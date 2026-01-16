"Biển lửa" bao trùm khu ổ chuột giữa quận Gangnam ở Seoul, Hàn Quốc

Một vụ hỏa hoạn lớn bùng phát tại làng Guryong – khu ổ chuột nằm giữa quận Gangnam giàu có của Seoul – buộc Hàn Quốc phải huy động gần 300 lính cứu hỏa.

Gần 300 lính cứu hỏa Hàn Quốc đã được triển khai trong sáng 16/1 để dập tắt một vụ hỏa hoạn lớn tại một khu vực nghèo nằm trong quận Gangnam – khu nhà giàu bậc nhất ở phía nam thủ đô Seoul – theo thông tin từ cơ quan cứu hỏa.

Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có trường hợp thương vong được ghi nhận, song 47 người dân đã được sơ tán, một quan chức của Sở Cứu hỏa và Phòng chống thảm họa đô thị Seoul cho biết qua điện thoại.

Nhà chức trách đã nâng mức cảnh báo cháy lên cấp độ hai, do lo ngại ngọn lửa có thể lan sang khu vực núi lân cận. Tổng cộng 85 xe cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường. Tuy nhiên, lực lượng chức năng không thể triển khai trực thăng do thành phố đang bị bao phủ bởi sương mù và bụi mịn, vị quan chức này cho hay.

Bộ trưởng An toàn Hàn Quốc Yun Ho-jung đã chỉ đạo các cơ quan chức năng “huy động toàn bộ nhân lực và trang thiết bị sẵn có, tập trung tối đa vào công tác cứu người và dập lửa”, hãng tin Yonhap dẫn lời ông cho biết.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn được gọi là làng Guryong, một cụm nhà tạm bợ nằm giữa Gangnam – một trong những quận giàu có nhất của Seoul. Khu vực này dự kiến sẽ được tái phát triển thành các tòa nhà chung cư cao tầng trong thời gian tới.

Theo Reuters