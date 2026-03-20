Những thành tựu phẫu thuật tạo hình sau 35 năm

Sau 35 năm phát triển, Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình Trường Đại học Y Hà Nội đã vươn lên thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu, ghi dấu bằng nhiều kỹ thuật tiên tiến, đóng góp quan trọng cho chăm sóc sức khỏe và hội nhập y học quốc tế.

Sáng 20/3, Trường Đại học Y Hà Nội (ĐHYHN) tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập bộ môn Phẫu thuật Tạo hình và hội nghị khoa học quốc tế với chủ đề “35 năm – Kiến tạo giá trị, kết nối tri thức, lan tỏa đam mê”.

Nhìn lại hành trình phát triển, GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐHYHN, nhấn mạnh sự ra đời của bộ môn cách đây hơn 3 thập kỷ là một quyết định mang tầm nhìn chiến lược.

Trong bối cảnh ngành y tế còn nhiều khó khăn, việc đặt nền móng cho một chuyên ngành còn rất mới mẻ đã thể hiện tầm nhìn xa và sự dấn thân của các thế hệ đi trước, đặc biệt là GS Nguyễn Huy Phan, người sáng lập và dẫn dắt bộ môn từ những ngày đầu.

GS Nguyễn Hữu Tú đánh giá cao thành tựu của bộ môn Phẫu thuật tạo hình

Phẫu thuật tạo hình đã dần khẳng định vai trò quan trọng trong điều trị, phục hồi chức năng và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Qua 35 năm, bộ môn đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những đơn vị có quy mô và ảnh hưởng lớn trong đào tạo và nghiên cứu của Trường.

Theo GS Nguyễn Hữu Tú, đây là một bộ môn “trẻ nhưng khỏe”, có tốc độ phát triển nhanh và đóng góp rõ nét cho hệ thống y tế.

Phẫu thuật tạo hình ngày nay đã trở thành nhu cầu thiết yếu, gắn bó chặt chẽ với hầu hết các lĩnh vực lâm sàng, từ tái tạo sau chấn thương, ung thư đến can thiệp thẩm mỹ và cải thiện chất lượng sống. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được triển khai hiệu quả, như vi phẫu tái tạo phần mềm, tái tạo vú bằng vạt tự thân, phẫu thuật dị tật bẩm sinh hay ứng dụng vạt ALT trong tạo hình, giúp nâng cao chất lượng điều trị, giảm biến chứng và cải thiện thẩm mỹ cho người bệnh.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, bộ môn Phẫu thuật Tạo hình và Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Hà Nội đã tổ chức hội nghị khoa học quốc tế với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu đến từ Pháp, Mỹ, Nhật, Đài Loan (Trung Quốc), Việt Nam …

Các phiên thảo luận phản ánh rõ xu hướng phát triển hiện đại của chuyên ngành phẫu thuật tạo hình, với việc giới thiệu hàng loạt tiến bộ kỹ thuật tiên tiến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ và châu Âu, từ vi phẫu vạt tự do, công nghệ 3D đến các ứng dụng thực tế ảo trong lập kế hoạch phẫu thuật...