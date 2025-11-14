Bộ Y tế kêu gọi hành động vì trẻ sinh non: Khởi đầu vững chắc cho mọi trẻ em

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cảnh báo tỉ lệ tử vong sơ sinh do sinh non vẫn cao và có thể giảm mạnh nếu tăng cường khám thai định kỳ, phát hiện sớm nguy cơ và áp dụng chăm sóc da kề da, giúp trẻ sinh non có cơ hội sống và phát triển khỏe mạnh.

Sáng nay, 14/11 tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với UNICEF tổ chức Lễ hưởng ứng “Ngày Thế giới vì trẻ sinh non”, nhằm kêu gọi sự quan tâm sâu sắc hơn của toàn xã hội đối với nhóm trẻ dễ bị tổn thương này và thúc đẩy các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ để mọi trẻ em đều có cơ hội khởi đầu khỏe mạnh trong cuộc sống.

Đại diện WHO có mặt tại buổi lễ cho biết mỗi năm thế giới có hơn 13 triệu trẻ sinh non, tương đương cứ 10 trẻ sinh ra thì một trẻ sinh non. Sinh non vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ sơ sinh, gây khoảng 1 triệu ca tử vong mỗi năm.

Trẻ sinh non sống sót phải đối diện nguy cơ rối loạn phát triển, suy giảm thị lực, thính lực và nhiều hệ lụy sức khỏe kéo dài suốt cuộc đời. Tại Việt Nam, sinh non/nhẹ cân chiếm khoảng 25% số ca tử vong sơ sinh, là một trong những vấn đề y tế đáng lo ngại.

Vì thế, Bộ Y tế triển khai “Tháng cao điểm hành động vì trẻ sinh non” từ 1 đến 30/11/2025 trên toàn quốc, tập trung vào truyền thông, hỗ trợ chăm sóc bà mẹ mang thai, tăng cường dịch vụ y tế dành cho trẻ sinh non và nâng cao nhận thức về phòng ngừa sinh non.

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức: sinh non là nguyên nhân tử vong hàng đầu

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho biết tỉ lệ sinh non tại Việt Nam tương đồng với thế giới, với khoảng 19% mô hình bệnh tật ở trẻ sơ sinh liên quan đẻ non/nhẹ cân. Đây là nguyên nhân tử vong hàng đầu nhưng có thể phòng tránh bằng những biện pháp đơn giản: khám thai định kỳ, phát hiện sớm nguy cơ; dinh dưỡng hợp lý cho phụ nữ mang thai; chăm sóc da kề da và cho trẻ bú mẹ sớm; áp dụng phương pháp Kangaroo trong chăm sóc trẻ sinh non.

Thứ trưởng nhấn mạnh, những năm gần đây, chuyên ngành sơ sinh Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, điều trị thành công cả những trẻ sinh non dưới 500 gram.

Tuy vậy, Việt Nam vẫn đối mặt ba thách thức lớn: Sự chênh lệch chỉ số sức khỏe bà mẹ – trẻ em giữa các vùng miền; tốc độ giảm tử vong sơ sinh chậm hơn so với các nhóm tuổi khác; và khoảng cách lớn so với các nước phát triển, nơi tỉ lệ tử vong trẻ dưới 1 tuổi chỉ 2–3‰. Điều này đòi hỏi nỗ lực mạnh mẽ hơn trong các can thiệp giảm tử vong trẻ sơ sinh, đặc biệt là nhóm trẻ sinh non/nhẹ cân.

Thứ trưởng kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội — từ chính quyền địa phương, ngành y tế, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp đến mỗi gia đình — để dự phòng sinh non và chăm sóc tốt nhất cho trẻ sinh non.

Đại diện UNICEF cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam

Bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong dự phòng sinh non và chăm sóc tốt nhất cho trẻ sinh non. Đại diện UNICEF cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong hoạt động quan trọng này.

Chủ đề hưởng ứng năm 2025 là “Khởi đầu vững chắc, tương lai tươi sáng cho trẻ sinh non”, với các thông điệp như: khám thai định kỳ để giảm nguy cơ sinh non; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe thai phụ; mỗi trẻ sinh non là một “chiến binh nhỏ bé” cần được bảo vệ; chăm sóc trẻ sinh non là trách nhiệm chung của cộng đồng; phương pháp Kangaroo giúp trẻ phát triển tốt hơn; mỗi hành động nhỏ góp phần tạo nên thay đổi lớn.

Bé Minh Đạt sinh non, chỉ nặng 1,2 kilogram, bé đã vượt qua rất nhiều thử thách trong thời gian đầu đời, nhờ được chăm sóc tốt, nay bé 1 tuổi đã nặng 10kg

Tại buổi lễ, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đã tiếp nhận các phần quà hỗ trợ dành cho trẻ sinh non và trẻ sơ sinh khó khăn gồm 2.500 bộ quần áo trẻ sinh non; 2.000 sản phẩm trị giá khoảng 400 triệu đồng.