Hai siêu tàu chở dầu trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz, dầu Brent tăng cao

Hai siêu tàu chở dầu được cho là đã trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz khi tìm cách đi qua tuyến hàng hải mà Iran tuyên bố phải được cấp phép. Diễn biến mới làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu, trong lúc giá dầu Brent tăng lên mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 5.

Hai siêu tàu chở dầu, mỗi chiếc vận chuyển khoảng 1 triệu thùng dầu thô, được cho là đã trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz hôm 17/10, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục làm gián đoạn hoạt động vận tải biển trong khu vực.

Theo thông tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cung cấp cho RT, hai tàu gặp nạn khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz mà không được Tehran cấp phép, đồng thời đã tắt các hệ thống phát tín hiệu định vị.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, tổng lượng dầu thô trên hai tàu vào khoảng 2 triệu thùng.

Các sự cố xảy ra giữa làn sóng tấn công nhằm vào tàu chở dầu và tàu hàng trong khu vực những tuần gần đây, khi đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn đình trệ, còn căng thẳng song phương chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hai tàu chở dầu gặp nạn khi đi qua eo biển Hormuz

Văn phòng Quan hệ công chúng của IRGC cho biết, một tàu chở dầu được cho là đã trúng thủy lôi vào sáng 17/10. Tàu thứ hai bị vô hiệu hóa sau khi vụ nổ do thủy lôi gây ra làm hư hại phòng máy.

Theo IRGC, trước khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz, cả hai tàu đều đã tắt hệ thống định vị và radar, đồng thời sử dụng các tuyến hàng hải không được Tehran cho phép.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi một tàu container bị chìm tại tuyến hàng hải chiến lược này. Tehran cho rằng con tàu gặp nạn do trúng thủy lôi. Toàn bộ 21 thành viên thủy thủ đoàn đã thoát nạn an toàn.

Iran yêu cầu tàu thuyền xin phép khi qua eo biển

Iran yêu cầu tất cả tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz phải xin giấy phép từ cơ quan quản lý hàng hải mới được thành lập của nước này. Cơ quan này ra đời vào tháng 5 nhằm chính thức hóa quyền kiểm soát của Tehran đối với tuyến đường thủy chiến lược.

Trong khi đó, Mỹ cũng đã tấn công các tàu thương mại trong khuôn khổ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, được Washington áp đặt hồi tháng 7 sau khi đàm phán với Tehran đổ vỡ.

Tuần trước, lực lượng Mỹ vô hiệu hóa tàu chở hàng rời Ocean Molica treo cờ Panama tại vịnh Oman, sau khi cáo buộc con tàu tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), kể từ tháng 7, lực lượng Mỹ đã phá hủy 10 tàu chở dầu bị cho là có liên hệ với IRGC.

Gián đoạn tại Hormuz đẩy giá năng lượng tăng cao

Giao tranh đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz. Trước khi chiến tranh nổ ra, tuyến hàng hải này đảm nhiệm khoảng một phần tư lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu.

Những gián đoạn tại đây góp phần đẩy giá năng lượng trên thế giới tăng cao.

Dầu Brent chốt phiên ngày 16/10 ở mức 109,86 USD/thùng, tăng 3,7% và ghi nhận mức giá đóng cửa cao nhất kể từ tháng 5.

Theo RT