảng, đáp ứng các yêu cầu pháp lý mới về giao dịch điện tử, chữ ký số và dịch vụ tin cậy trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.

Việc khởi tạo chứng thư chữ ký số gốc mang tên Bộ Khoa học và Công nghệ được thực hiện nhằm chuẩn hóa thông tin định danh của Root CA quốc gia sau sáp nhập, bảo đảm tính pháp lý và chính danh của tổ chức cung cấp chứng thực điện tử Nhà nước. Qua đó, NEAC tiếp tục duy trì mức độ tin cậy cao cho các hạ tầng, hệ thống đang sử dụng chữ ký số trong hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Cùng với chứng thư gốc mới, Root CA quốc gia cũng tự cấp bốn chứng thư chữ ký số cho bốn loại hình dịch vụ theo khuôn khổ pháp lý về dịch vụ tin cậy, gồm: Chữ ký số theo mô hình USB Token; chữ ký số theo mô hình ký số từ xa; chữ ký số trên thiết bị di động; và chứng thư cho dịch vụ dấu thời gian. Các chứng thư được công bố công khai phục vụ tra cứu và đối soát.

Lễ tạo khóa diễn ra tại Trung tâm dữ liệu chính của NEAC. Toàn bộ quy trình được thực hiện nghiêm ngặt theo ba vai trò độc lập: Quản trị - Vận hành - Chứng kiến, với đầy đủ các bước ghi nhận, xác nhận, lập biên bản và ghi hình để bảo đảm minh bạch, sẵn sàng phục vụ kiểm toán và giám sát kỹ thuật.

Hệ thống Root CA quốc gia sử dụng giải pháp công nghệ và quản lý vòng đời chứng thư đạt tiêu chuẩn quốc tế, hỗ trợ các thuật toán mã hóa mạnh như RSA và ECDSA, sẵn sàng mở rộng phù hợp với nhu cầu và xu hướng công nghệ trong tương lai. Các khóa mã hóa độ dài 4096 bit bảo đảm an toàn dữ liệu ở mức cao, đồng thời hệ thống cũng được thiết kế để sẵn sàng hỗ trợ các thuật toán và độ dài khóa mới hơn khi cần, phù hợp chuẩn quốc tế và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Theo NEAC, việc đưa chứng thư chữ ký số gốc mới vào sử dụng không làm gián đoạn các dịch vụ hiện hành.

Chứng thư chữ ký số gốc cũ vẫn có hiệu lực và các chứng thư chữ ký số của các Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng được cấp bởi chứng thư chữ ký số gốc cũ vẫn tiếp tục được sử dụng, duy trì cho đến khi hết hạn, bảo đảm các chuỗi chứng thư chữ ký số đã cấp cho cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân vận hành bình thường.

Trên cơ sở chứng thư chữ ký số gốc mới, NEAC sẽ từng bước cấp phát chứng thư chữ ký số cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy để cung cấp dịch vụ.

Bộ Khoa học và Công nghệ Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia Chữ ký số
