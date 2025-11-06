Nhiều quý ông hồi sinh “bản lĩnh phái mạnh” nhờ tiến bộ vượt bậc trong Nam học – Y học giới tính

Có không ít người đàn ông mang nỗi mặc cảm suốt hàng chục năm vì bệnh lý “khó nói”, nay đã tìm lại niềm tin và hạnh phúc nhờ những tiến bộ vượt bậc trong Nam học – Y học giới tính tại Việt Nam.

Từ mặc cảm đến tự tin sống

Ở tuổi 38, đang thời kỳ sung sức, ông Nguyễn Văn L. (Hà Nội) bất ngờ rơi vào cảnh “trên bảo dưới không nghe”. Bị rối loạn cương dương khiến ông sống trong mặc cảm và dần khép mình. Không dám chia sẻ với vợ, ông chọn cách đi làm xa để né tránh. Rồi, vợ chồng chia tay. 22 năm ròng, ông sống trong bi kịch thầm lặng.

“Tôi đã đến các bệnh viện để điều trị bằng thuốc nhưng tình hình không cải thiện. Bác sĩ khuyên mổ, nhưng ở 2 bệnh viện (BV), họ báo chi phí 300–500 triệu đồng khiến tôi tuyệt vọng vì không đủ khả năng. Khi biết đến BV Đại học Y Hà Nội (BV ĐHYHN) với chi phí phù hợp, tôi mới quyết tâm” – Ông L chia sẻ với VietTimes.

PGS.TS Nguyễn Hoài Bắc (phải) mổ vi phẫu tìm tinh trùng và nối ống dẫn tinh mào tinh

Tháng 7/2025, ông L được PGS.TS Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính BV ĐHYHN, chuyên gia hàng đầu về nam học, trực tiếp phẫu thuật cấy ghép thể hang nhân tạo. Sau 5 ngày, ông được xuất viện.

“Thật bất ngờ khi chỉ hai tháng sau, chức năng đàn ông trở lại bình thường. Tôi thấy như mình được sinh ra lần nữa. Giờ tôi tự tin, sống khỏe mạnh, không còn mặc cảm và sẵn sàng chia sẻ với những ai đang tuyệt vọng như tôi từng trải qua, giúp họ tin vào cuộc sống", ông L xúc động nói.

Không riêng ông L, anh Nguyễn Văn D, 32 tuổi, cũng trải qua một hành trình dài đau khổ âm thầm. Suốt 5 năm điều trị hiếm muộn, từ thuốc nam đến IVF, vợ chồng anh vẫn không có kết quả. Đến khi làm kỹ thuật chọc hút tinh trùng, bác sĩ phát hiện anh không có tinh trùng trong tinh dịch. Cánh cửa làm cha tưởng như khép lại.

Nhưng với kỹ thuật MicroTESE – vi phẫu tìm tinh trùng trong tinh hoàn - anh D. đã được các bác sĩ Khoa Nam học và Y học giới tính BV ĐHYHN tạo nên một “phép màu”: Bác sĩ tìm được những tinh trùng khỏe mạnh, mở ra cơ hội thụ tinh thành công.

Hôm nhận tin vợ mang thai, anh D. không kìm được nước mắt: “Tôi không ngờ có ngày mình được làm bố. Nếu không có những tiến bộ y khoa, gia đình tôi chắc chẳng bao giờ trọn vẹn”.

Những nỗi đau âm thầm chưa được quan tâm

Nam học – lĩnh vực được xem là nhạy cảm của đàn ông – thực chất lại gắn chặt với chất lượng sống, với hạnh phúc của mỗi gia đình. Các bệnh lý như rối loạn cương, xuất tinh sớm, suy sinh dục, hay vô sinh nam không đe dọa tính mạng, nhưng lại bào mòn niềm tin, tình cảm, và sự tự trọng của người bệnh.

