Khoa học - Công nghệ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ ra nút thắt khiến công nghệ Việt thiếu sức bật

Anh Lê
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gợi ý CMC không nên làm nền tảng đa năng mà hãy tập trung vào những bài toán cụ thể, tạo khác biệt rõ ràng và biến công nghệ thành sản phẩm thực sự. Cốt lõi cạnh tranh nằm ở sản phẩm, không phải chỉ ở công nghệ.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định cốt lõi cạnh tranh nằm ở sản phẩm, không phải chỉ ở công nghệ
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định cốt lõi cạnh tranh nằm ở sản phẩm, không phải chỉ ở công nghệ

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nêu định hướng tại buổi chia sẻ với lãnh đạo, quản lý cấp cao của Tập đoàn Công nghệ CMC về chủ đề “Tư duy chiến lược, văn hoá kỷ luật và khát vọng đi ra thế giới: Gợi mở cho hành trình bứt phá của CMC”.

AI hay bán dẫn không quan trọng bằng việc dám đi đến cùng

Bộ trưởng nhấn mạnh bối cảnh phát triển của Việt Nam với mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045. Để đạt tăng trưởng cao và bền vững, Việt Nam phải giải các “bài toán lớn” như hạ tầng số, vận hành đô thị, nâng hiệu suất bộ máy công vụ, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo ông, doanh nghiệp công nghệ như CMC cần đặt mình trong mối liên hệ với mục tiêu quốc gia: “Tư duy chiến lược không chỉ là chiến lược của riêng công ty, mà là khả năng nhìn thấy các mối liên kết giữa doanh nghiệp - Chính phủ và Đảng để cùng tạo ra lực đẩy".

Bộ trưởng cũng khuyến cáo không sao chép mô hình thành công của các tập đoàn lớn bởi không ai thành công khi đi lại con đường cũ. CMC phải tìm con đường riêng của mình.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh nhiều lần thông điệp: Cốt lõi cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ nằm ở sản phẩm chứ không phải chỉ ở công nghệ. Ông cho rằng nhiều đơn vị trong nước đầu tư lớn cho nghiên cứu nhưng lại dừng giữa đường vì không đưa được công nghệ vào sản phẩm thương mại, trong khi giá trị thực chỉ xuất hiện khi doanh nghiệp làm chủ trọn chuỗi từ thiết kế, tích hợp, sản xuất đến thị trường và dịch vụ hậu mãi.

Với CMC, Bộ trưởng khuyến nghị không chạy theo các nền tảng “đa năng cho mọi thứ” mà cần chọn những phân khúc, bài toán đủ cụ thể để tạo khác biệt rõ ràng. Ông nhấn mạnh: Hãy nói ít hơn về công nghệ và nói nhiều hơn về sản phẩm, bởi cuối cùng thị trường chỉ trả tiền cho sản phẩm.

CMC2.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ tầm nhìn, quan điểm chiến lược với cán bộ chủ chốt Tập đoàn Công nghệ CMC.

Trước câu hỏi CMC nên chọn AI hay bán dẫn để tạo đột phá, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng điều quan trọng không nằm ở việc chọn lĩnh vực nào, mà là doanh nghiệp có dám theo đuổi đến cùng hay không.

Với quy mô hiện tại, ông nhận định AI là lựa chọn tự nhiên nếu CMC có chiến lược dữ liệu, sản phẩm và thị trường rõ ràng. Còn bán dẫn, mặc dù rộng và đòi hỏi nguồn lực lớn, vẫn có những phân khúc phù hợp để khởi đầu như thiết kế, IP, testing hay chip IoT, miễn là doanh nghiệp kiên định đi dài hạn.

"AI và bán dẫn gắn chặt với nhau. Trong AI luôn có bán dẫn, và trong bán dẫn ngày càng cần AI để tối ưu thiết kế, sản xuất", Bộ trưởng nói.

Cần hệ tri thức nội bộ và chiến lược AI - Go Global

Không chỉ nói về lựa chọn công nghệ, Bộ trưởng dành nhiều thời gian bàn về văn hoá kỷ luật - yếu tố then chốt để một tổ chức hàng nghìn người triển khai AI thực chất. Ông đánh giá CMC đã có những bước đi tích cực như xây dựng hệ tri thức nội bộ, ứng dụng AI trong lập trình và triển khai AI Agent ở một số nghiệp vụ, nhưng các hoạt động còn rời rạc, chưa tạo thành hệ thống thống nhất toàn tập đoàn.

Để tạo nền tảng chuyển đổi AI nội bộ, Bộ trưởng gợi ý CMC xây dựng kho tri thức số chung, khai thác dữ liệu nội bộ như “mỏ vàng” cho huấn luyện AI, trang bị “trợ lý AI” cho từng phòng ban và áp dụng kỷ luật số hóa trong cập nhật dữ liệu công việc hằng ngày. Theo ông, kỷ luật không hạn chế sáng tạo, mà là “đường ray” giúp sáng tạo vận hành nhanh hơn và an toàn hơn.

Bộ trưởng cho rằng khi bước sang cột mốc 30 năm, điều CMC cần thực hiện không chỉ là tốc độ tăng trưởng, mà là làm thế nào để trở thành một doanh nghiệp có thể đứng vững 30 - 50 năm tới, đủ bản lĩnh sánh với những công ty trăm năm trên thế giới.

Cmc 4.jpg
Chủ tịch Nguyễn Trung Chính cam kết sẽ tiếp thu những gợi mở của Bộ trưởng cho chặng đường phát triển chiến lược tới đây của CMC

Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC Nguyễn Trung Chính chia sẻ rằng những gợi ý mà Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi rất sâu sắc và giàu tính thực tiễn, chạm đúng các vấn đề chiến lược Tập đoàn đang trăn trở. Ông nhấn mạnh những gợi mở về tư duy chiến lược, văn hoá kỷ luật và định hướng phát triển sản phẩm là chỉ dẫn quan trọng và CMC sẽ chuyển hóa các khuyến nghị này thành hành động cụ thể trong giai đoạn phát triển mới.

Buổi trao đổi khép lại nhưng mở ra cho CMC nhiều câu hỏi định hướng, trở thành kim chỉ nam cho chặng đường phía trước: Bước ra khỏi vùng an toàn, làm chủ sản phẩm, kiên định chiến lược AI - Go Global và xây dựng năng lực cạnh tranh đủ mạnh để đứng vững trên thị trường khu vực và quốc tế.

CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC Nguyễn Trung Chính Nguyễn Mạnh Hùng Bộ Khoa học và Công nghệ
