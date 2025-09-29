Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát động 6 định hướng chiến lược ngành KHCN giai đoạn mới

Trong giai đoạn mới, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực ASEAN, châu lục và thế giới, trở thành quốc gia khởi nghiệp dựa trên công nghệ số và đổi mới sáng tạo.

Ngày 29/9, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính – Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ, đồng thời khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I của ngành.

Đây là sự kiện chính trị – xã hội trọng đại, là dịp để toàn ngành ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Buổi lễ có sự tham dự và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành và đông đảo cán bộ qua các thời kỳ.

Bộ Khoa học và Công nghệ được trao Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: Bùi Tuấn.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ đi trước đã không tiếc công sức, trí tuệ, xương máu để dựng xây nền móng cho sự phát triển hôm nay. Ông nhấn mạnh: “80 năm một chặng đường đủ dài để gian khó nắn thành cốt cách, để hy sinh hóa thành bản lĩnh, để chiến công trở thành niềm kiêu hãnh. Thế hệ hôm nay có sứ mệnh viết tiếp hành trình ấy bằng khát vọng lớn, tư duy đổi mới và tinh thần phụng sự.”

Bộ trưởng khẳng định tinh thần “thi đua là yêu nước” đã nâng bước các thế hệ cán bộ vượt qua gian khổ, biến thiếu thốn thành sáng tạo, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ sau Đổi mới 1986, khoa học và công nghệ đã đưa Việt Nam từ nước thiếu đói trở thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu, xây dựng các công trình trọng điểm, phát triển công nghệ viễn thông, công nghệ số và vươn lên xếp hạng 44 toàn cầu về đổi mới sáng tạo.

Theo Bộ trưởng, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là giai đoạn đặc biệt, khi Bộ Khoa học và Công nghệ được hợp nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông, đảm nhiệm vai trò trung tâm thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Đây là thời kỳ bộ ba chiến lược – khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số – cùng hội tụ, đảm nhận sứ mệnh tạo động lực cho khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Ảnh: Bùi Tuấn.

6 định hướng lớn, dài hạn

Tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I của ngành, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt Bộ Khoa học và Công nghệ phát động phong trào thi đua yêu nước lần thứ I của ngành trong giai đoạn mới, với 6 định hướng chiến lược, dài hạn.

Thứ nhất, phát triển nền kinh tế tri thức dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu số.

Thứ hai, xây dựng năng lực tự chủ công nghệ trong các lĩnh vực chiến lược theo tinh thần Make in Vietnam, vì không làm chủ công nghệ đồng nghĩa không thể giữ vững chủ quyền quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt Bộ Khoa học và Công nghệ đã phát động phong trào thi đua yêu nước lần thứ nhất của ngành trong giai đoạn mới, với những định hướng lớn và dài hạn. Ảnh: Bùi Tuấn

Thứ ba, đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực ASEAN, châu lục và thế giới, trở thành quốc gia khởi nghiệp dựa trên công nghệ số và đổi mới sáng tạo.

Thứ tư, xây dựng hạ tầng hiện đại, nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực của Bộ, bao gồm: khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, bưu chính, viễn thông, hạ tầng số, công nghiệp công nghệ số, chuyển đổi số, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng và năng lượng nguyên tử, trong đó đặc biệt chú trọng hạ tầng trí tuệ nhân tạo, gắn với chủ quyền số và vị thế số của Việt Nam.

Thứ năm, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải tập trung vào giải quyết bài toán chiến lược của đất nước, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, quản trị quốc gia, năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh, và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, phải đóng góp ít nhất 50% tăng trưởng GDP hai con số. Sự kết nối ba nhà: Nhà nước - Viện trường - Doanh nghiệp, sự vinh danh nhà khoa học và doanh nhân là chìa khóa để hướng khoa học công nghệ tới giải quyết các bài toán của thực tiễn

Thứ sáu, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là công việc của một bộ, không chỉ là sự nghiệp của một ngành, mà là sự nghiệp chung của quốc gia, của toàn dân tộc.

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính - Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ, đồng thời khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I của ngành là dịp để ôn lại lịch sử vẻ vang, tri ân những cống hiến của các thế hệ đi trước, khơi dậy tinh thần đổi mới trong giai đoạn mới, khẳng định quyết tâm của ngành trong thời kỳ mới, khi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực trung tâm cho phát triển đất nước.