Xúc động lễ Vu Lan: Cậu bé 10 tuổi bật khóc xin lỗi mẹ, người lớn lặng lẽ lau nước mắt

Trong không khí thiêng liêng của lễ Vu Lan tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng (Phú Thọ), cậu bé 10 tuổi bật khóc xin lỗi mẹ, còn nhiều người lớn lặng lẽ lau nước mắt khi cài bông hồng tưởng nhớ đấng sinh thành.

Những câu chuyện lay động lòng người



Tối 6/9 (tức Rằm tháng Bảy âm lịch), hàng loạt ngôi chùa trên cả nước đồng loạt tổ chức đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, thu hút đông đảo Phật tử và người dân thập phương tham dự.

Tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng (Phú Thọ), không khí trang nghiêm và xúc động bao trùm từ chiều tối, khi dòng người nườm nượp đổ về với lòng thành kính hướng về đấng sinh thành.

Nhiều người dân đến chùa Kim Sơn Lạc Hồng để tham dự lễ Vu Lan. Ảnh: Q.A.

Vu Lan Báo Hiếu, một trong những ngày lễ lớn và thiêng liêng nhất của Phật giáo là dịp để mỗi người con tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.

Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức bông hồng cài áo, mang ý nghĩa sâu sắc. Những ai còn cha mẹ sẽ cài lên ngực bông hồng đỏ thắm, biểu tượng của tình yêu thương và sự hiện diện quý giá của đấng sinh thành. Những ai đã mất cha hoặc mẹ sẽ cài bông hồng trắng, như một lời tưởng niệm và tri ân sâu sắc.

Trong khoảnh khắc ấy, rất nhiều giọt nước mắt đã rơi, không chỉ vì nỗi nhớ thương, mà còn vì sự trân trọng những gì mình đang có.

Giữa dòng người về chùa, chị Đinh Thị Huệ (41 tuổi, Phú Thọ) cùng con gái Nguyễn Mai Hạ (7 tuổi) đã có mặt từ sớm. Nhìn con gái nhỏ đeo trên ngực bông hồng trắng, chị Huệ không khỏi xúc động.

Chị Huệ và con gái xúc động trong nghi lễ bông hồng cài áo. Ảnh: Q.A.

Chị chia sẻ, chồng chị (bố của bé Hạ) bị bệnh hiểm nghèo, mất cách đây 4 năm, khi con gái vừa tròn 3 tuổi. Dù còn nhỏ, nhưng trong ký ức của bé Hạ, người cha luôn hiện diện như một hình ảnh hiền lành, ấm áp, đầy yêu thương.

“Hàng ngày tôi vẫn kể về bố cho con nghe. Trong tâm trí con, bố luôn giữ một vị trí đặc biệt, không thể xóa mờ. Hôm nay đưa con lên chùa dự lễ Vu Lan, tôi muốn con hiểu về cội nguồn, về đạo hiếu, để biết trân trọng khi cha mẹ còn hiện hữu trên đời,” chị Huệ nghẹn ngào.

Chị Huệ muốn con hiểu về cội nguồn, về đạo hiếu, để biết trân trọng khi cha mẹ còn hiện hữu trên đời. Ảnh: Q.A.

Mất cha từ sớm, bé Hạ sớm bộc lộ sự trưởng thành và tự lập. Cô bé luôn ngoan ngoãn, lễ phép và là chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Chính sự mạnh mẽ và hiểu chuyện của con gái khiến chị Huệ thêm vững tin và cảm thấy được an ủi phần nào.

Không chỉ mẹ con chị Huệ, lễ Vu Lan năm nay còn ghi dấu bằng những khoảnh khắc xúc động khác. Cách đó không xa, hình ảnh một cậu bé 10 tuổi bật khóc nức nở khi nói lời xin lỗi mẹ đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Cậu bé 10 tuổi bật khóc khi nghe sư thầy giảng về ý nghĩa của lễ Vu Lan. Ảnh: A.Q.

Thái Hoàng Bách, học sinh lớp 5, cùng mẹ là chị Hoàng Thị Yên vượt quãng đường 20km từ nhà đến chùa để tham dự lễ Vu Lan đầu tiên trong đời. Hai mẹ con có mặt tại chùa từ 17h chiều với mong muốn được lắng nghe những lời giảng về đạo hiếu, về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.

Trong khoảnh khắc lắng nghe sư thầy chia sẻ về ý nghĩa của lễ Vu Lan, Bách không kìm được nước mắt.

