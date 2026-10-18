Paris hỗn loạn vì biểu tình giá sinh hoạt, đám đông đeo mặt nạ vét sạch cửa hàng

Các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tại Pháp biến thành bạo lực, với những nhóm người đeo mặt nạ đập phá cửa hàng, lấy đi hàng hóa trên khắp Paris. Thủ tướng Sébastien Lecornu cho biết 1.200 người đã bị bắt giữ và 150 cảnh sát bị thương.

Hàng loạt người đàn ông đeo mặt nạ đập vỡ cửa kính, phá cửa cuốn và lấy đi kính râm, quần áo, trang sức cùng thực phẩm khi làn sóng phẫn nộ vì chi phí sinh hoạt leo thang ngày càng dữ dội.

Đập vỡ cửa kính, giật lấy các thùng hàng rồi tràn vào những cửa tiệm trên khắp thủ đô Paris, những người tham gia hôi của gần như không gặp sự ngăn cản nào từ lực lượng chức năng hôm thứ Bảy, khi các cuộc biểu tình trên toàn nước Pháp chuyển thành bạo lực.

Những đám đông đàn ông mặc áo trùm đầu đen, che kín mặt kéo giật cửa cuốn kim loại của các cửa hàng cho đến khi chúng bật tung, sau đó vét hàng hóa trên kệ, từ thuốc lá, kính râm, quần áo, trang sức đến thực phẩm.

Bạo lực bùng phát trong bối cảnh hàng trăm nghìn người biểu tình tập trung trên khắp nước Pháp để phản đối chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Các cuộc xuống đường diễn ra sau nhiều tuần biểu tình của sinh viên, làm gia tăng bất ổn chính trị khi cuộc bầu cử tổng thống Pháp chỉ còn sáu tháng nữa sẽ diễn ra.

Những người hôi của bước ra khỏi một siêu thị với các túi đầy bánh ngọt, nước ép trái cây và đồ uống có cồn.

Từ một cửa hàng trang sức nhỏ bên kia đường, họ lấy đi những chiếc đồng hồ cổ. Ở một góc phố, toàn bộ giá trưng bày kính râm biến mất.

Bên trong các cửa hàng, họ tìm đến máy tính tiền rồi đập mạnh xuống sàn. Có lúc, hành động này chỉ giúp họ phát hiện chiếc máy đã trống rỗng.

Một chiếc xe bốc cháy trong cuộc biểu tình ở Paris hôm thứ Bảy. Ảnh: Xinhua.

Ngồi trên khu vực bàn ghế ngoài trời sát vỉa hè cùng một đồng nghiệp, Alma, giáo viên mỹ thuật 38 tuổi, cho biết cô “chưa bao giờ chứng kiến điều gì như thế này”.

Hai người đã tham gia một cuộc tuần hành không thành công trước đó trong ngày, với mục tiêu tiến đến Điện Élysée, nơi ở của Tổng thống Pháp. Dù vậy, họ nói mình vẫn “hiểu” sự nổi dậy của đám đông.

Bạo lực bắt đầu ở khu vực bên lề các cuộc tuần hành tại Paris và những thành phố khác. Theo Bộ Nội vụ Pháp, tổng cộng 550.000 người đã tham gia biểu tình.

Trong khi đó, Tổng Liên đoàn Lao động Pháp (CGT), một trong những tổ chức tham gia các cuộc xuống đường, ước tính số người biểu tình lên tới 800.000.

Cảnh sát sử dụng hơi cay và vòi rồng để đối phó với những người biểu tình ném vật thể và bắn pháo hoa về phía lực lượng chức năng.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu lên án tình trạng “bạo lực với cường độ cực đoan”. Cuối ngày thứ Bảy, ông cho biết 1.200 người đã bị bắt giữ và 150 cảnh sát bị thương.

Người biểu tình đối đầu với lực lượng cảnh sát ở Paris hôm 17/7. Ảnh: Xinhua.

Thị trưởng Paris Emmanuel Grégoire cho biết nhiều tuyến phố trong thủ đô “đã bị tàn phá”, đồng thời nhấn mạnh cần phân biệt giữa quyền biểu tình — một quyền “cơ bản” — với hành vi bạo lực “không thể chấp nhận”.

“Tôi hiểu vì sao mọi người có thể tức giận, nhưng theo tôi, phá hoại tài sản cũng không sao, miễn là chúng ta không gây tổn thương thể chất cho bất kỳ ai”, Alma nói.

Các nhà hàng, khách sạn và tòa nhà dân cư phần lớn không bị ảnh hưởng. Điều này tạo nên khung cảnh tương phản kỳ lạ: Người dân Paris vẫn tận hưởng bữa trưa thứ Bảy quen thuộc cùng bạn bè, trong khi bên ngoài, đám đông gây ra cảnh hỗn loạn.

Người dân địa phương theo dõi những gì đang diễn ra từ bên trong căn hộ, nơi họ được an toàn hơn trước cảnh tượng ngoài đường.

“Thật khó tin”, Jules, một công chức 29 tuổi, nói.

“Hẳn họ phải tích tụ sự tức giận rất sâu sắc. Đó là một bộ phận xã hội cảm thấy mình không được hòa nhập”.

Dù ủng hộ quyền biểu tình, Jules cho rằng những người hôi của đang “phá hoại chính mục tiêu của họ”.

“Cứ nhìn tình trạng con phố này mà xem”, anh nói.

Gần quảng trường Place de la République nổi tiếng ở trung tâm Paris, kính vỡ và các mảnh vỡ nằm ngổn ngang trên đường. Một đống xe đạp đang cháy nhả ra những cuộn khói dày đặc.

Lực lượng thực thi pháp luật không còn hiện diện tại khu vực này sau những cuộc đụng độ với người biểu tình trước đó trong ngày.

Theo SCMP