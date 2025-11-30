Xuất hiện chiêu trò lừa nộp tiền để bệnh nhân được mổ sớm

Tiếp cận người bệnh và gia đình, một số đối tượng tự nhận có quan hệ với bác sĩ, có thể sắp xếp lịch phẫu thuật nhanh hoặc hỗ trợ khám gấp.

Giả danh để thu thập thông tin cá nhân

Trường Đại học Y Hà Nội vừa khuyến cáo người dân cảnh giác khi thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội, biểu mẫu và con dấu giả mạo để thu thập thông tin cá nhân của sinh viên, lừa đăng ký mua đồng phục, thu các khoản phí trái phép.

Thậm chí, có nhóm đối tượng phát tán các văn bản báo giá, thi công, sửa chữa dưới danh nghĩa nhà trường nhằm trục lợi, khiến nhiều đơn vị đối tác hoang mang, hiểu nhầm.

Đại diện nhà trường khẳng định toàn bộ những thông tin và tài liệu này hoàn toàn không phải do Trường Đại học Y Hà Nội phát hành. Việc sử dụng hình ảnh, danh nghĩa của trường để trục lợi là hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của một cơ sở đào tạo y khoa hàng đầu cả nước. Nhà trường đang thu thập bằng chứng, hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Cơ quan này khuyến cáo sinh viên, học viên và đối tác không cung cấp thông tin cá nhân cho các tài khoản không xác thực; không nhấn vào đường link lạ, không thực hiện giao dịch tài chính theo yêu cầu từ các trang mạo danh.

Mọi thông tin chính thức chỉ được công bố trên website và fanpage của trường. Khi phát hiện dấu hiệu giả mạo, cần báo ngay cho trường để được hỗ trợ.

Hoạt động khám, chữa bệnh ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Bệnh viện cũng liên tục bị mạo danh

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng ghi nhận hàng loạt thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhằm vào người bệnh.

Theo phản ánh của bệnh nhân, một số số điện thoại như 1900292913, 1900292906, 1900292900 đã mạo danh hotline của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, gọi cho người dân để yêu cầu chuyển khoản trước phí khám, đặt lịch khám nhanh hoặc thu cước phí rất cao cho mỗi cuộc gọi. Bệnh viện khẳng định đây đều là số giả mạo, không phải của đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết Bệnh viện chỉ có hai số tổng đài chính thức: 19006422 và 0246.290.6688. Mọi cơ sở khám chữa bệnh, website, fanpage hay số điện thoại khác sử dụng hình ảnh, thương hiệu Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đều là giả mạo.

Ngoài ra, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng cho biết gần đây một số kênh YouTube mạo danh Bệnh viện để quảng cáo máy đo đường huyết. Bệnh viện khẳng định chưa kiểm định hay sản xuất bất kỳ sản phẩm máy đo đường huyết nào, và mọi nội dung quảng cáo liên quan đều là giả, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho người sử dụng.

Đáng lo ngại hơn, Bệnh viện còn phát hiện thủ đoạn giả danh nhân viên y tế để “chạy tiền mổ sớm”. Một số đối tượng tiếp cận người bệnh và người nhà, tự nhận có quan hệ với bác sĩ, có thể sắp xếp lịch phẫu thuật nhanh hoặc hỗ trợ khám gấp.

Lợi dụng tâm lý lo lắng của người bệnh, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của nhiều gia đình, trong khi toàn bộ quy trình khám chữa bệnh của bệnh viện luôn công khai, minh bạch và không thu thêm bất kỳ khoản chi phí nào ngoài quy định.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khuyến cáo người dân không tin vào các lời hứa “lo lịch mổ”, “khám nhanh”, không đưa quà hay tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi thông tin cần thiết phải được xác nhận qua các kênh chính thức hoặc tổng đài 19006422.

Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đề nghị sinh viên, người dân, người bệnh nâng cao cảnh giác, xác minh kỹ thông tin, đồng thời chủ động báo cáo khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ để bảo vệ quyền lợi của chính mình và cộng đồng.