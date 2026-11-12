Trà Dáng Sen bị yêu cầu ngừng bán trên Shopee, Lazada do vi phạm

Sản phẩm được quảng cáo có công dụng giảm cân. Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các sàn gỡ bỏ thông tin, đồng thời đề nghị kiểm tra doanh nghiệp sản xuất và phân phối.

Do vi phạm, trà Dáng Sen bị yêu cầu ngừng bán trên Shopee, Lazada. Ảnh chụp trên Lazada.

Chiều 12/11, ông Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết qua công tác hậu kiểm, Cục phát hiện sản phẩm thực phẩm Dáng Sen đang được quảng cáo và kinh doanh trên Facebook, Shopee và Lazada với thông tin có công dụng giảm cân, nhưng chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Vì thế, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề nghị thông báo tới các sàn thương mại điện tử và gian hàng kinh doanh trên Shopee, Lazada yêu cầu ngừng kinh doanh sản phẩm Dáng Sen, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật.

Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đề nghị gỡ bỏ thông tin quảng cáo, kinh doanh sản phẩm Dáng Sen trên Facebook và xử lý theo quy định nếu có vi phạm.

Đáng chú ý, trong văn bản gửi Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên, Cục An toàn thực phẩm đã nêu rõ đơn vị sản xuất và phân phối sản phẩm.

Theo đó, Dáng Sen được sản xuất tại Công ty CP Đầu tư thương mại XNK Thái Hưng, địa chỉ thửa đất số 10, tờ bản đồ số 19, thôn Bến Hiệp, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên; đơn vị phân phối là Công ty TNHH Nam Y Đường, địa chỉ 13H1 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội khẩn trương xác minh, kiểm tra hoạt động kinh doanh, quảng cáo thực phẩm Dáng Sen tại Công ty TNHH Nam Y Đường và xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Đối với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên, Cục đề nghị khẩn trương xác minh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo sản phẩm tại Công ty CP Đầu tư thương mại XNK Thái Hưng và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Cả hai đơn vị phải gửi kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 30/11/2026.

Cùng với việc yêu cầu xử lý riêng đối với sản phẩm Dáng Sen, Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Shopee và Lazada khẩn trương rà soát hoạt động kinh doanh, giao dịch điện tử các sản phẩm thực phẩm chức năng; chỉ kinh doanh những sản phẩm đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.

Cục cũng yêu cầu hai sàn ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm Dáng Sen và báo cáo về Cục trước ngày 20/11/2026.