Bộ KH&CN lập 12 đoàn công tác xử lý, khắc phục khó khăn trong vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập 12 đoàn công tác của Bộ làm việc tại 34 tỉnh, thành trong tháng 8/2025 nhằm nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ khi vận hành bộ máy chính quyền hai cấp.

Thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, các đoàn làm việc này nhằm kịp thời tháo gỡ, hướng dẫn xử lý, khắc phục những vấn đề vướng mắc, khó khăn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan này.

Đơn cử, ngày 12/8, tại buổi làm việc với Sở KH&CN tỉnh Phú Thọ - cơ quan được UBND tỉnh giao chủ trì làm việc với Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ, Đoàn đã ghi nhận những kết quả nổi bật trong triển khai hoạt động KH&CN của tỉnh, đặc biệt là trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KH&CN.

Theo báo cáo của Sở, đơn vị hiện có thẩm quyền giải quyết hàng chục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực về hoạt động KH&CN, sở hữu trí tuệ, tần số vô tuyến điện, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, an toàn bức xạ hạt nhân, bưu chính, viễn thông và Internet,…

Ông Nguyễn Lê Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học kỹ thuật và công nghệ trao đổi với người dân tới sử dụng dịch vụ hành chính công.

Trong tháng 7/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận tổng cộng 91 hồ sơ thuộc 7 lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành KH&CN.

Trong đó, lĩnh vực tần số vô tuyến điện chiếm nhiều nhất với 43 hồ sơ, tiếp đến là sở hữu trí tuệ (34 hồ sơ), tiêu chuẩn đo lường chất lượng (9 hồ sơ), hoạt động khoa học và công nghệ (4 hồ sơ), viễn thông và Internet (1 hồ sơ), an toàn bức xạ và hạt nhân và bưu chính (đều không có hồ sơ mới).

Về kết quả giải quyết, Sở đã xử lý 73 hồ sơ, trong đó 55 hồ sơ được giải quyết trước hạn, 18 hồ sơ đang tiếp tục xử lý (11 trong hạn, 7 quá hạn). Riêng lĩnh vực tần số vô tuyến điện, mặc dù số lượng hồ sơ lớn nhưng phần lớn được giải quyết đúng quy định, chỉ còn 13 hồ sơ đang xử lý và 19 hồ sơ bị rút. Các lĩnh vực khác cũng bảo đảm tiến độ giải quyết, nhiều hồ sơ hoàn thành sớm so với thời hạn.

Đoàn công tác Bộ KH&CN làm việc với Sở KH&CN tỉnh Phú Thọ về vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Tại buổi làm việc, ông Khổng Danh Đạt, Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Phú Thọ, kiến nghị Bộ KH&CN sớm ban hành quy định đồng bộ về chuẩn kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống quản lý nhiệm vụ KH&CN và hỗ trợ địa phương nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đặc biệt là các phần mềm chuyên ngành để giảm tải cho cơ quan chuyên môn và tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Đoàn công tác ghi nhận hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế, một số phần mềm quản lý hồ sơ trực tuyến của ngành KH&CN hoạt động chưa ổn định, thường xuyên quá tải, tốc độ đường truyền chậm, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý hồ sơ. Ngoài ra, việc cập nhật dữ liệu các nhiệm vụ KH&CN, kết quả nghiên cứu vào cơ sở dữ liệu quốc gia còn chậm, gây khó khăn cho công tác tra cứu, chia sẻ và khai thác thông tin.

Đại diện Đoàn công tác, ông Nguyễn Lê Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học kỹ thuật và công nghệ (Bộ KH&CN) đã giải đáp một số vướng mắc của Sở về các lĩnh vực như sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, an toàn bức xạ hạt nhân, các thủ tục hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin.

Một số nội dung vượt ra ngoài thẩm quyền của Đoàn công tác, Đoàn đã ghi nhận và sẽ tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ để đề xuất các giải pháp tháo gỡ, đồng thời đề nghị Sở tiếp tục chú trọng công tác tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ địa phương đã được phân cấp, phân quyền.

Ông Nguyễn Lê Hùng, Trưởng đoàn công tác, trao đổi với cán bộ địa phương.

Cũng trong ngày, Đoàn đã tới làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ, phường Thanh Miếu và Xã Phùng Nguyên. Tại đây, các thành viên Đoàn trực tiếp trao đổi với cán bộ trực tiếp vận hành và người dân sử dụng dịch vụ.

Đoàn ghi nhận những kết quả hoạt động trên các lĩnh vực thuộc phạm vi thẩm quyền của Trung tâm cấp tỉnh và Trung tâm cấp xã, phường, trong đó có những nội dung cụ thể liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ cũng như như khó khăn, vướng mắc cần sự quan tâm giải quyết đồng bộ của nhiều bộ ngành, địa phương.