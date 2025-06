Biển Baltic dậy sóng: NATO và Nga tập trận trùng thời điểm, nguy cơ đối đầu tăng cao

Trước đó, từ ngày 27/5 và 3/6, Hải quân Nga đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự thường kỳ tại Biển Baltic. Trong bối cảnh tình hình khu vực căng thẳng, việc NATO và Nga cùng lúc tổ chức các cuộc tập trận quân sự tại Biển Baltic, khiến nguy cơ xung đột giữa hai bên đã tăng mạnh.

NATO tiến hành sớm cuộc tập trận thường niên

Hàng năm NATO đều tổ chức cuộc tập trận trên biển "Chiến dịch Baltic” (Baltops), bắt đầu từ năm 1972. Năm nay, hơn 40 tàu chiến, 25 máy bay và khoảng 9.000 binh sĩ từ 17 quốc gia NATO đã tham gia cuộc tập trận.

Trong những năm trước, NATO thường tránh tổ chức các cuộc tập trận quân sự trùng thời điểm với Nga tại vùng biển này của Biển Baltic, nhưng năm nay, thời gian diễn ra cuộc tập trận của NATO đã được đẩy lên sớm hơn, trùng với thời gian đang diễn ra cuộc tập trận của quân đội Nga. Điều này cũng làm tăng nguy cơ xung đột giữa hai bên tại vùng biển này.

Tốp tàu chiến đầu tiên đã khởi hành từ cảng Rostock ở đông bắc nước Đức vào sáng ngày 5/6. Các tàu khởi hành từ căn cứ hải quân Rostock-Warnemunde gồm hộ vệ hạm "Magdeburg" của Đức và tàu quét mìn "Vulcan" của Pháp. Phía Nga lên án cuộc tập trận quân sự, coi đây là hành động khiêu khích.

Tàu chiến NATO tham gia tập trận. Ảnh: CCTV.



Trong cuộc tập trận Chiến dịch Baltic năm nay, các lực lượng tham gia sẽ cùng nhau thực hành tác chiến chống tàu ngầm, sử dụng hệ thống không người lái, rà phá bom mìn, xử lý vật liệu nổ và phòng không trên biển. Lực lượng quân đội Mỹ đảm nhận vai trò lãnh đạo chung của cuộc tập trận.

Phía NATO cho biết trong cuộc tập trận, một máy bay trinh sát của Nga đã tiếp cận khu vực tập trận của NATO mà không phát tín hiệu nhận dạng và thông báo, NATO sau đó đã huy động máy bay chiến đấu lên áp sát. Phía Nga cho biết máy bay trinh sát của Nga luôn bay trong không phận quốc tế theo đúng quy định.

Biển Baltic được coi là vùng biển có ý nghĩa chiến lược to lớn, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine hiện nay. Trong những năm gần đây, đường ống dẫn khí đốt tự nhiên “Nord Stream” (Dòng chảy phương Bắc) đã bị đánh bom, tuyến cáp ngầm dưới đáy biển đã bị phá hoại và EU đã liên tục trừng phạt các tàu chở dầu của Nga bị họ cho là buôn lậu. Những sự kiện này liên tục xảy ra ở Biển Baltic. Biển Baltic hiện đã trở thành "tiền tuyến" của cuộc đối đầu giữa NATO và Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko: hành động của NATO là "cực kỳ khiêu khích", chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự với Nga. Ảnh: Sina.



Nga nói cuộc tập trận của NATO nhằm khiêu khích

Theo TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko vào đêm trước cuộc tập trận quân sự của NATO đã cảnh báo rằng hành động của NATO là "cực kỳ khiêu khích". Phía Nga coi hoạt động quân sự này của NATO là một trong những hoạt động chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự với Nga.

Ông cho biết mục tiêu, ý đồ, lực lượng triển khai và nhiệm vụ đã được thiết lập của cuộc tập trận này cho thấy rằng nó nhằm mục đích đối đầu với một đối thủ có sức mạnh ngang ngửa, và đối thủ đó chính là Nga.

Theo TASS, mỗi lần tập trận "Chiến dịch Baltic" diễn ra đều liên quan đến kế hoạch tác chiến thực tế của NATO và các hoạt động mà Hải quân NATO dự định thực hiện ở Biển Baltic. Do đó, Nga phải đối mặt với nhiều rủi ro và mối đe dọa.

Đầu tiên, NATO mưu đồ cắt đứt kết nối giữa tỉnh Kaliningrad và phần chính của Nga. Do đó, cuộc tập trận này sẽ thực hành lệnh phong tỏa trên biển, đòi hỏi NATO phải triển khai nhiều quân đội, vũ khí và thiết bị. Ngoài ra, cuộc tập trận cũng sẽ thực hành việc rải mìn nhằm hạn chế quyền tự do hàng hải và tấn công các mục tiêu ở tỉnh Kaliningrad và Tây Bắc nước Nga.

