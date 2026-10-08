60% cử tri Mỹ cho rằng chính quyền Trump xem nhẹ rủi ro về AI

Khảo sát mới của Reuters và Ipsos cho thấy đa số cử tri Mỹ cho rằng chính quyền Tổng thống Trump và Quốc hội chưa quan tâm đúng mức đến những rủi ro do AI gây ra. Đáng chú ý, việc siết quản lý AI nhận được sự ủng hộ từ cả cử tri hai đảng.

Theo kết quả khảo sát do Reuters và Ipsos - một tập đoàn nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận quốc tế của Pháp, thuộc nhóm các công ty khảo sát lớn trên thế giới – công bố ngày 7/10: khoảng 57% cử tri đã đăng ký cho rằng chính quyền của Tổng thống Trump chưa coi trọng đầy đủ, thậm chí gần như không quan tâm đến những rủi ro liên quan đến AI. Trong khi đó, 54% cho rằng Quốc hội Mỹ cũng chưa chú ý đúng mức tới những rủi ro mà công nghệ này có thể gây ra.

Phần lớn người được hỏi ủng hộ việc chính phủ áp dụng các biện pháp quản lý AI nghiêm ngặt hơn. Tỷ lệ ủng hộ đặc biệt cao trong nhóm cử tri Dân chủ, lên tới 80%, trong khi tỷ lệ này ở cử tri Cộng hòa là 61%.

AI bị xem là mối đe dọa lớn đối với việc làm

Nỗi lo về tác động của AI đối với thị trường lao động thậm chí còn rõ rệt hơn. Có tới 84% cử tri được hỏi cho rằng AI là mối đe dọa đối với việc làm của người lao động Mỹ.

Để so sánh, khảo sát cũng hỏi về tác động của lao động nhập cư đối với việc làm. Khoảng 60% cho rằng người nhập cư bất hợp pháp đe dọa cơ hội việc làm của người lao động Mỹ, trong khi 74% cho rằng lao động nước ngoài nói chung có thể gây tổn hại tới việc làm của người Mỹ. Điều này cho thấy người Mỹ sợ AI thay thế việc làm còn hơn cả vấn đề người nhập cư.

Điều này cũng cho thấy dư luận Mỹ đang nhìn AI trên hai tầng: Tầng trước mắt: AI có thể lấy mất việc làm; tầng dài hạn: AI có thể vượt khỏi khả năng kiểm soát của con người; và tầng thứ nhất hiện có tỷ lệ lo ngại cao hơn.

Ngoài ra, 73% số người được hỏi cho rằng các tập đoàn lớn cũng có thể tạo ra những tác động bất lợi đối với môi trường việc làm.

Những con số này cho thấy mối lo về AI đang nổi lên như một vấn đề đáng kể trong nhận thức của cử tri Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng sử dụng AI để tự động hóa nhiều công việc.

Robot dịch vụ AI mang tên "Jose" do công ty khởi nghiệp địa phương IntBot phát triển. Jose sở hữu khả năng hỗ trợ tra cứu thông tin và dẫn đường theo thời gian thực cho hành khách bằng hơn 50 ngôn ngữ khác nhau được triển khai tại Sân bay Quốc tế San Jose Norman Y. Mineta (SJC) tại bang California. Ảnh: AFP.

Cử tri thận trọng với AI trong quyết định mục tiêu quân sự

Cuộc khảo sát cũng đề cập tới một vấn đề nhạy cảm hơn: sử dụng AI để xác định mục tiêu tấn công quân sự. Khoảng 57% cử tri cho rằng chính phủ Mỹ không nên sử dụng AI để đánh giá hoặc xác định các mục tiêu quân sự cần tấn công.

Tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với một khảo sát Reuters và Ipsos tương tự được thực hiện vào tháng 8/2025, khi 49% người được hỏi có cùng quan điểm.

Điều này cho thấy sự thận trọng của công chúng Mỹ đối với việc trao cho hệ thống AI vai trò lớn hơn trong những quyết định liên quan trực tiếp đến sử dụng vũ lực.

Khảo sát của Reuters và Ipsos được tiến hành theo hình thức trực tuyến từ ngày 30/9 đến 5/10/2026 đối với 4.506 người trưởng thành tại Mỹ, trong đó có 3.526 cử tri đã đăng ký với chính quyền bang.

Sai số lấy mẫu của khảo sát là ±2 điểm phần trăm.

Đáng chú ý, dù quan điểm giữa cử tri Dân chủ và Cộng hòa thường khác biệt đáng kể trong nhiều vấn đề công nghệ và chính sách, việc tăng cường quản lý AI nhận được đa số ủng hộ ở cả hai nhóm. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy rủi ro từ AI đang dần trở thành một vấn đề chính sách vượt qua ranh giới đảng phái tại Mỹ.

Phản ứng của chính quyền khác với cử tri

Theo Reuters, phản ứng ngay sau khi khảo sát được công bố ngày 7/10/2026: chính quyền Trump không hoàn toàn phớt lờ vấn đề AI, nhưng cách tiếp cận của Nhà Trắng khác khá rõ với mong muốn của cử tri: ưu tiên dẫn đầu AI và tự nguyện kiểm soát hơn là áp đặt luật cứng.

Reuters dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết chính quyền Trump đã thành lập lực lượng đặc nhiệm mới về AI, với mục tiêu bảo đảm Mỹ tiếp tục dẫn đầu thế giới về công nghệ này.

Quan chức này nhấn mạnh ưu tiên của chính quyền là duy trì nền kinh tế tăng trưởng mạnh, tạo nhiều cơ hội việc làm và hạn chế biến động đối với người lao động do những cú sốc ngắn hạn từ AI.

Đây là cách phản hồi khá rõ đối với con số 84% cử tri coi AI là mối đe dọa đối với người lao động Mỹ: Nhà Trắng thừa nhận mối lo về việc làm nhưng đặt nó trong bài toán lớn hơn là không để Mỹ tụt lại phía sau Trung Quốc trong cuộc đua AI.

Điểm đáng chú ý nhất là, trước khi khảo sát được công bố, ông Trump đã công bố thỏa thuận an toàn AI với 6 công ty lớn: Nvidia, SpaceX, OpenAI, Anthropic, Meta và Google.

Các công ty đã cam kết một số nguyên tắc an toàn, trong đó có việc hợp tác với các kiểm toán viên độc lập để đánh giá hệ thống AI có hoạt động theo thiết kế hay không.

Nhưng vấn đề là thỏa thuận không quy định hình phạt nếu doanh nghiệp không tuân thủ. Quốc hội cũng chưa đạt được đồng thuận về một đạo luật đặt ra các “hàng rào” pháp lý bắt buộc đối với AI.

Vì vậy, có một khoảng cách khá rõ: Cử tri Mỹ muốn chính phủ quản lý chặt hơn trong khi chính quyền muốn AI phát triển nhanh nhưng tăng cường giám sát và khuyến khích doanh nghiệp tự kiểm soát.

Theo LTN, Reuters