Khoảng 10 năm qua, chuyên ngành Nam học tại Việt Nam mới bắt đầu phát triển và nhanh chóng cho thấy nhu cầu điều trị rất lớn. Mỗi ngày, riêng Khoa Nam học và Y học giới tính BVĐHYHN khám và điều trị cho gần 200 bệnh nhân, tức là mỗi tháng tiếp nhận khoảng 6.000 người bệnh, chưa kể các BV khác trong cả nước.

Trao đổi với Viettimes, PGS Bắc cho biết bệnh rối loạn tình dục chiếm tỉ lệ nhiều nhất, ở cả người trẻ lẫn người lớn tuổi. Nhưng nhiều người do e ngại, thiếu kiến thức, nên không đi khám, tự điều trị bằng thuốc trôi nổi, dẫn tới hậu quả nặng nề.

“Trước đây, bệnh nhân bị rối loạn cương dương nặng hay không có tinh trùng trong tinh dịch thường rơi vào bế tắc. Nhưng nay, y học hiện đại đã mở ra nhiều phương pháp điều trị hiệu quả, từ phẫu thuật cấy ghép thể hang nhân tạo – “lối thoát” cho bệnh nhân rối loạn cương dương” phục hồi chức năng sinh lý, lấy lại sự tự tin và chất lượng cuộc sống, đến các kỹ thuật thu thập tinh trùng, điều trị rối loạn nội tiết, hỗ trợ sinh sản (IVF/ICSI), giúp nhiều nam giới có con bằng tinh trùng của chính mình" - PGS Bắc thông tin.

Ekip của PGS.TS Nguyễn Hoài Bắc phẫu thuật cấy ghép thể hang nhân tạo

Từ diễn đàn khoa học đến những cuộc đời được đổi thay

Nhưng số bác sĩ được đào tạo bài bản về chuyên ngành nam học ở Việt Nam còn hạn chế, khiến các bệnh nhân càng thiệt thòi. Vì thế, Trường Đại học Y Hà Nội đã phải mở các khoá học Cập nhật tiến bộ trong Nam học và Y học giới tính, giúp bác sĩ tiếp cận kỹ thuật và phác đồ điều trị mới nhất trên thế giới, nâng cao trình độ cho các bác sĩ, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh.

PGS.TS Nguyễn Hoài Bắc chia sẻ: “Đầu tư cho đào tạo y khoa liên tục chính là đầu tư cho hạnh phúc. Khi bác sĩ có kiến thức và kỹ năng tốt hơn, người bệnh ở các nơi sẽ được hưởng lợi. Điều quan trọng là giúp họ hiểu rằng những rối loạn này có thể điều trị, và họ không đơn độc”.

Từ các khóa đào tạo liên tục, hàng nghìn lượt bác sĩ đã được cập nhật kiến thức chuyên sâu, thảo luận các ca bệnh phức tạp và thực hành các kỹ thuật tiên tiến. Nhờ đó, nhiều bệnh nhân đã được điều trị – những người đàn ông tưởng như “mất bản lĩnh” đã tìm lại chính mình, những gia đình từng tuyệt vọng vì vô sinh nay đã đón con thơ.

Các khoá học Cập nhật những tiến bộ trong Nam học và Y học giới tính không chỉ là nơi trao đổi kiến thức chuyên môn, mà còn là cầu nối giữa tri thức và cuộc sống, giữa y học hiện đại và niềm hạnh phúc rất con người. Bởi với y học, điều quý giá nhất không chỉ là kéo dài tuổi thọ, mà là giúp con người sống trọn vẹn với chính mình – cả về thể chất lẫn tinh thần.

Y học giới tính là một phần của Y học, chăm sóc sức khỏe giới tính là một phần của cuộc sống. Do vậy rất cần phải có chương trình đào tạo chính thức trong các Trường Đại học Y dược trong cả nước. Đã đến lúc cần coi Nam học và Y học giới tính là một chuyên ngành độc lập, nhằm mang lại sự thay đổi thực chất trong chăm sóc sức khỏe sinh lý nam giới.