Cũng theo TASS, nhiệm vụ thứ hai của cuộc tập trận NATO lần này là phong tỏa căn cứ của Hạm đội Baltic của Nga. Để hoàn thành nhiệm vụ này, nhiều khoa mục của cuộc tập trận yêu cầu phải thực hành luyện tập hoạt động phong tỏa liên quan. NATO cũng sẽ diễn tập kiểm tra, giám sát và nếu cần thiết thì bắt giữ, chiếm lĩnh và hộ tống các tàu buôn và tàu chở dầu đến và đi từ các cảng của Nga ở Biển Baltic đến vùng biển lãnh thổ của các nước NATO. Điều này đồng nghĩa với việc áp đặt lệnh cấm vận đối với việc vận chuyển hàng hóa bằng đường biển giữa các nước thứ ba với Nga.

Một mục tiêu khác của cuộc tập trận quân sự NATO là thực hiện các hoạt động phá hoại đối với cơ sở hạ tầng dưới nước của Nga ở Biển Baltic, qua đó gây rối cuộc sống bình thường ở các khu vực ven biển Baltic của Nga. NATO chắc chắn sẽ thực hiện các hoạt động như vậy trong bối cảnh xử lý một kịch bản xung đột quân sự quy mô lớn với Nga.

Theo trang web “Trud” (Lao động) của Nga ngày 5/6, các bộ trưởng quốc phòng các nước NATO đã ký Tuyên bố an ninh Baltic trong cuộc họp tại Brussels vào cùng ngày, trong đó nêu rõ: "Tuyên bố chung về an ninh Baltic đã được ký kết. Văn kiện này xác nhận rằng tất cả các bên đều ủng hộ việc củng cố an ninh biển ở Baltic".

Theo tuyên bố này, các nước NATO có kế hoạch đảm bảo an ninh "thông qua sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa NATO và Liên minh châu Âu, phối hợp trao đổi thông tin và ngăn chặn các hoạt động thù địch trong khu vực".

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 4/6 nói rằng NATO coi Biển Baltic và Biển Đen là vùng biển nằm trong phạm vi trách nhiệm của NATO. Khi xuất hiện bất kỳ tình huống bất ngờ nào, NATO "sẽ sẵn sàng đáp trả mang tính hủy diệt".

Nga tập trận để chuẩn bị phòng thủ chống xâm lược

Theo thông tin từ cơ quan báo chí Hạm đội Baltic của Nga ngày 27/5, lực lượng này đã bắt đầu các hoạt động tập trận bảo vệ căn cứ với sự tham gia của Hạm đội phương Bắc, được hỗ trợ bởi lực lượng hàng không thuộc Lực lượng Không gian vũ trụ, cùng khoảng 3.000 quân nhân từ các quân khu Moscow và Leningrad.

Tàu Nga bắn đạn thật trong cuộc diễn tập. Ảnh: BQP Nga.



Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/6 cũng cho biết Nga đã triển khai tổng cộng 20 tàu trong cuộc tập trận quân sự bắt đầu từ ngày 3/6, trong đó có 4 tàu được trang bị tên lửa hành trình "Kalibr" (hay 3M-54 Klub) có tầm bắn 1.500 km.

Hãng tin TASS nêu rõ rằng tất cả các kịch bản cuộc tập trận “Chiến dịch Baltic” của NATO đều gây ra mối đe dọa trực tiếp và gián tiếp đối với Nga, vì vậy trong khi Hạm đội Baltic của Nga thực hiện các biện pháp ứng phó, các lực lượng của Cụm Tây Bắc Nga và một số lực lượng của Hạm đội Phương Bắc cũng sẽ tham gia vào cuộc tập trận để ngăn chặn ý định xâm lược của đối phương và ngăn chặn họ thực hiện hành vi xâm lược quân sự.

TASS nhấn mạnh rằng Hạm đội Baltic phải được tăng cường, cần có thêm nhiều tàu tên lửa nhỏ được trang bị hệ thống vũ khí tấn công chính xác cao hiện đại vào hạm đội. Bài viết cũng cho rằng cần triển khai các hệ thống tên lửa chống hạm trên bờ và các hệ thống khác ở tỉnh Kaliningrad và tây bắc nước Nga để quân đội Nga có thể đáp trả mạnh mẽ trước các hành động khiêu khích hoặc cướp biển của NATO ở Biển Baltic.

Theo NetEase, QQ.com