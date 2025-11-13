Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm Gel Panda baby Bạch Liên

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và yêu cầu tiêu hủy lô sản phẩm Gel Panda baby Bạch Liên do Công ty cổ phần nam dược Hải Long sản xuất, sau khi mẫu kiểm nghiệm cho kết quả không đạt chỉ tiêu vi sinh vật.

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, vừa ban hành văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc và tiêu hủy lô sản phẩm Gel Panda baby Bạch Liên - Hộp 1 tuýp 30g, số lô 310525P1, ngày sản xuất 31/5/2025, hạn dùng 31/5/2028.

Sản phẩm trên do Công ty cổ phần nam dược Hải Long (địa chỉ: 58 Trương Hán Siêu, phường Hải Dương, TP. Hải Phòng) chịu trách nhiệm sản xuất và đưa ra thị trường.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Nghệ An, mẫu mỹ phẩm được Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Nghệ An lấy tại Công ty cổ phần dược - mỹ phẩm Vạn An (Nghệ An) để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu không đạt tiêu chuẩn về giới hạn vi sinh vật, vi phạm quy định về chất lượng mỹ phẩm.

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Cục Quản lý Dược yêu cầu:

Sở Y tế các tỉnh, thành phố phải thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng ngừng ngay việc lưu hành, sử dụng lô sản phẩm vi phạm, đồng thời thu hồi, tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm này và giám sát việc thực hiện.

phải thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng ngừng ngay việc lưu hành, sử dụng lô sản phẩm vi phạm, đồng thời thu hồi, tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm này và giám sát việc thực hiện. Công ty cổ phần nam dược Hải Long có trách nhiệm gửi thông báo thu hồi đến các điểm phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị trả lại và tiến hành tiêu hủy toàn bộ lô mỹ phẩm không đạt chất lượng. Doanh nghiệp phải báo cáo kết quả thu hồi và tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 12/12/2025.

có trách nhiệm gửi thông báo thu hồi đến các điểm phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị trả lại và tiến hành tiêu hủy toàn bộ lô mỹ phẩm không đạt chất lượng. Doanh nghiệp phải báo cáo kết quả thu hồi và tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 12/12/2025. Sở Y tế TP. Hải Phòng được giao giám sát việc thu hồi, tiêu hủy và kiểm tra việc chấp hành quy định quản lý mỹ phẩm của Công ty Hải Long, xử lý vi phạm nếu có, đồng thời báo cáo kết quả về Cục trước 27/12/2025.

Cục Quản lý Dược cho biết thông tin này được công bố để các cơ quan chức năng, tổ chức và người tiêu dùng biết, chủ động phối hợp thu hồi, ngăn ngừa việc sử dụng sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn cho người sử dụng.