Em nghẹn ngào thổ lộ: “Nhiều lúc con học bài con hay cáu với mẹ, đôi lúc cũng vô tâm với mẹ. Khi nghe sư thầy giảng đạo lễ Vu Lan, con cảm thấy hối hận, có lỗi với mẹ. Con xin lỗi mẹ ạ, con sẽ không đối xử với mẹ như vậy nữa. Khi nào lớn lên con sẽ báo đáp mẹ.”

Đôi mắt đỏ hoe của Bách và lời xin lỗi gửi đến mẹ khiến ai cũng xúc động. Ảnh: Q.A.

Lời nói chân thành của cậu bé khiến chị Yên không khỏi xúc động. Chị chia sẻ: “Mẹ thấy con không sai, do con còn nhỏ. Mẹ rất vui và hạnh phúc khi con nói được những điều này.”

Chị cho biết thường đưa con lên chùa thắp hương, nhưng đây là lần đầu tiên 2 mẹ con dự lễ Vu Lan tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng. Chị mong con hiểu được ý nghĩa của ngày lễ này và luôn ghi nhớ công ơn sinh thành của cha mẹ.

Giây phút 2 mẹ con ôm nhau khóc nức nở giữa không gian linh thiêng của chùa đã trở thành hình ảnh đẹp, đầy cảm động trong mùa Vu Lan năm nay.

Nỗi nhớ da diết và lời dặn dò "đừng để ân hận như tôi"

Ở một góc khác của sân chùa, hình ảnh chị Hoàng Thị Dung (49 tuổi, trú tại Hà Nội) bật khóc khi cài bông hồng lên ngực trái đã khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.

Chị Dung bật khóc khi nhớ về bố mẹ trong ngày lễ Vu Lan. Ảnh: A.Q.

Bố mẹ chị Dung đã mất từ lâu. Mỗi mùa Vu Lan về, nỗi nhớ thương lại ùa về da diết.

“Hôm nay tôi đến chùa để tham dự lễ Vu Lan, được cài lên ngực bông hồng, tôi không kìm được nước mắt. Tôi nhớ bố mẹ vô cùng. Chỉ mong bố mẹ sớm được về nơi tam bảo, an bình và thanh thản,” chị nói trong tiếng nấc.

Vu Lan không chỉ là dịp để những người con thể hiện lòng hiếu kính, mà còn là thời khắc để những ai đã mất đi đấng sinh thành được sống lại trong ký ức, trong lời cầu nguyện và những giọt nước mắt chân thành.

Nghi thức bông hồng cài áo, mang ý nghĩa sâu sắc. Những ai còn cha mẹ sẽ cài lên ngực bông hồng đỏ thắm. Những ai đã mất cha hoặc mẹ sẽ cài bông hồng trắng. Ảnh: Q.A.

Hình ảnh chị Dung lặng lẽ lau nước mắt giữa dòng người dự lễ như một lời nhắc nhở đầy xúc động rằng tình cảm gia đình là sợi dây thiêng liêng, không bao giờ phai nhòa, dù thời gian có trôi qua bao lâu.

Cũng trong dòng người ấy, bà Chu Thị Hương (50 tuổi, phường Kỳ Sơn, Phú Thọ) lặng lẽ lau nước mắt khi cài bông hồng trắng trên ngực áo khiến nhiều người không khỏi xúc động. Cha mẹ bà đã qua đời hơn 2 thập kỷ, nhưng nỗi day dứt vì chưa một lần được báo hiếu trọn vẹn vẫn đeo đẳng.

Sinh ra ở Thái Nguyên, sau khi lập gia đình, bà Hương chuyển về Phú Thọ sinh sống. Những năm tháng cha mẹ lâm bệnh rồi qua đời, do điều kiện đi lại khó khăn, bà không thể thường xuyên về thăm, càng không có cơ hội chăm sóc, phụng dưỡng.

“Tôi chỉ mong các con biết trân trọng công lao sinh dưỡng của cha mẹ khi còn có thể. Đừng để đến lúc mất đi rồi mới ân hận như tôi”, bà nghẹn ngào chia sẻ.

Suốt 4 năm qua, mỗi mùa Vu lan, bà đều đến chùa tham dự lễ, thắp hương tưởng niệm và cầu nguyện cho cha mẹ.

Nhiều người thả đèn hoa đăng sau nghi thức bông hồng cài áo. Ảnh: Q.A.

Sau nghi thức cài hoa hồng, buổi lễ tiếp tục với phần dâng đăng và thả hoa đăng trên hồ sen. Hàng trăm ngọn nến được thắp lên, mang theo lời nguyện cầu bình an, hạnh phúc cho gia đình.

Ánh sáng lung linh phản chiếu trên mặt nước tạo nên khung cảnh huyền ảo, lắng đọng, khiến nhiều người không khỏi bồi hồi.