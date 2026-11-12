Giá xăng dầu giảm mạnh, xăng E10 còn 19.845 đồng/lít

Kể từ 15h00 ngày 12/11, xăng E10RON95-III được quy định bán không cao hơn 19.845 đồng/lít, giảm 1.311 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Ngày 12/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Phương án trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ ngân sách nhà nước để điều hành giá xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính áp dụng mức chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam theo Văn bản số 18066/BTC-QLG ngày 10/11/2026 của Bộ Tài chính, thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2998 ngày 12/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Cụ thể, đối với quỹ bình ổn giá xăng dầu, nhà nước sẽ trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước): Xăng sinh học: 600 đồng/lít; Dầu điêzen: 0 đồng/lít; Dầu madút: 1.000 đồng/kg.

Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước): Xăng sinh học: 0 đồng/lít; Dầu điêzen: 0 đồng/lít; Dầu madút: 0 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 không cao hơn 19.399 đồng/lít, giảm 1.499 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Xăng E10RON95-III không cao hơn 19.845 đồng/lít, giảm 1.311 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.822 đồng/lít, giảm 1.874 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.742 đồng/kg, giảm 2.263 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Mức giá trên được áp dụng từ 15h00 ngày 12/11/2026.

Nguồn: Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.