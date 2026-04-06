36 giờ sinh tồn nghẹt thở và chiến dịch giải cứu phi công F-15 ở Iran

Ẩn mình đơn độc trong một khe núi phía sau chiến tuyến kẻ thù, viên phi công Mỹ bị thương biết chính xác mình phải làm gì: sinh tồn và lẩn tránh.

Trong hơn một ngày rưỡi, sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí trên chiếc F-15E Strike Eagle bị bắn hạ bên trong lãnh thổ Iran đã liên tục né tránh các lực lượng truy lùng đang áp sát. Bị thương sau khi nhảy dù, ông vẫn lần mò qua địa hình hiểm trở, leo lên sườn núi cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển, với trang bị chỉ gồm một khẩu súng ngắn, thiết bị liên lạc và đèn báo định vị.

Theo các nguồn tin, ông đã di chuyển hơn 2 km để tránh bị phát hiện, trong khi xung quanh là các tay súng Iran bị kích động bởi khoản tiền thưởng 60.000 USD treo trên đầu một lính Mỹ. “Hàng nghìn kẻ man rợ đã săn lùng anh ta,” Tổng thống Donald Trump nói với Axios khi mô tả tình huống nghẹt thở.

Viên sĩ quan phải ẩn mình trong các khe đá, giữ liên lạc ngắt quãng để không lộ vị trí. Chính từ một khe núi như vậy, vào sáng sớm Chủ nhật theo giờ địa phương, ông đã phát đi tín hiệu khẩn cấp — một tín hiệu ban đầu khiến phía Mỹ lo ngại có thể là cái bẫy nhằm dụ thêm binh sĩ vào vùng nguy hiểm.

Một phi công người Mỹ đã phải ẩn náu suốt 36 giờ trong dãy núi Zagros thuộc lãnh thổ Iran sau khi chiếc máy bay F-15E của anh ta bị bắn rơi hôm 3/4. Ảnh: Getty.

Trước khi được giải cứu, ông gửi một thông điệp ngắn qua radio: “Chúa thật vĩ đại.” Tổng thống Trump sau đó nhận xét rằng câu nói này “nghe giống như cách một người Hồi giáo sẽ nói”, nhắc đến cụm từ “Allahu Akbar”.

Trong khi đó tại Washington, ông Trump dành phần lớn thời gian ở Nhà Trắng, liên tục di chuyển giữa Phòng Bầu dục và các khu làm việc để theo dõi chiến dịch. Ông thậm chí hủy kế hoạch cá nhân để tập trung vào nỗ lực giải cứu, khi cuộc đua tìm kiếm viên sĩ quan trở thành ưu tiên hàng đầu của chính quyền.

Chiếc F-15E bị bắn hạ vào thứ Sáu đã khiến hai thành viên phi hành đoàn phải nhảy dù thoát hiểm. Phi công chính được giải cứu chỉ vài giờ sau đó, nhưng tung tích của sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí vẫn là một ẩn số nguy hiểm. Cùng lúc, Iran được cho là đã tấn công thêm một máy bay khác — một chiếc A-10 Warthog — và một trực thăng Mỹ tham gia cứu hộ, làm dấy lên nghi ngờ về tuyên bố kiểm soát không phận của Washington.

Một chiến dịch quy mô lớn nhanh chóng được triển khai. Hàng trăm nhân sự quân sự và tình báo được huy động, bao gồm các lực lượng đặc nhiệm trực tiếp tham gia cứu hộ và các đặc vụ CIA thực hiện chiến dịch đánh lạc hướng. Cơ quan này đã tung tin giả rằng cả hai thành viên phi hành đoàn đã được giải cứu và đang được đưa ra khỏi Iran, nhằm gây nhiễu loạn lực lượng Iran, đặc biệt là các đơn vị Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đang truy lùng.

Israel cũng đã trì hoãn một số cuộc không kích đã lên kế hoạch để không ảnh hưởng đến chiến dịch, đồng thời cung cấp hỗ trợ tình báo. Chính CIA là đơn vị xác định chính xác vị trí của viên sĩ quan và chuyển thông tin cho quân đội Mỹ.

Khi thời điểm hành động đến, một chiến dịch táo bạo giữa ban ngày được triển khai. Hàng chục máy bay cùng các UAV MQ-9 Reaper tạo vòng bảo vệ, tấn công bất kỳ lực lượng thù địch nào tiếp cận trong bán kính khoảng 3 km quanh vị trí ẩn náu. Khoảng 100 lính đặc nhiệm, bao gồm lực lượng SEAL Team 6, cùng các đơn vị Delta Force và Rangers, tham gia trực tiếp vào nhiệm vụ.

Trên sườn núi nơi viên sĩ quan đang ẩn náu, các đợt không kích được tiến hành trước để “dọn sạch” khu vực. Khi đội đặc nhiệm tiếp cận, họ nhanh chóng xác định vị trí và đưa ông ra khỏi vùng nguy hiểm.

Những hình ảnh về các máy bay mà Mỹ buộc phải phá hủy trong chiến dịch giải cứu đã được công bố. Ảnh: Tasnim.

Chiến dịch không diễn ra hoàn toàn suôn sẻ. Tại một đường băng dã chiến gần thành phố Isfahan, hai máy bay vận tải đặc nhiệm MC-130J bị hư hại. Quân đội Mỹ buộc phải điều thêm máy bay khác đến và phá hủy các phương tiện bị mắc kẹt ngay tại chỗ để tránh rơi vào tay Iran.

Các lực lượng đặc nhiệm Mỹ cũng đã đụng độ với các nhóm vũ trang địa phương trong quá trình truy tìm và giải cứu.

Cuối cùng, viên sĩ quan bị thương nặng được đưa lên máy bay cứu hộ và chuyển tới Kuwait để điều trị.

“Chúng ta đã cứu được anh ấy!” ông Trump viết trên mạng xã hội sau khi theo dõi toàn bộ chiến dịch. “Trong vài giờ qua, Quân đội Mỹ đã thực hiện một trong những chiến dịch Tìm kiếm và Cứu nạn táo bạo nhất trong lịch sử nước Mỹ.”

Ông cũng ca ngợi đây là “một màn trình diễn TUYỆT VỜI về lòng dũng cảm và tài năng của tất cả mọi người”, đồng thời nhấn mạnh: “Chiến binh dũng cảm này đã ở phía sau chiến tuyến quân địch tại những vùng núi hiểm trở của Iran, bị săn đuổi bởi những kẻ thù đang áp sát từng giờ, nhưng anh ta chưa bao giờ thực sự đơn độc.”

Trong bối cảnh chiến sự leo thang và những rủi ro ngày càng lớn, chiến dịch này không chỉ là một cuộc giải cứu, mà còn là minh chứng cho mức độ phối hợp phức tạp giữa quân đội, tình báo và các đồng minh của Mỹ trong một trong những môi trường nguy hiểm nhất thế giới hiện nay.

Theo CNN