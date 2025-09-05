AI chưa ảnh hưởng nhiều đến thị trường việc làm

VietTimes - Hiện tại, các công ty vẫn đang ưu tiên đào tạo nhân viên để tận dụng AI, nhưng khi công nghệ này trở nên phức tạp và phổ biến hơn, khả năng nó thay thế một số công việc nhất định là hoàn toàn có thể xảy ra.

Một báo cáo mới đây từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) New York cho biết, mặc dù các doanh nghiệp trong khu vực này đang tăng cường áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này cho đến nay vẫn chưa gây ra sự sụt giảm đáng kể về việc làm.

Theo bài blog của các nhà kinh tế tại Fed New York, việc sử dụng AI đã tăng mạnh trong năm qua. Khoảng 40% các công ty dịch vụ và 26% các nhà máy đã sử dụng AI, tăng đáng kể so với năm trước. Hơn nữa, gần một nửa các công ty dịch vụ và một phần ba các nhà sản xuất có kế hoạch tích hợp công nghệ này trong sáu tháng tới.

Tuy nhiên, bất chấp sự tăng trưởng này, rất ít công ty báo cáo việc sa thải nhân viên do AI gây ra.

Tác động chủ yếu được ghi nhận là việc đào tạo lại lực lượng lao động để họ có thể làm việc hiệu quả hơn với công nghệ mới. Điều này phần nào xoa dịu những lo ngại trước đó rằng AI sẽ sớm gây ra những trở ngại lớn cho thị trường việc làm, đặc biệt là trong các ngành nghề chuyên môn và quản lý được trả lương cao.

Mặc dù tác động hiện tại còn khiêm tốn, các nhà nghiên cứu của Fed New York cảnh báo rằng điều này có thể thay đổi trong tương lai. "Nhìn về phía trước, các công ty dự đoán sẽ có thêm nhiều đợt sa thải nhân sự và thu hẹp quy mô tuyển dụng khi họ tiếp tục tích hợp AI vào hoạt động của mình", bài blog viết.

Điều này cho thấy các tác động tiêu cực của AI đối với thị trường việc làm sẽ cần thời gian. Mặc dù các công ty đang ưu tiên đào tạo nhân viên để tận dụng AI, nhưng khi công nghệ này trở nên phức tạp và phổ biến hơn, khả năng nó thay thế một số công việc nhất định là hoàn toàn có thể xảy ra.

Báo cáo của Fed New York cung cấp một cái nhìn kịp thời và thực tế về cách AI đang được áp dụng trong nền kinh tế, nhấn mạnh rằng mặc dù những thay đổi đang diễn ra, chúng chưa đạt đến mức độ kịch tính mà nhiều người lo ngại. Tuy nhiên, các doanh nghiệp và người lao động cần chuẩn bị cho những thay đổi sâu rộng hơn trong tương lai gần.

Theo Reuters