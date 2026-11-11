Cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai: "Chú ký đi, tôi chịu trách nhiệm"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án xảy ra tại tỉnh Đồng Nai, Công ty CP Free Land và các đơn vị liên quan.

Trong đó, ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trước đó, ông Đinh Quốc Thái đã bị phạt 9 năm tù trong vụ án của Công ty AIC).

Vũ Minh Lý - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Free Land, bị cáo buộc phạm các tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Trốn thuế”.

Cấp dưới của bị can Lý là Nguyễn Thị Hương Duyên- Trưởng phòng tài chính Công ty Free Land, bị đề nghị truy tố tội “Trốn thuế”...

Theo kết luận, năm 2011, UBND tỉnh Đồng Nai (nay là TP Đồng Nai) có chủ trương cho phép đơn vị đầu tư dự án đường Vành đai 3 khai thác quỹ đất khoảng 125ha tại huyện Nhơn Trạch để có nguồn tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Biết việc này, bị can Lý đến gặp ông Đinh Quốc Thái, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh, xin cho liên danh của mình được thực hiện dự án Vành đai 3. Ông Thái đồng ý, chỉ đạo Phan Thị Mỹ Thanh và Võ Thanh Nhuận tạo điều kiện giúp đỡ bị can Lý.

Tháng 5/2014, ông Thái ký văn bản xin ý kiến Thủ tướng về việc chuyển hơn 66ha đất trồng lúa trong phạm vi 125ha nói trên. Trong khi chưa được Thủ tướng chấp thuận, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp liên quan Vũ Minh Lý được thực hiện dự án. Cơ quan điều tra xác định, đây là văn bản chỉ định chủ đầu tư.

Năm 2016, Vũ Minh Lý đổi chủ đầu tư dự án sang Công ty Free Land và đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận. Năm 2017, Phó chủ tịch tỉnh là bị can Trần Văn Vĩnh gửi văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc này.

Cũng trong năm 2017, Thủ tướng có văn bản chấp thuận đầu tư nhưng không xác định chủ đầu tư là công ty nào.

Song ông Đinh Quốc Thái vẫn chỉ đạo Phó Chủ tịch Trần Văn Vĩnh nội dung “Thủ tướng đã đồng ý”, yêu cầu ký phê duyệt quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch 1/500.

Ông Đinh Quốc Thái. Ảnh: TTXVN.

Kết luận điều tra nêu ông Thái khi đó nói với cấp phó của mình: “Chú ký đi, quy hoạch 1/500 chỉ để người ta làm thủ tục. Chú ký đi tôi chịu trách nhiệm”.

Do vậy, Công ty Free Land được làm chủ đầu tư dự án dù không qua đấu thầu, sai quy định của pháp luật. Theo giám định, việc này gây thiệt hại cho ngân sách hơn 117 tỷ đồng.

Đổi lại, Vũ Minh Lý chi hàng chục tỷ đồng “cảm ơn” các lãnh đạo, quan chức tại Đồng Nai.

Theo điều tra, giai đoạn 2020 – 2025, ông Lý còn chỉ đạo nhân viên là bị can Nguyễn Thị Hương Duyên mua 80 hóa đơn khống để kê khai rồi trốn đóng hơn 14 tỷ đồng tiền thuế.

Tổng thiệt hại ở cả 2 hành vi phạm tội là hơn 131 tỷ đồng. Đến nay, bị can Vũ Minh Lý đã khắc phục tổng cộng hơn 317 tỷ đồng. Ngoài ra, các quan chức Đồng Nai cũng tự nguyện nộp lại tiền nhận hối lộ, hưởng lợi bất chính.

Tại cơ quan điều tra, ông Đinh Quốc Thái thừa nhận việc chấp thuận cho Liên danh Cửu Long - Hamico làm chủ đầu tư thực hiện dự án không qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là trái quy định pháp luật.

Tuy nhiên, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai không thừa nhận đã chỉ đạo, tác động đến bà Phan Thị Mỹ Thanh, ông Võ Thanh Nhuận và ông Trần Văn Vĩnh để chỉ định Công ty Free Land làm chủ đầu tư dự án.

Ông Thái cũng không thừa nhận việc nhận 350 triệu đồng từ Vũ Minh Lý vào các dịp lễ, Tết.

Theo cơ quan điều tra, sai phạm trong việc lựa chọn chủ đầu tư không qua đấu thầu, giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất và xác định tiền sử dụng đất tại dự án đã gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước hơn 117 tỷ đồng.

Ngoài ông Thái, các cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai gồm Phan Thị Mỹ Thanh, Trần Văn Vĩnh, Võ Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng cùng một số cựu cán bộ sở, ngành cũng bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cơ quan điều tra xác định Vũ Minh Lý giữ vai trò chủ mưu trong hành vi đưa hối lộ và các sai phạm liên quan dự án.