2 điều dưỡng dũng cảm cứu bệnh nhi giữa cơn cuồng loạn của người cha

Giữa tiếng la hét và lưỡi dao vung loạn, 2 nữ điều dưỡng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã liều mình xông vào giằng lại đứa trẻ khỏi tay kẻ hung hãn. Họ bị đâm nhiều nhát, nhưng vẫn ôm chặt sinh linh bé nhỏ đến phút cuối cùng.

Khoảnh khắc sinh tử

Bằng Văn Vỹ, 29 tuổi, quê Bắc Ninh, là cha của 2 bé sinh đôi tại Khoa Sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Sau khi một cháu bé được chuyển sang Khoa Hồi sức sơ sinh do nhiễm trùng, người đàn ông ấy nổi cơn cuồng loạn.

Thấy Vỹ giằng con trên tay người thân, điều dưỡng Trần Thị Hồng lao đến giật lại, ôm chặt em bé. Trong lúc chạy dọc hành lang, chị bị ngã nhưng không buông tay.

Đại diện Bộ Y tế tặng quà các nạn nhân.

Ngay sau đó, điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang lao tới, đón lấy đứa trẻ rồi chạy vào phòng. Hai chị cố thủ trong góc.

Chị Trang dùng tấm chăn mỏng che cho em bé, cầu xin Vỹ dừng lại. Nhưng anh ta vẫn hung hãn, vung dao loạn xạ.

Hai nữ điều dưỡng bị thương nặng, riêng chị Trang trúng 4 nhát dao.

Trong giây phút sinh tử, một nhân viên bảo vệ xuất hiện, đánh lạc hướng kẻ tấn công, tạo cơ hội để 2 điều dưỡng bế đứa trẻ chạy ra ngoài. Sau đó, công an đã khống chế Vỹ.

Sẵn sàng đối mặt nguy hiểm để bảo vệ bệnh nhi



Hai điều dưỡng sau đó được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều.

Ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết: “Các điều dưỡng đã hành động vô cùng dũng cảm, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ sinh mạng bệnh nhi. Chúng tôi tự hào và biết ơn họ”.

Sáng 24/10, ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, cùng ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ, Trẻ em, đã đến thăm, tặng quà của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các điều dưỡng và người nhà bệnh nhân bị thương.

Đánh giá cao sự dũng cảm của các điều dưỡng, ông Hà Anh Đức nói các điều dưỡng đã hành động bằng bản năng của người thầy thuốc, đặt sinh mạng bệnh nhân lên trên sự an nguy của mình.

"Ở nơi mà sự hy sinh thường chỉ được đo bằng mồ hôi và nước mắt, hôm nay chúng ta chứng kiến sự hy sinh bằng máu. Hai nữ điều dưỡng đã làm điều thiêng liêng nhất là giành giật sự sống cho cháu bé”, ông Đinh Anh Tuấn nói.