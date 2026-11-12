Chính phủ sẽ phát hành trái phiếu, huy động vốn tín dụng, thu hút đầu tư tư nhân

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết để đạt mục tiêu tăng trưởng 10%, Chính phủ sẽ có giải pháp tăng cường nguồn lực, phát triển thị trường vốn trung, dài hạn.

Chiều 12/11, trình bày báo cáo giải trình về một số vấn đề cử tri, nhân dân và đại biểu Quốc hội quan tâm tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh những kết quả cho thấy nền kinh tế tăng trưởng mạnh, thực chất trên nền tảng kinh tế vĩ mô được giữ vững.



Thủ tướng cho biết qua báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, ý kiến đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước đã có nhiều phân tích, đánh giá, đóng góp sâu sắc, trách nhiệm về các nội dung phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Về kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, củng cố nền tảng vĩ mô, Thủ tướng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp giảm chi phí đầu vào, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp như tiếp tục giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026; gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất; duy trì mức thuế đối với xăng dầu ở mức 0%; giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng xuống 0%; giảm 2% giá điện; triển khai giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong năm 2026, 2027. Tổng số giảm thu ngân sách dự kiến khoảng 256, 7 nghìn tỷ đồng trong năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trình bày báo cáo giải trình về một số vấn đề cử tri, nhân dân và đại biểu Quốc hội quan tâm tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh : VGP.

Cùng với đó, Chính phủ điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, góp phần ổn định tỷ giá và giá trị đồng tiền; giảm 1,5-2% lãi suất cho vay đối với sản xuất kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. Điều hành chặt chẽ giá các mặt hàng Nhà nước quản lý, không tăng giá dịch vụ y tế trong năm 2026. Quyết liệt chỉ đạo xử lý nghiêm sai phạm, cải cách một số lĩnh vực thiết yếu như xăng, dầu, điện, y tế, nông nghiệp để giảm chi phí đầu vào của nền kinh tế, tăng năng suất, đồng thời giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, bước đầu đã có kết quả.

Nhờ các giải pháp đồng bộ, CPI 10 tháng được kiểm soát ở mức 4,57% trong bối cảnh giá năng lượng và nhiều loại nguyên vật liệu trên thế giới tăng mạnh.

Về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ tăng trưởng, Thủ tướng cho biết Chính phủ tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho đầu tư công, đầu tư tư nhân, tín dụng ngân hàng và thu hút vốn đầu tư nước ngoài; đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ.

Theo số liệu cập nhật, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1%; thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt khoảng 2,44 triệu tỷ đồng, bằng gần 96,4% dự toán và tăng 11% so với cùng kỳ. Giải ngân đầu tư công đạt gần 708,6 nghìn tỷ đồng, bằng 74,1% kế hoạch. Vốn FDI đăng ký đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74%; vốn thực hiện đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1%. Kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu vượt 1.000 tỷ USD.

Những kết quả trên cho thấy rõ sự tăng trưởng mạnh, thực chất của nền kinh tế trên nền tảng kinh tế vĩ mô được giữ vững", Thủ tướng nhấn mạnh.



Cùng với tăng trưởng kinh tế, Chính phủ tiếp tục triển khai các chính sách an sinh xã hội. Trong 10 tháng đã chi khoảng 578 nghìn tỷ đồng cho y tế, giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội. Từ ngày 1/7/2026, lương cơ sở tăng 8%; phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%; mở rộng và nâng mức phụ cấp cho nhân viên y tế, giáo viên. Mở rộng đối tượng hưởng và nâng phụ cấp đối với giáo viên; hiện một số địa phương đã thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông và Chính phủ xác định mục tiêu phấn đấu triển khai trên phạm vi toàn quốc từ năm 2028-2029, sớm 1 năm so với kế hoạch; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho y tế và giáo dục.

Trên cơ sở các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Quốc hội, Chính phủ sẽ khẩn trương ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2027; xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và cơ quan thực hiện.

Ưu tiên các ngành, lĩnh vực mới như năng lượng, vật liệu, điện tử, bán dẫn

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10%, năm 2027 cần huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 36-38% GDP, tương đương 6-6,4 triệu tỷ đồng. Chính phủ sẽ tập trung tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi, phát hành trái phiếu, huy động vốn tín dụng, thu hút đầu tư tư nhân, FDI và phát triển thị trường vốn trung, dài hạn.

Để đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, Chính phủ tập trung chỉ đạo xây dựng kịch bản tăng trưởng, giao nhiệm vụ, tiến độ cụ thể, chi tiết cho bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước; ưu tiên trọng tâm phát triển 3 lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế gắn với tạo đột phá trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Để đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, Chính phủ tập trung chỉ đạo xây dựng kịch bản tăng trưởng, giao nhiệm vụ, tiến độ cụ thể, chi tiết cho bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước; ưu tiên trọng tâm phát triển 3 lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế gắn với tạo đột phá trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cụ thể: Ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, các ngành, lĩnh vực mới như năng lượng, vật liệu, điện tử, bán dẫn. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát thải thấp; liên kết sản xuất với chế biến sâu, tiêu thụ, xuất khẩu. Phát triển mạnh du lịch, logistics; kích cầu tiêu dùng; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; cắt giảm khâu trung gian và chi phí lưu thông.

Thúc đẩy chuyển đổi số thực chất trong quản trị nhà nước, dịch vụ công, nâng cao năng lực điều hành của chính quyền địa phương; đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, liên kết Nhà nước - doanh nghiệp - viện/trường, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành động lực chủ yếu cho tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển và thúc đẩy các ngành kinh tế mới.